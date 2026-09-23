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Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1)

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Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1) - фото 4
Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1) - фото 5
Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1) - фото 6
Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1) - фото 7
Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1) - фото 1
  • Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1) - фото 2
  • Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1) - фото 3
  • Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1) - фото 4
  • Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1) - фото 5
  • Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1) - фото 6
  • Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1) - фото 7
  • Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634751
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х1
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти является отличным выбором для сборщиков современных систем на платформе DDR5, которые стремятся получить сбалансированное сочетание доступной цены и хорошей скорости. Он идеально подойдет для сборки нового игрового ПК начального и среднего уровня, а также для производительной рабочей станции, где важна многозадачность при работе с офисными пакетами, графическими редакторами или инженерным софтом. Для требовательных задач вроде монтажа видео в высоком разрешении или рендеринга сложных 3D-сцен объёма в 16 ГБ может оказаться недостаточно, но для большинства пользователей это оптимальный стартовый объём под актуальные версии Windows и современные игры.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который является следующим эволюционным шагом после DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и эффективность. Это означает несовместимость со старыми слотами DDR4, поэтому модуль подойдёт только для современных материнских плат с соответствующими разъёмами. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, в отличие от компактных SO-DIMM планок для ноутбуков и мини-ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 16 ГБ, что является отличной отправной точкой для новой системы, позволяя комфортно работать с множеством приложений и вкладок браузера одновременно. Номинальная эффективная частота составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и отзывчивость системы. В играх и рабочих приложениях такая частота даст ощутимый прирост к минимальному FPS и скорости загрузки уровней по сравнению с базовыми скоростями DDR5, делая систему более плавной и отзывчивой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL40, что является типичным значением для модулей DDR5 начального уровня на такой частоте. В связке с высокой частотой эти тайминги обеспечивают хороший баланс между пропускной способностью и латентностью. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, которая позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не DDR4, так как они физически несовместимы. Также стоит проверить список поддерживаемых производителем платы модулей памяти (QVL) и при необходимости обновить BIOS до последней версии для гарантированной стабильной работы на частоте 5600 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель оснащена алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти при длительной нагрузке, что важно для поддержания стабильности на высоких частотах. Дизайн радиатора выполнен в сдержанном стиле без подсветки, что делает модуль универсальным выбором для любых сборок, включая корпуса без окна. Низкопрофильная конструкция минимизирует риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счёт удвоения пропускной способности, необходимо установить два или четыре таких модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если вы планируете расширять объём в будущем, рекомендуется приобретать идентичную модель для максимальной совместимости и стабильности работы.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является несовместимость стандартов DDR5 и DDR4, поэтому модуль не подойдёт для старых платформ. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима материнская плата, поддерживающая XMP-профили, и соответствующий контроллер памяти в процессоре. Перед покупкой оцените свои задачи: для чисто игровых систем 16 ГБ может быть достаточно, но для профессиональной работы с мультимедиа стоит рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима или сразу больший объём. Этот модуль - оптимальный баланс для тех, кто переходит на DDR5 и не хочет переплачивать за экстремальные скорости или RGB-подсветку.

Отзывы о товаре Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 25
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти является отличным выбором для сборщиков современных систем на платформе DDR5, которые стремятся получить сбалансированное сочетание доступной цены и хорошей скорости. Он идеально подойдет для сборки нового игрового ПК начального и среднего уровня, а также для производительной рабочей станции, где важна многозадачность при работе с офисными пакетами, графическими редакторами или инженерным софтом. Для требовательных задач вроде монтажа видео в высоком разрешении или рендеринга сложных 3D-сцен объёма в 16 ГБ может оказаться недостаточно, но для большинства пользователей это оптимальный стартовый объём под актуальные версии Windows и современные игры.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который является следующим эволюционным шагом после DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и эффективность. Это означает несовместимость со старыми слотами DDR4, поэтому модуль подойдёт только для современных материнских плат с соответствующими разъёмами. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, в отличие от компактных SO-DIMM планок для ноутбуков и мини-ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 16 ГБ, что является отличной отправной точкой для новой системы, позволяя комфортно работать с множеством приложений и вкладок браузера одновременно. Номинальная эффективная частота составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и отзывчивость системы. В играх и рабочих приложениях такая частота даст ощутимый прирост к минимальному FPS и скорости загрузки уровней по сравнению с базовыми скоростями DDR5, делая систему более плавной и отзывчивой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL40, что является типичным значением для модулей DDR5 начального уровня на такой частоте. В связке с высокой частотой эти тайминги обеспечивают хороший баланс между пропускной способностью и латентностью. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, которая позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не DDR4, так как они физически несовместимы. Также стоит проверить список поддерживаемых производителем платы модулей памяти (QVL) и при необходимости обновить BIOS до последней версии для гарантированной стабильной работы на частоте 5600 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель оснащена алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти при длительной нагрузке, что важно для поддержания стабильности на высоких частотах. Дизайн радиатора выполнен в сдержанном стиле без подсветки, что делает модуль универсальным выбором для любых сборок, включая корпуса без окна. Низкопрофильная конструкция минимизирует риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счёт удвоения пропускной способности, необходимо установить два или четыре таких модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если вы планируете расширять объём в будущем, рекомендуется приобретать идентичную модель для максимальной совместимости и стабильности работы.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является несовместимость стандартов DDR5 и DDR4, поэтому модуль не подойдёт для старых платформ. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима материнская плата, поддерживающая XMP-профили, и соответствующий контроллер памяти в процессоре. Перед покупкой оцените свои задачи: для чисто игровых систем 16 ГБ может быть достаточно, но для профессиональной работы с мультимедиа стоит рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима или сразу больший объём. Этот модуль - оптимальный баланс для тех, кто переходит на DDR5 и не хочет переплачивать за экстремальные скорости или RGB-подсветку.

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Отзывы


Память оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522MBAA-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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