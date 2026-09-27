Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти объёмом 32 ГБ станет отличным выбором для апгрейда существующей настольной системы или сборки рабочей станции, где в приоритете большой объём, а не максимальная скорость. Он идеально подходит для профессиональных задач: работы с тяжёлыми приложениями для монтажа видео, 3D-рендеринга, обработки больших данных или виртуализации, а также для многозадачности с десятками вкладок браузера и несколькими программами одновременно. В то же время, для современных AAA-игр с высоким FPS данная память не является топовым решением, так как её частотные характеристики рассчитаны скорее на стабильность и большой объём, чем на экстремально низкие задержки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость исключительно с материнскими платами и процессорами, поддерживающими этот поколение памяти - платформы Intel начиная с 6-го поколения Skylake и AMD Ryzen. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для обычных настольных компьютеров, в ноутбуки и компактные системы с разъёмами SO-DIMM такая планка не подойдёт. Важно помнить, что физически модули DDR4 несовместимы со слотами DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно этого типа памяти вашей материнской платой.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 32 ГБ на одной планке даёт значительную свободу для ресурсоёмких задач и является разумным выбором для создания одноканальной системы начального уровня или для дальнейшего расширения до 64 ГБ и более при наличии свободных слотов. Рабочая частота 3200 МГц находится в оптимальном для DDR4 диапазоне, обеспечивая хорошую пропускную способность для повышения общей отзывчивости системы в большинстве сценариев. Однако в играх и некоторых профессиональных приложениях, чувствительных к скорости памяти, прирост от этой частоты по сравнению с базовыми 2133 МГц будет умеренным, в то время как для работы с большими файлами и многозадачности ключевым преимуществом остаётся именно солидный объём.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для модулей с частотой 3200 МГц в бюджетном и среднеценовом сегменте. Более высокое значение тайминга по сравнению с более дорогими комплектами означает несколько увеличенную задержку, но в реальных задачах, кроме узкоспециализированных, эта разница малозаметна. Данный модуль, судя по OEM-исполнению, скорее всего, не имеет предустановленных профилей автоматического разгона XMP, поэтому для работы на заявленной частоте 3200 МГц может потребоваться ручная настройка параметров в BIOS материнской платы, что подразумевает определённый опыт пользователя.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством современных платформ для настольных ПК, поддерживающих DDR4: это Intel Core i3/i5/i7/i9 6-11 поколений и новее на соответствующих чипсетах, а также процессоры AMD Ryzen всех серий на сокетах AM4 и некоторых моделях AM5. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживали как процессор (контроллер памяти), так и материнская плата, что следует уточнять в спецификациях. На старых или бюджетных платах память может автоматически запуститься на более низкой стандартной частоте, например, 2133 или 2400 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, что обычно означает отсутствие декоративных радиаторов охлаждения. Это делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установленными массивными процессорными кулерами, но накладывает определённые ограничения при длительных интенсивных нагрузках, которые теоретически могут привести к повышенному тепловыделению. Для стабильной работы в режиме 3200 МГц при постоянной высокой загрузке рекомендуется обеспечить хороший общий воздушный поток внутри корпуса системного блока.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти, который будет работать в одноканальном режиме. Для сборки нового ПК или существенного повышения производительности в играх и приложениях, чувствительных к пропускной способности, рекомендуется приобретать два идентичных модуля для активации двухканального режима. Вы можете установить эту планку, а позже докупить такую же для увеличения общего объёма до 64 ГБ и включения двухканального режима, но для этого в материнской плате должно быть как минимум два слота DDR4, а установку лучше производить в слоты одного цвета, следуя руководству к плате.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это работа в одноканальном режиме при использовании одной планки, что снижает потенциальную производительность системы примерно на 10-20% в задачах, критичных к скорости памяти, по сравнению с двухканальной конфигурацией. Также важно понимать, что без предустановленного профиля XMP для выхода на заявленные 3200 МГц может потребоваться ручная настройка BIOS. Этот модуль оптимально подойдёт пользователям, которым в первую очередь важен большой и недорогой объём под профессиональные задачи или для начальной сборки с планами дальнейшего расширения, а геймерам, собирающим систему с нуля, стоит рассмотреть комплект из двух планок меньшего объёма, но с более низкими таймингами.