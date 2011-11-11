Память оперативная DDR3 Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3N13508G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR3 Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3N13508G)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подходит для бюджетного апгрейда старого ПК или сборки недорогой системы для базовых задач. 8 гигабайт объема справятся с офисной работой, веб-серфингом с множеством вкладок, просмотром видео и даже некоторыми не слишком требовательными играми прошлых лет. Это решение для тех, кто хочет продлить жизнь компьютеру на платформе DDR3, не переплачивая за избыточную скорость или объем, но и не сталкиваясь с недостатком памяти в повседневном использовании.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует тип памяти DDR3, что сразу определяет его совместимость только с соответствующими слотами на материнских платах, выпущенных в эпоху процессоров Intel Core 2-4 поколений и ранних AMD Ryzen. Это форм-фактор DIMM для стандартных настольных компьютеров. Важно помнить, что память DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более новых стандартов, поэтому установка в неподходящую плату невозможна.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 является сбалансированным вариантом, закрывающим потребности большинства пользователей. Частота в 1600 МГц соответствует распространенному стандарту для этого поколения и обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы системы. В играх или приложениях, чувствительных к скорости памяти, этот показатель поможет избежать узких мест производительности, особенно при использовании в двухканальном режиме с парной планкой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL11, что является типичным значением для DDR3-1600 и обеспечивает приемлемую латентность. Рабочее напряжение стандартно для этого поколения - 1.5 В. Данная планка памяти не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, она рассчитана на работу на номинальной частоте 1600 МГц, что упрощает установку и гарантирует совместимость даже на самых простых материнских платах.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под память DDR3. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата использует именно это поколение памяти. Заявленная частота в 1600 МГц поддерживается большинством чипсетов той эпохи, но для гарантированной работы может потребоваться ручная установка частоты и таймингов в BIOS, если плата по умолчанию загружает память на более низкой скорости, например, 1333 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в скромном дизайне без массивных радиаторов. Это снижает высоту планки и полностью исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах. Для работы на штатной частоте 1600 МГц активного охлаждения не требуется, поэтому отсутствие радиатора не является недостатком и даже упрощает установку в тесных сборках.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, рекомендуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в слоты одного цвета на материнской плате. При дальнейшем расширении объема памяти старайтесь использовать модули с максимально похожими характеристиками - частотой, таймингами и объемом - для избежания возможных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая привязка к устаревшей платформе DDR3, поэтому модуль не подойдет для современных систем. Убедитесь, что в вашей материнской плате есть свободный слот нужного типа. Для игр или работы с тяжелыми приложениями на этой платформе стоит рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима. Этот модуль оптимален как бюджетное решение для увеличения объема ОЗУ в старом ПК, но для сборки новой системы с нуля логичнее выбирать современные стандарты DDR4 или DDR5.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подходит для бюджетного апгрейда старого ПК или сборки недорогой системы для базовых задач. 8 гигабайт объема справятся с офисной работой, веб-серфингом с множеством вкладок, просмотром видео и даже некоторыми не слишком требовательными играми прошлых лет. Это решение для тех, кто хочет продлить жизнь компьютеру на платформе DDR3, не переплачивая за избыточную скорость или объем, но и не сталкиваясь с недостатком памяти в повседневном использовании.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует тип памяти DDR3, что сразу определяет его совместимость только с соответствующими слотами на материнских платах, выпущенных в эпоху процессоров Intel Core 2-4 поколений и ранних AMD Ryzen. Это форм-фактор DIMM для стандартных настольных компьютеров. Важно помнить, что память DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более новых стандартов, поэтому установка в неподходящую плату невозможна.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 является сбалансированным вариантом, закрывающим потребности большинства пользователей. Частота в 1600 МГц соответствует распространенному стандарту для этого поколения и обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы системы. В играх или приложениях, чувствительных к скорости памяти, этот показатель поможет избежать узких мест производительности, особенно при использовании в двухканальном режиме с парной планкой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL11, что является типичным значением для DDR3-1600 и обеспечивает приемлемую латентность. Рабочее напряжение стандартно для этого поколения - 1.5 В. Данная планка памяти не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, она рассчитана на работу на номинальной частоте 1600 МГц, что упрощает установку и гарантирует совместимость даже на самых простых материнских платах.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под память DDR3. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата использует именно это поколение памяти. Заявленная частота в 1600 МГц поддерживается большинством чипсетов той эпохи, но для гарантированной работы может потребоваться ручная установка частоты и таймингов в BIOS, если плата по умолчанию загружает память на более низкой скорости, например, 1333 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в скромном дизайне без массивных радиаторов. Это снижает высоту планки и полностью исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах. Для работы на штатной частоте 1600 МГц активного охлаждения не требуется, поэтому отсутствие радиатора не является недостатком и даже упрощает установку в тесных сборках.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, рекомендуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в слоты одного цвета на материнской плате. При дальнейшем расширении объема памяти старайтесь использовать модули с максимально похожими характеристиками - частотой, таймингами и объемом - для избежания возможных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая привязка к устаревшей платформе DDR3, поэтому модуль не подойдет для современных систем. Убедитесь, что в вашей материнской плате есть свободный слот нужного типа. Для игр или работы с тяжелыми приложениями на этой платформе стоит рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима. Этот модуль оптимален как бюджетное решение для увеличения объема ОЗУ в старом ПК, но для сборки новой системы с нуля логичнее выбирать современные стандарты DDR4 или DDR5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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