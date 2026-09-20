Память оперативная DDR4 Kingston 16GB 3200MHz (KF432S20IBK2/16)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 16GB 3200MHz (KF432S20IBK2/16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект из двух модулей DDR4 объёмом 8 ГБ каждый станет отличным выбором для быстрого апгрейда или сборки сбалансированного домашнего или игрового компьютера. Он предлагает достаточный для современных игр и многозадачности объём в 16 ГБ, работающий в быстром двухканальном режиме, и при этом остаётся доступным по цене. Такая память обеспечит комфортную работу с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами, а также приличную производительность в большинстве киберспортивных и популярных AAA-игр, где скорость подсистемы памяти уже играет заметную роль.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на сегодняшний день является наиболее распространённым и оптимальным по соотношению цена/производительность решением для настольных ПК. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно с материнскими платами для настольных компьютеров, оснащёнными соответствующими слотами. Обратите внимание: планки DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старого стандарта DDR3 или нового DDR5, поэтому проверка поколения памяти на вашей материнской плате — обязательный шаг перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предоставляет суммарный объём оперативной памяти в 16 ГБ за счёт двух планок по 8 ГБ. Частота работы в 3200 МГц — это отличный баланс для современных платформ AMD Ryzen и Intel Core, заметно повышающий пропускную способность по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц. В играх это может вылиться в небольшой, но стабильный прирост среднего FPS и особенно в минимумах, делая геймплей более плавным, а в повседневных задачах и тяжёлой многозадачности система будет ощутимо отзывчивее благодаря быстрому доступу к данным.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает с таймингами CL20 при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Комбинация частоты 3200 МГц и латентности CL20 предлагает хорошее соотношение для повседневного использования. Для простой активации заявленной скорости модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0 — готовый профиль разгона. Это означает, что для работы на 3200 МГц вам не потребуется вручную настраивать BIOS; достаточно просто выбрать соответствующий профиль XMP, и система автоматически установит нужные частоту, тайминги и напряжение, избавляя от сложностей ручного оверклокинга.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с подавляющим большинством современных материнских плат на чипсетах Intel (серии 400, 500, 600, 700) и AMD (серии 500, 600, 700) с поддержкой DDR4. Важно помнить, что конечная рабочая частота зависит не только от модулей, но и от возможностей контроллера памяти процессора и самой материнской платы. Некоторые базовые платы могут иметь ограничения по максимальной поддерживаемой частоте, поэтому перед покупкой стоит сверить спецификации вашей материнской платы, а после установки — обновить BIOS до последней версии для лучшей стабильности и совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули Kingston не оснащены массивными радиаторами и выполнены в классическом низкопрофильном дизайне. Это решение минимизирует потенциальные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров, что особенно актуально для компактных корпусов. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на заявленной частоте 3200 МГц при штатном напряжении, так как тепловыделение остаётся в допустимых пределах. Эстетически это строгие и лаконичные планки, которые подойдут для сборок, где внешний вид компонентов не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным вариантом для активации двухканального режима работы. Данный режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для корректной работы устанавливайте планки в слоты материнской платы одного цвета, как это указано в руководстве к плате. Если вы планируете в будущем расширить объём до 32 ГБ, рекомендуется приобрести точно такой же комплект для гарантированной совместимости и стабильной работы в четырёхслотовой конфигурации.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с поколением памяти: этот комплект DDR4 не подойдёт для старых плат с поддержкой только DDR3 или для новых платформ, рассчитанных исключительно на DDR5. Также убедитесь, что ваша материнская плата и процессор официально поддерживают частоту 3200 МГц, иначе память может запуститься на более низкой стандартной частоте. Этот набор — отличный выбор для тех, кому нужен надёжный, быстрый и недорогой апгрейд или основа для новой сборки среднего класса. Если ваши задачи требуют работы с огромными проектами, профессиональным монтажом или вы просто хотите больший запас на будущее, стоит сразу рассмотреть комплекты объёмом 32 ГБ. В остальных случаях 16 ГБ на частоте 3200 МГц — это разумный и проверенный вариант.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: SO-DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, Для ноутбука, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Samsung 16Gb 3200MHz (M378A2K43EB1-CWE)
-
В наличииЦена 22 310 руб.5578 руб. в СплитПамять оперативная DDR 5 Netac 16Gb 4800Mhz (NTBSD5P48SP-16)
-
В наличииЦена 22 460 руб.5615 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb (16Gbx2) 2666MHz ...
-
В наличииЦена 22 540 руб.5635 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16)
-
В наличииЦена 22 970 руб.5743 руб. в СплитМодуль памяти SODIMM 16GB DDR5-5600 AD5S560016G-B ADATA
-
В наличииЦена 23 240 руб.5810 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 3200MHz (PSD432G3...
