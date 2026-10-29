Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 8Gb 3200MHz (PVSR48G320C8)
Оперативная память Patriot Viper Steel RGB [PVSR48G320C8] – это модуль объемом 8 ГБ, который за счет своих особенностей может стать отличным дополнением для компьютера. Данная модель соответствует стандарту DDR4, благодаря чему отличается высокими рабочими показателями и может обеспечить эффективную работу как игровых, так и рабочих компьютеров, обеспечивая высокий уровень производительности и быстродействия в самых разных задачах. Кроме того, модуль отличается высокой стабильностью работы и устойчивостью к сбоям даже при значительных нагрузках. Корпус оперативной памяти Patriot Viper Steel RGB выполнен в форм-факторе DIMM, за счет чего отличается универсальностью и совместим с широким рядом материнских плат. Важной особенностью модели является стильный и яркий дизайн, главной особенностью которого является многоцветная RGB-подсветка радиатора пассивного охлаждения, расположенного на верхней грани корпуса. Высота модуля памяти при этом составляет 44 мм, что обеспечит простую и удобную установку. Напряжение питания модели не превышает 1.35 В. Комплектация включает в себя 1 планку памяти.
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