Описание товара Оперативная память Kingston DDR3 8GB 1600MHz CL11 DIMM (KVR16N11H/8WP)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR3 предназначен в первую очередь для владельцев уже сложившихся систем, которым требуется недорогой и надежный апгрейд. Он станет отличным решением для модернизации старого офисного или домашнего ПК, позволив комфортно работать с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными играми. Для сборки нового игрового компьютера или рабочей станции этот модуль не подойдет, так как современные платформы давно перешли на стандарты DDR4 и DDR5.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR3 - это устаревшее, но все еще распространенное поколение, которое использовалось в компьютерах примерно с 2007 по 2015 годы. Его форм-фактор - 240-контактный DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Очень важно помнить, что память DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или DDR5, поэтому установить ее в современную плату невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Объём этого модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидным показателем, достаточным для повседневных задач и легкого гейминга. Частота работы равна 1600 МГц, что является распространенным и сбалансированным значением для данного поколения. В реальных сценариях такая частота обеспечивает достаточную пропускную способность для отзывчивости системы, но не стоит ждать от нее прорывной производительности в современных требовательных приложениях, которые оптимизированы под более быструю память новых стандартов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL11, что указывает на довольно высокую латентность по современным меркам. В паре с частотой 1600 МГц это дает типичную для DDR3 производительность. Рабочее напряжение составляет стандартные 1.5 В. Данная планка памяти не поддерживает автоматические профили разгона вроде XMP, она рассчитана на работу на номинальных частотах, которые определяет материнская плата, исходя из возможностей установленного процессора и чипсета.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (сокеты LGA 1150, 1155, 1156, 2011) и AMD (сокеты AM3, AM3+, FM1, FM2), которые используют память DDR3. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM для DDR3, а не для более новых стандартов. Также стоит проверить спецификации процессора и чипсета на поддержку частоты 1600 МГц, хотя большинство платформ этого поколения работают с такой скоростью без проблем.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель Kingston выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без каких-либо радиаторов. Это снижает стоимость модуля и гарантирует отсутствие конфликтов с установленными процессорными кулерами любой конструкции. Отсутствие активного охлаждения не является проблемой, так как память DDR3 при штатном напряжении и частоте не склонна к значительному нагреву даже под длительной нагрузкой. Внешний вид модуля лаконичный и строгий.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установить в систему второй идентичный модуль в соответствующий слот на материнской плате. Если вы планируете апгрейд, оптимально приобрести сразу парный комплект или докупить точно такую же планку, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости и обеспечить стабильную работу в двухканале.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который подходит только для апгрейда старых систем. Не пытайтесь установить этот модуль в материнскую плату с поддержкой DDR4 или DDR5 - это физически невозможно и может привести к повреждению. Перед покупкой обязательно проверьте поколение памяти, которое поддерживает ваша плата, и наличие свободных слотов. Этот модуль оптимален для недорогого увеличения оперативной памяти в старом ПК, но для сборки новой системы следует рассматривать исключительно память стандартов DDR4 или DDR5.