-
В наличииЦена 23 790 руб.5948 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 16GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS8-...
-
В наличииЦена 23 816 руб.5954 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16)
-
В наличииЦена 23 990 руб.5998 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER
-
В наличииЦена 24 190 руб.6048 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5-5600 16GB (AD5U560016G-S)
-
В наличииЦена 24 230 руб.6058 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 16GB DDR5-4800 PSD516G48002 PATRIOT
-
В наличииЦена 24 400 руб.6100 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot (2x16Gb) 3600MHz (PVE2432G360C0K...
Для кого и под какие задачи
Этот комплект из двух модулей DDR4 объёмом 8 ГБ каждый станет отличным выбором для быстрого апгрейда или сборки сбалансированного домашнего или игрового компьютера. Он предлагает достаточный для современных игр и многозадачности объём в 16 ГБ, работающий в быстром двухканальном режиме, и при этом остаётся доступным по цене. Такая память обеспечит комфортную работу с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами, а также приличную производительность в большинстве киберспортивных и популярных AAA-игр, где скорость подсистемы памяти уже играет заметную роль.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на сегодняшний день является наиболее распространённым и оптимальным по соотношению цена/производительность решением для настольных ПК. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно с материнскими платами для настольных компьютеров, оснащёнными соответствующими слотами. Обратите внимание: планки DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старого стандарта DDR3 или нового DDR5, поэтому проверка поколения памяти на вашей материнской плате — обязательный шаг перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предоставляет суммарный объём оперативной памяти в 16 ГБ за счёт двух планок по 8 ГБ. Частота работы в 3200 МГц — это отличный баланс для современных платформ AMD Ryzen и Intel Core, заметно повышающий пропускную способность по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц. В играх это может вылиться в небольшой, но стабильный прирост среднего FPS и особенно в минимумах, делая геймплей более плавным, а в повседневных задачах и тяжёлой многозадачности система будет ощутимо отзывчивее благодаря быстрому доступу к данным.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает с таймингами CL20 при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Комбинация частоты 3200 МГц и латентности CL20 предлагает хорошее соотношение для повседневного использования. Для простой активации заявленной скорости модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0 — готовый профиль разгона. Это означает, что для работы на 3200 МГц вам не потребуется вручную настраивать BIOS; достаточно просто выбрать соответствующий профиль XMP, и система автоматически установит нужные частоту, тайминги и напряжение, избавляя от сложностей ручного оверклокинга.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с подавляющим большинством современных материнских плат на чипсетах Intel (серии 400, 500, 600, 700) и AMD (серии 500, 600, 700) с поддержкой DDR4. Важно помнить, что конечная рабочая частота зависит не только от модулей, но и от возможностей контроллера памяти процессора и самой материнской платы. Некоторые базовые платы могут иметь ограничения по максимальной поддерживаемой частоте, поэтому перед покупкой стоит сверить спецификации вашей материнской платы, а после установки — обновить BIOS до последней версии для лучшей стабильности и совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули Kingston не оснащены массивными радиаторами и выполнены в классическом низкопрофильном дизайне. Это решение минимизирует потенциальные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров, что особенно актуально для компактных корпусов. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на заявленной частоте 3200 МГц при штатном напряжении, так как тепловыделение остаётся в допустимых пределах. Эстетически это строгие и лаконичные планки, которые подойдут для сборок, где внешний вид компонентов не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным вариантом для активации двухканального режима работы. Данный режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для корректной работы устанавливайте планки в слоты материнской платы одного цвета, как это указано в руководстве к плате. Если вы планируете в будущем расширить объём до 32 ГБ, рекомендуется приобрести точно такой же комплект для гарантированной совместимости и стабильной работы в четырёхслотовой конфигурации.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с поколением памяти: этот комплект DDR4 не подойдёт для старых плат с поддержкой только DDR3 или для новых платформ, рассчитанных исключительно на DDR5. Также убедитесь, что ваша материнская плата и процессор официально поддерживают частоту 3200 МГц, иначе память может запуститься на более низкой стандартной частоте. Этот набор — отличный выбор для тех, кому нужен надёжный, быстрый и недорогой апгрейд или основа для новой сборки среднего класса. Если ваши задачи требуют работы с огромными проектами, профессиональным монтажом или вы просто хотите больший запас на будущее, стоит сразу рассмотреть комплекты объёмом 32 ГБ. В остальных случаях 16 ГБ на частоте 3200 МГц — это разумный и проверенный вариант.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: SO-DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, Для ноутбука, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Kingston 16GB 3200MHz (KF432S20IBK2/16)