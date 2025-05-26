Top.Mail.Ru
Память оперативная DDR3L Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3P13508G) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная DDR3L Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3P13508G)

28 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная DDR3L Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3P13508G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540333
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR3L Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3P13508G)

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память подходит пользователям, которым необходимо провести недорогой и эффективный апгрейд старого ПК или ноутбука. Она станет отличным решением для офисной работы, веб-серфинга, использования базового программного обеспечения и легких игр, где объем в 8 ГБ уже заметно повысит отзывчивость системы по сравнению со стандартными 4 ГБ. Однако для современных требовательных игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными пакетами стоит рассмотреть более новые поколения памяти и больший суммарный объем.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к поколению DDR3L, что означает низковольтную версию стандарта DDR3, работающую при напряжении 1.35 В. Это важный момент совместимости: память совместима как со слотами, рассчитанными на стандартное напряжение DDR3 (1.5 В), так и со слотами, официально поддерживающими DDR3L, обратно совместимость не всегда гарантирована. Форм-фактор SO-DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в ноутбуки, неттопы, моноблоки и компактные системы, но не подойдет для стандартных настольных материнских плат.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что для платформ на DDR3 часто является максимально разумным апгрейдом и позволяет комфортно работать с множеством приложений одновременно. Частота 1600 МГц является распространенной и сбалансированной для этого поколения, обеспечивая достаточную пропускную способность для процессоров того периода. В реальных сценариях такой связки объема и частоты хватит, чтобы избежать подтормаживаний при переключении между десятками вкладок браузера и фоновыми программами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля не указаны в названии, что характерно для памяти эконом-сегмента, и, как правило, соответствуют стандартным заводским значениям для частоты 1600 МГц, например, CL11. Рабочее напряжение 1.35 В является ключевым преимуществом DDR3L, обеспечивая меньший нагрев и энергопотребление, что критически важно для компактных ноутбучных систем. Профилей автоматического разгона вроде XMP здесь, скорее всего, нет, и память будет работать на своих номинальных характеристиках после установки.

Совместимость с платформой

Память совместима с ноутбуками и компактными ПК, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR3 или DDR3L. Крайне важно перед покупкой проверить спецификации вашего устройства на предмет максимально поддерживаемого объема памяти на один слот и общего объема. Также стоит убедиться, что ваша система поддерживает низковольтные модули, хотя большинство современных для своего времени ноутбуков на Intel 4-го поколения Core и аналогичных платформах AMD с ней справятся.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по названию и позиционированию, не оснащен отдельным радиатором охлаждения. Это стандартная практика для ноутбучной памяти эконом-класса, так как рабочие частоты и напряжения не предполагают экстремального тепловыделения, а втиснуть радиатор в тонкий корпус ноутбука часто невозможно. Высота планки соответствует стандарту SO-DIMM и не вызовет проблем с установкой даже в очень тесных компактных корпусах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается поштучно. Это дает гибкость при апгрейде: вы можете добавить одну планку к уже имеющейся для увеличения общего объема или установить две одинаковые для активации двухканального режима, который может повысить производительность встроенной графики и в некоторых задачах. Для двухканального режима крайне желательно использовать максимально идентичные модули по объему, частоте и таймингам, в идеале - из одной партии.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревшее поколение DDR3/DDR3L, которое не совместимо с современными платформами на DDR4 и DDR5. Перед покупкой обязательно проверьте, какой тип памяти поддерживает ваш ноутбук. Поскольку память не имеет радиатора и не предназначена для разгона, не ожидайте от нее сверхвысокой производительности - это надежное решение для базового повышения комфорта работы на старом устройстве. Оптимально она подойдет владельцам ноутбуков 2012-2015 годов выпуска, которым не хватает оперативной памяти для сегодняшних задач.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, 8 Гб DDR4

Отзывы о товаре Память оперативная DDR3L Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3P13508G)

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Максим И.

Достоинства:


Комментарий:
Самые дешевые модули 8гб. Работает и на этом спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
работает, компьютер стал побыстрей работать
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Георгий М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на 1600 MHz с пониженными таймингами без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Рабочие. хорошо упакованные, они DDR3L на 1.35v. Менял вместо DDR3 на 1.5в. работают. Частота 1600.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
замечательно, запустилось сразу и без проблем! продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Память запустилась без проблем, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Лев Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная озу Апгрейдил пк на 1155 с i5 3350 За свою цену отличный вариант Доставка 1 день
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Китай, сколько проживет увидим
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Николай Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Работает , дальше по смотим .
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Семен С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, подошла на мой древний комп!
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Силаев Сергей Александрович

Достоинства:


Комментарий:
Отличное соотношение цена /качество. Купил себе 4 планки по 8гб. Теперь оперативной памяти в компьютере по максимуму. Встала и запустилась с первого рпза и без проблем. Гарантия 3 года. Пока я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро, исправна. Имейте ввиду что она 1.35v
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Евгений Я.

