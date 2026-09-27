Описание товара Оперативная память Apacer, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти ориентирован на базовый апгрейд или сборку недорогих ноутбуков, мини-ПК и компактных систем. Он подходит для повседневных задач: работы с документами, серфинга в интернете, просмотра видео и использования офисных приложений. Для современных игр или профессиональных нагрузок вроде монтажа видео объёма одного модуля в 8 ГБ будет недостаточно, но он может стать выгодным решением для оживления старого ноутбука или расширения стандартного объёма памяти в новой бюджетной системе.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который на момент его выпуска был актуальным поколением для большинства потребительских ноутбуков и компактных платформ. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер планки, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки и некоторые материнские платы формата Mini-ITX. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически несовместимы со слотами для настольной памяти DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является стандартным размером для многих базовых конфигураций. Частота работы 2666 МГц относится к среднему уровню для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной многозадачности в рамках повседневного использования. Переход с более медленной памяти, например DDR3 или низкочастотной DDR4, на такую планку сделает систему отзывчивее, особенно при переключении между несколькими приложениями.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для модулей с частотой 2666 МГц в ноутбучном сегменте. Более высокие тайминги по сравнению с игровыми комплектами компенсируются стабильностью работы и низким энергопотреблением. Данный модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, поскольку в ноутбуках память чаще всего работает на частотах, предопределённых производителем устройства.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и другими системами, использующими процессоры Intel и AMD, в которых установлены слоты SO-DIMM под память DDR4. Критически важно перед покупкой убедиться, что ваша платформа поддерживает именно четвёртое поколение DDR, а не более старое DDR3 или новое DDR5. Также стоит проверить максимально поддерживаемую системой частоту, так как многие ноутбуки могут ограничивать планки стандартными для платформы 2400 или 2666 МГц, даже если установлен более быстрый модуль.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в классическом ноутбучном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартная практика для модулей SO-DIMM, поскольку пространство внутри корпуса ноутбука ограничено, а тепловыделение памяти на таких частотах и напряжении не требует активного охлаждения. Отсутствие радиатора делает модуль максимально компактным и гарантирует его совместимость с любым ноутбуком, где есть соответствующий слот.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который может дать прирост производительности в ряде задач, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в парный слот на материнской плате ноутбука. Если вы планируете расширение объёма в будущем, старайтесь подбирать модуль с максимально схожими характеристиками - частотой, таймингами и объёмом - для минимизации рисков нестабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который делает модуль непригодным для обычных настольных компьютеров. Также важно понимать, что 8 ГБ в одном слоте - это минимальный комфортный объём для современных систем, и для более серьёзной многозадачности стоит сразу рассматривать комплект из двух планок или модуль большего объёма. Перед покупкой обязательно сверьте поколение памяти (DDR4) и тип слота в вашем устройстве, чтобы избежать ошибки совместимости.