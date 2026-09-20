Описание товара Память оперативная DDR3 Kingspec 4Gb 1600MHz (KS1600D3N13504G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подходит для владельцев относительно старых систем, которые стремятся к недорогому и эффективному апгрейду. Он идеален для офисной работы, веб-серфинга, использования легких приложений и даже для некоторых старых или нетребовательных игр, где 4 гигабайт оперативной памяти будет достаточно. Однако для современных игровых сборок, профессионального видеомонтажа или работы с тяжелыми проектами потребуется не только больший объём, но и более новое поколение памяти.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль формата DIMM с памятью стандарта DDR3. Это поколение использовалось в процессорах Intel и AMD несколько лет назад и физически несовместимо со слотами для более новых DDR4 или DDR5. Такой модуль подходит только для материнских плат с соответствующими слотами DIMM под DDR3, которые сегодня чаще встречаются в уже собранных ПК, нуждающихся в модернизации, а не в новых сборках.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что является стандартным шагом для систем эпохи DDR3. Частота работы 1600 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач, делая отклик системы более быстрым при переключении между программами. В играх и приложениях, где важна скорость подгрузки данных из памяти в процессор, этот параметр поможет избежать неприятных подтормаживаний, особенно в связке с другим таким же модулем в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, обозначенные как CL9, указывают на задержку между командами и доступом к данным. В сочетании с частотой 1600 МГц эти параметры обеспечивают баланс между скоростью и стабильностью для платформы DDR3. Рабочее напряжение, типичное для этого стандарта, составляет 1.5 В. Данный модуль, как и большинство решений своего класса, предназначен для работы на заявленных характеристиках без использования продвинутых профилей разгона вроде XMP, что упрощает его установку и настройку.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с широким спектром материнских плат и процессоров, поддерживающих стандарт DDR3-1600. Важно помнить, что максимально поддерживаемая частота памяти зависит не только от материнской платы, но и от встроенного контроллера памяти процессора. Перед покупкой стоит проверить спецификации вашей текущей или планируемой платформы, чтобы убедиться в поддержке частоты 1600 МГц, так как некоторые старые системы могут работать с памятью на более низких скоростях.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в компактном форм-факторе без массивных радиаторов. Это снижает её высоту и полностью исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами в системном блоке. Такое решение вполне оправдано для памяти с рабочим напряжением 1.5 В и частотой 1600 МГц, которая не склонна к сильному нагреву даже при длительной нагрузке, поэтому пассивное охлаждение через общий поток воздуха в корпусе будет достаточным.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно. Для достижения максимальной производительности в системах с поддержкой двухканального режима рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в слоты одного цвета на материнской плате. Это позволит удвоить пропускную способность памяти. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь подбирать планки с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и напряжением, чтобы минимизировать риск нестабильной работы системы.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это поколение памяти DDR3, которое не подходит для современных материнских плат. Также стоит учитывать, что объём в 4 ГБ на один модуль сегодня может быть недостаточным для комфортной работы в Windows 10 или 11 с несколькими приложениями, поэтому для серьёзной многозадачности лучше рассматривать комплект из двух таких планок (итого 8 ГБ) как минимально комфортный вариант. Этот модуль станет оптимальным и бюджетным решением для оживления старого компьютера, в то время как для новой сборки логичнее выбирать современные стандарты DDR4 или DDR5.