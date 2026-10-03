Описание товара Память оперативная DDR4 ТМИ 8GB 3200MHz SO-DIMM (ЦРМП.467526.002-02)

Для кого и под какие задачи

Эта планка памяти предназначена для модернизации ноутбуков, компактных настольных ПК (NUC) и других систем с форм-фактором SO-DIMM. Она станет отличным выбором для увеличения отзывчивости системы в повседневных задачах: работа с офисными приложениями, веб-серфинг с множеством вкладок, просмотр мультимедиа. В то время как для сложного монтажа видео или современных игр рекомендуется комплект из двух модулей, одна планка на 8 ГБ эффективно решает проблему нехватки оперативной памяти в старых или базовых конфигурациях, давая заметный прирост производительности и комфорта при многозадачности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который на момент публикации является одним из самых распространённых и сбалансированных решений. Ключевая особенность — форм-фактор SO-DIMM (Small Outline DIMM), который существенно компактнее десктопных планок. Это значит, что данный модуль физически подходит только для ноутбуков, моноблоков, мини-ПК и некоторых материнских плат компактного формата. Установка в стандартный слот для настольной памяти (DIMM) невозможна, поэтому совместимость с платформой нужно проверять в первую очередь.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является комфортным минимумом для современных операционных систем и приложений. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность данных между процессором и памятью. В реальных сценариях это выражается в более быстрой загрузке приложений, плавной работе интерфейса и сокращении времени отклика в программах, активно работающих с данными в оперативной памяти. Для ноутбучных процессоров, особенно AMD Ryzen, высокая частота памяти напрямую влияет на производительность встроенной графики и общую скорость вычислений.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения таймингов (задержек) следует уточнять в спецификациях модуля, так как они напрямую связаны с заявленной частотой. Чем ниже тайминги при одинаковой частоте, тем лучше, так как уменьшается латентность — время доступа к данным. Стандартное напряжение для большинства модулей DDR4 составляет 1.2 В, что способствует энергоэффективности, важной для мобильных систем. Многие модели поддерживают автоматический разгон по профилю Intel XMP, однако в ноутбуках его активация часто ограничена или невозможна, и память будет работать на максимальной частоте, поддерживаемой процессором и BIOS устройства.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM под стандарт DDR4. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата или ноутбук поддерживают именно это поколение памяти, так как DDR4 несовместима с более старыми DDR3 или новыми DDR5 ни электрически, ни физически. Также важно проверить, поддерживает ли процессор вашего устройства частоту 3200 МГц; в противном случае память будет работать на более низкой, максимально доступной для платформы частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти, судя по описанию, выполнена в классическом низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов. Это типично для большинства модулей SO-DIMM, так как пространство внутри ноутбука ограничено, а система охлаждения спроектирована с учётом подобных компонентов. Отсутствие радиатора не является недостатком для штатных режимов работы и заявленных частот. Подсветка (RGB) на таких модулях, как правило, также отсутствует, что соответствует их целевому назначению — скрытой установке внутри корпуса для повышения производительности, а не визуального оформления.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар, скорее всего, представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в требовательных приложениях, потребуется установка второй идентичной планки. Рекомендуется устанавливать модули парами, если это позволяет конструкция ноутбука (обычно два слота). При дальнейшем расширении объёма крайне желательно использовать модули с максимально близкими или идентичными характеристиками — частотой, таймингами и объёмом, чтобы избежать потенциальной нестабильности работы системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс — это строгое соответствие форм-фактору SO-DIMM и поколению DDR4. Установка в неподходящий слот физически невозможна. Также имейте в виду, что максимальная рабочая частота будет ограничена возможностями вашего процессора и версией BIOS ноутбука. Смешивание этого модуля с уже установленной памятью другого производителя, объёма или с другими таймингами может привести к сбоям. Этот модуль оптимален для целевого апгрейда ноутбука с недостаточным объёмом ОЗУ. Если вам нужна максимальная производительность для игр или работы с графикой, рассмотрите вариант покупки сразу двух таких планок для работы в двухканальном режиме.