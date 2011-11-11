Память оперативная DDR3L Kingston 8Gb 1600MHz (KVR16LN11/8WP)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR3L Kingston 8Gb 1600MHz (KVR16LN11/8WP)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти — надежное решение для обновления старого офисного или домашнего компьютера, а также для многих ноутбуков. С объёмом 8 ГБ он справится с повседневной многозадачностью, работой в браузере с множеством вкладок, офисными приложениями и нетребовательными играми. Он не является скоростным геймерским решением, но отлично подходит для бюджетного апгрейда систем, где важна стабильность и совместимость, а не экстремальная производительность.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует тип памяти DDR3L, что указывает на низковольтную версию стандарта DDR3, работающую при напряжении 1.35 В. Это поколение уже устарело для новых сборок, но актуально для миллионов существующих систем на платформах Intel и AMD, выпущенных примерно до 2015-2017 годов. Форм-фактор SO-DIMM означает, что планка предназначена для установки в ноутбуки, компактные ПК и моноблоки, и физически не подойдет для стандартных слотов DIMM в настольных материнских платах.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 8 ГБ на одной планке является хорошим шагом для расширения оперативной памяти ноутбука или компактного ПК до комфортного уровня. Частота 1600 МГц — распространённый стандарт для DDR3, обеспечивающий достаточную пропускную способность для указанных выше задач. Прирост в отзывчивости системы после апгрейда с 4 ГБ будет наиболее заметен в сценариях с большим количеством одновременно открытых программ, а для базового использования разница с более быстрыми модулями DDR3 будет минимальна.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля типичны для бюджетных решений этого стандарта. Низкое рабочее напряжение 1.35 В является ключевой особенностью DDR3L, обеспечивая совместимость как со слотами, рассчитанными только на 1.35 В, так и со стандартными слотами DDR3 (1.5 В) благодаря обратной совместимости. Данная модель не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, она работает на своих штатных частоте и таймингах, что гарантирует максимальную стабильность и простоту установки в подходящую систему.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками, компактными десктопами и материнскими платами, поддерживающими память стандарта DDR3L или DDR3. Крайне важно перед покупкой проверить спецификации вашего устройства: поддерживаемый тип памяти (DDR3 или DDR3L), максимальный объём на слот и максимальную частоту. Установка в слот, который физически поддерживает только DDR3L (1.35 В), является безопасной, а вот в обычный слот DDR3 (1.5 В) модуль также заработает, так как рассчитан на оба напряжения.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без радиатора. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где пространство ограничено, а тепловыделение на штатных частотах невелико. Отсутствие массивного радиатора исключает любые возможные конфликты с элементами конструкции внутри корпуса ноутбука или компактного ПК. Внешний вид строгий и функциональный, без подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который может повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется установка второй идентичной (в идеале) планки в парный слот. При апгрейде ноутбука важно уточнить, сколько слотов для памяти предусмотрено конструкцией — часто это один или два слота. Смешивать этот модуль с уже установленной памятью можно, но для минимизации рисков нестабильности лучше подбирать планку с максимально близкими характеристиками по частоте, таймингам и объёму.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это устаревший стандарт DDR3L, который не подходит для современных платформ с DDR4 или DDR5. Перед покупкой обязательно сверьте поколение памяти, поддерживаемое вашим ноутбуком или материнской платой. Модуль не предназначен для разгона и работает на заявленных 1600 МГц. Высокая и надёжная совместимость — его главный козырь. Этот модуль оптимально подойдёт владельцам старых ноутбуков и системников, желающим недорого увеличить объём ОЗУ для комфортной работы, а для сборки нового ПК или для задач, требующих высокой скорости обмена данными, стоит рассматривать современные стандарты DDR4 или DDR5.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти — надежное решение для обновления старого офисного или домашнего компьютера, а также для многих ноутбуков. С объёмом 8 ГБ он справится с повседневной многозадачностью, работой в браузере с множеством вкладок, офисными приложениями и нетребовательными играми. Он не является скоростным геймерским решением, но отлично подходит для бюджетного апгрейда систем, где важна стабильность и совместимость, а не экстремальная производительность.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует тип памяти DDR3L, что указывает на низковольтную версию стандарта DDR3, работающую при напряжении 1.35 В. Это поколение уже устарело для новых сборок, но актуально для миллионов существующих систем на платформах Intel и AMD, выпущенных примерно до 2015-2017 годов. Форм-фактор SO-DIMM означает, что планка предназначена для установки в ноутбуки, компактные ПК и моноблоки, и физически не подойдет для стандартных слотов DIMM в настольных материнских платах.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 8 ГБ на одной планке является хорошим шагом для расширения оперативной памяти ноутбука или компактного ПК до комфортного уровня. Частота 1600 МГц — распространённый стандарт для DDR3, обеспечивающий достаточную пропускную способность для указанных выше задач. Прирост в отзывчивости системы после апгрейда с 4 ГБ будет наиболее заметен в сценариях с большим количеством одновременно открытых программ, а для базового использования разница с более быстрыми модулями DDR3 будет минимальна.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля типичны для бюджетных решений этого стандарта. Низкое рабочее напряжение 1.35 В является ключевой особенностью DDR3L, обеспечивая совместимость как со слотами, рассчитанными только на 1.35 В, так и со стандартными слотами DDR3 (1.5 В) благодаря обратной совместимости. Данная модель не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, она работает на своих штатных частоте и таймингах, что гарантирует максимальную стабильность и простоту установки в подходящую систему.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками, компактными десктопами и материнскими платами, поддерживающими память стандарта DDR3L или DDR3. Крайне важно перед покупкой проверить спецификации вашего устройства: поддерживаемый тип памяти (DDR3 или DDR3L), максимальный объём на слот и максимальную частоту. Установка в слот, который физически поддерживает только DDR3L (1.35 В), является безопасной, а вот в обычный слот DDR3 (1.5 В) модуль также заработает, так как рассчитан на оба напряжения.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без радиатора. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где пространство ограничено, а тепловыделение на штатных частотах невелико. Отсутствие массивного радиатора исключает любые возможные конфликты с элементами конструкции внутри корпуса ноутбука или компактного ПК. Внешний вид строгий и функциональный, без подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который может повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется установка второй идентичной (в идеале) планки в парный слот. При апгрейде ноутбука важно уточнить, сколько слотов для памяти предусмотрено конструкцией — часто это один или два слота. Смешивать этот модуль с уже установленной памятью можно, но для минимизации рисков нестабильности лучше подбирать планку с максимально близкими характеристиками по частоте, таймингам и объёму.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это устаревший стандарт DDR3L, который не подходит для современных платформ с DDR4 или DDR5. Перед покупкой обязательно сверьте поколение памяти, поддерживаемое вашим ноутбуком или материнской платой. Модуль не предназначен для разгона и работает на заявленных 1600 МГц. Высокая и надёжная совместимость — его главный козырь. Этот модуль оптимально подойдёт владельцам старых ноутбуков и системников, желающим недорого увеличить объём ОЗУ для комфортной работы, а для сборки нового ПК или для задач, требующих высокой скорости обмена данными, стоит рассматривать современные стандарты DDR4 или DDR5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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