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти объёмом 32 ГБ станет отличным выбором для апгрейда существующей настольной системы или сборки рабочей станции, где в приоритете большой объём, а не максимальная скорость. Он идеально подходит для профессиональных задач: работы с тяжёлыми приложениями для монтажа видео, 3D-рендеринга, обработки больших данных или виртуализации, а также для многозадачности с десятками вкладок браузера и несколькими программами одновременно. В то же время, для современных AAA-игр с высоким FPS данная память не является топовым решением, так как её частотные характеристики рассчитаны скорее на стабильность и большой объём, чем на экстремально низкие задержки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость исключительно с материнскими платами и процессорами, поддерживающими этот поколение памяти - платформы Intel начиная с 6-го поколения Skylake и AMD Ryzen. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для обычных настольных компьютеров, в ноутбуки и компактные системы с разъёмами SO-DIMM такая планка не подойдёт. Важно помнить, что физически модули DDR4 несовместимы со слотами DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно этого типа памяти вашей материнской платой.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 32 ГБ на одной планке даёт значительную свободу для ресурсоёмких задач и является разумным выбором для создания одноканальной системы начального уровня или для дальнейшего расширения до 64 ГБ и более при наличии свободных слотов. Рабочая частота 3200 МГц находится в оптимальном для DDR4 диапазоне, обеспечивая хорошую пропускную способность для повышения общей отзывчивости системы в большинстве сценариев. Однако в играх и некоторых профессиональных приложениях, чувствительных к скорости памяти, прирост от этой частоты по сравнению с базовыми 2133 МГц будет умеренным, в то время как для работы с большими файлами и многозадачности ключевым преимуществом остаётся именно солидный объём.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для модулей с частотой 3200 МГц в бюджетном и среднеценовом сегменте. Более высокое значение тайминга по сравнению с более дорогими комплектами означает несколько увеличенную задержку, но в реальных задачах, кроме узкоспециализированных, эта разница малозаметна. Данный модуль, судя по OEM-исполнению, скорее всего, не имеет предустановленных профилей автоматического разгона XMP, поэтому для работы на заявленной частоте 3200 МГц может потребоваться ручная настройка параметров в BIOS материнской платы, что подразумевает определённый опыт пользователя.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством современных платформ для настольных ПК, поддерживающих DDR4: это Intel Core i3/i5/i7/i9 6-11 поколений и новее на соответствующих чипсетах, а также процессоры AMD Ryzen всех серий на сокетах AM4 и некоторых моделях AM5. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживали как процессор (контроллер памяти), так и материнская плата, что следует уточнять в спецификациях. На старых или бюджетных платах память может автоматически запуститься на более низкой стандартной частоте, например, 2133 или 2400 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, что обычно означает отсутствие декоративных радиаторов охлаждения. Это делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установленными массивными процессорными кулерами, но накладывает определённые ограничения при длительных интенсивных нагрузках, которые теоретически могут привести к повышенному тепловыделению. Для стабильной работы в режиме 3200 МГц при постоянной высокой загрузке рекомендуется обеспечить хороший общий воздушный поток внутри корпуса системного блока.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти, который будет работать в одноканальном режиме. Для сборки нового ПК или существенного повышения производительности в играх и приложениях, чувствительных к пропускной способности, рекомендуется приобретать два идентичных модуля для активации двухканального режима. Вы можете установить эту планку, а позже докупить такую же для увеличения общего объёма до 64 ГБ и включения двухканального режима, но для этого в материнской плате должно быть как минимум два слота DDR4, а установку лучше производить в слоты одного цвета, следуя руководству к плате.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это работа в одноканальном режиме при использовании одной планки, что снижает потенциальную производительность системы примерно на 10-20% в задачах, критичных к скорости памяти, по сравнению с двухканальной конфигурацией. Также важно понимать, что без предустановленного профиля XMP для выхода на заявленные 3200 МГц может потребоваться ручная настройка BIOS. Этот модуль оптимально подойдёт пользователям, которым в первую очередь важен большой и недорогой объём под профессиональные задачи или для начальной сборки с планами дальнейшего расширения, а геймерам, собирающим систему с нуля, стоит рассмотреть комплект из двух планок меньшего объёма, но с более низкими таймингами.
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