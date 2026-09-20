Описание товара Память оперативная DDR4 AMD R7 Performance Series Black 16GB (R7416G2400U2S-U)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти разработан для пользователей платформ AMD, которые стремятся к стабильной и быстрой работе в повседневных задачах и играх без экстремального разгона. Объём 16 ГБ в двухканальном режиме закрывает потребности современных игр, мультимедийного контента, работы с офисными пакетами и многозадачности с множеством вкладок браузера. Он представляет собой оптимальный баланс между производительностью и стоимостью, позиционируясь выше базовых офисных модулей, но не претендуя на уровень топовых игровых комплектов с экстремальными частотами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модули памяти стандарта DDR4 для настольных компьютеров в форм-факторе DIMM. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую эффективную пропускную способность и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Крайне важно помнить, что физически модули DDR4 не совместимы со слотами DDR3 или DDR5 на материнской плате, поэтому при выборе необходимо убедиться, что ваша платформа поддерживает именно этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота составляет 2400 МГц, что является хорошим базовым уровнем для платформы DDR4. Такой скорости достаточно для комфортного гейминга и работы с приложениями, обеспечивая плавность и отзывчивость системы. Для более требовательных задач, таких как рендеринг видео или работа с огромными массивами данных, может быть приоритетнее больший объём памяти, чем её пиковая частота.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, указаны как CL17. В связке с частотой 2400 МГц это обеспечивает умеренную латентность, достаточную для большинства сценариев. Модули работают при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что говорит об энергоэффективности. Данная серия поддерживает автоматический разгон по технологии AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO), что позволяет легко активировать заявленные частоту и тайминги в BIOS совместимой материнской платы без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Память серии R7 Performance оптимизирована для работы с платформами AMD, в частности с процессорами Ryzen и совместимыми материнскими платами на чипсетах серий A320, B450, B550, X470, X570 и новее. Для активации профиля EXPO и выхода на частоту 2400 МГц необходима материнская плата с поддержкой этой технологии и, желательно, актуальная версия прошивки BIOS. Всегда проверяйте список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы для гарантии совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые не только придают им стильный внешний вид, но и помогают отводить тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе. Высота планок с радиаторами является стандартной, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными процессорными кулерами. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок, где акцент делается на надёжность, а не на световые эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей. Это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность процессора. Для активации двухканального режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате. Расширить объём в дальнейшем можно, докупив такой же комплект, но смешивание модулей даже с одинаковыми характеристиками может потребовать дополнительной настройки.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение связано с поколением памяти: модули DDR4 физически не встанут в слоты для DDR3 или DDR5. Частота 2400 МГц является базовой для DDR4, и на некоторых материнских платах начального уровня память может запуститься на стандартной частоте 2133 МГц, пока вы вручную не активируете профиль EXPO в BIOS. Данный комплект оптимально подойдёт пользователям, которые собирают сбалансированную систему на AMD Ryzen для игр и работы, ценят стабильность и простоту настройки. Если же ваши задачи связаны с профессиональным монтажом или вы планируете серьёзный разгон, стоит рассмотреть комплекты с большим объёмом или более высокой частотой.