Описание товара Память оперативная DDR4 ExeGate Value 16Gb 2400MHz pc-19200 (EX283086RUS)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти ExeGate Value ориентирован на пользователей, которым необходим надежный апгрейд или сборка бюджетного настольного ПК для повседневных задач. Он станет отличным выбором для офисной работы, учёбы, веб-сёрфинга с множеством вкладок и для нетребовательных домашних развлечений. Объёма в 16 ГБ достаточно для комфортной многозадачности, однако для современных игр с высокими настройками или профессионального монтажа видео стоит рассмотреть более быстрые комплекты с поддержкой XMP.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR4, которое обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена исключительно для настольных компьютеров и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. Важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как поколения памяти физически несовместимы между собой.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным базовым уровнем для большинства систем. Частота работы - 2400 МГц, которая является стандартной для многих процессоров Intel и AMD начального и среднего уровня без активации разгона. Такая скорость обеспечит плавную работу в офисных пакетах, браузерах и нетребовательных приложениях, однако в играх и тяжёлых задачах прирост от более высоких частот, например 3200 МГц, может быть заметно ощутимее.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данная модель относится к категории доступной памяти без поддержки профилей автоматического разгона, таких как XMP или EXPO. Она будет работать на заявленной частоте 2400 МГц и стандартных таймингах, определяемых материнской платой и процессором, при типичном для DDR4 напряжении 1.2 В. Это означает простую установку и стабильность "из коробки", но практически не оставляет пространства для ручного разгона с целью повышения производительности.

Совместимость с платформой

Память совместима с широким спектром настольных платформ Intel (чипсеты серий H, B, Z) и AMD (чипсеты серий A, B, X), поддерживающих стандарт DDR4. Для корректной работы необходимо, чтобы процессор и материнская плата официально поддерживали частоту 2400 МГц - для многих современных CPU это базовая частота без разгона. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в лаконичном дизайне без радиаторов и декоративной подсветки. Такое решение минимизирует высоту планки, исключая потенциальные конфликты с крупными башенными кулерами процессора, что особенно важно для компактных корпусов. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на стандартных частотах и напряжении, так как тепловыделение в этом режиме остается невысоким.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность памяти, потребуется установить две идентичные планки в соответствующие слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширить объём до 32 ГБ, оптимальным решением будет приобрести второй точно такой же модуль, чтобы обеспечить стабильную работу в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение этой модели - отсутствие поддержки XMP, что делает её не лучшим выбором для энтузиастов, желающих выжать максимум из игровой или рабочей системы. Она идеально подходит для сборки или апгрейда стабильного и недорогого компьютера, где приоритетом является объём, а не максимальная частота. При выборе ориентируйтесь на свою платформу: для процессоров AMD Ryzen память с более высокой частотой (от 3000 МГц) даёт более ощутимый прирост в производительности, чем для многих решений Intel.