Достоинства:


Комментарий:
плашка хорошо себя показала заказал еще одну
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Установил, работает. Сегодня переустановлю windows на 64 разрядную, чтобы использовать всю память. Посмотрим как дальше будет работать, но за эту цену норм.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Александр Пксборка

Достоинства:


Комментарий:
беру не первый раз. в этом раз по хорошей цене
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Алксндр

Достоинства:


Комментарий:
память соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Axel

Достоинства:


Комментарий:
память старого китайского бренда. есть гарантия ситилинка
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Ярослав Д

Достоинства:


Комментарий:
работает уже как месяц и жалоб нету
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, проблем никаких, как раз всё что я искал, ибо материнка только такую память кушает, брендовая от Acer.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально, замечаний по работе нет
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная память соответствует заявленным параметрам.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Ярослав Д

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, с первого раза запустилась
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Память соответствует характеристикам.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Руслан С.

Достоинства:


Комментарий:
Все очень хорошо. Планки системой определены, компьютер стал шустрее работать.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Зариф С.

Достоинства:


Комментарий:
все заработало отличные планки
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Всё завелось без танцев с бубном
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, качественная память, легко работает на 1833МГц, стабильно, рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память подходит пользователям, которым необходимо провести недорогой и эффективный апгрейд старого ПК или ноутбука. Она станет отличным решением для офисной работы, веб-серфинга, использования базового программного обеспечения и легких игр, где объем в 8 ГБ уже заметно повысит отзывчивость системы по сравнению со стандартными 4 ГБ. Однако для современных требовательных игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными пакетами стоит рассмотреть более новые поколения памяти и больший суммарный объем.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к поколению DDR3L, что означает низковольтную версию стандарта DDR3, работающую при напряжении 1.35 В. Это важный момент совместимости: память совместима как со слотами, рассчитанными на стандартное напряжение DDR3 (1.5 В), так и со слотами, официально поддерживающими DDR3L, обратно совместимость не всегда гарантирована. Форм-фактор SO-DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в ноутбуки, неттопы, моноблоки и компактные системы, но не подойдет для стандартных настольных материнских плат.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что для платформ на DDR3 часто является максимально разумным апгрейдом и позволяет комфортно работать с множеством приложений одновременно. Частота 1600 МГц является распространенной и сбалансированной для этого поколения, обеспечивая достаточную пропускную способность для процессоров того периода. В реальных сценариях такой связки объема и частоты хватит, чтобы избежать подтормаживаний при переключении между десятками вкладок браузера и фоновыми программами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля не указаны в названии, что характерно для памяти эконом-сегмента, и, как правило, соответствуют стандартным заводским значениям для частоты 1600 МГц, например, CL11. Рабочее напряжение 1.35 В является ключевым преимуществом DDR3L, обеспечивая меньший нагрев и энергопотребление, что критически важно для компактных ноутбучных систем. Профилей автоматического разгона вроде XMP здесь, скорее всего, нет, и память будет работать на своих номинальных характеристиках после установки.

Совместимость с платформой

Память совместима с ноутбуками и компактными ПК, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR3 или DDR3L. Крайне важно перед покупкой проверить спецификации вашего устройства на предмет максимально поддерживаемого объема памяти на один слот и общего объема. Также стоит убедиться, что ваша система поддерживает низковольтные модули, хотя большинство современных для своего времени ноутбуков на Intel 4-го поколения Core и аналогичных платформах AMD с ней справятся.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по названию и позиционированию, не оснащен отдельным радиатором охлаждения. Это стандартная практика для ноутбучной памяти эконом-класса, так как рабочие частоты и напряжения не предполагают экстремального тепловыделения, а втиснуть радиатор в тонкий корпус ноутбука часто невозможно. Высота планки соответствует стандарту SO-DIMM и не вызовет проблем с установкой даже в очень тесных компактных корпусах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается поштучно. Это дает гибкость при апгрейде: вы можете добавить одну планку к уже имеющейся для увеличения общего объема или установить две одинаковые для активации двухканального режима, который может повысить производительность встроенной графики и в некоторых задачах. Для двухканального режима крайне желательно использовать максимально идентичные модули по объему, частоте и таймингам, в идеале - из одной партии.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревшее поколение DDR3/DDR3L, которое не совместимо с современными платформами на DDR4 и DDR5. Перед покупкой обязательно проверьте, какой тип памяти поддерживает ваш ноутбук. Поскольку память не имеет радиатора и не предназначена для разгона, не ожидайте от нее сверхвысокой производительности - это надежное решение для базового повышения комфорта работы на старом устройстве. Оптимально она подойдет владельцам ноутбуков 2012-2015 годов выпуска, которым не хватает оперативной памяти для сегодняшних задач.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, 8 Гб DDR4
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Максим И.

Достоинства:


Комментарий:
Самые дешевые модули 8гб. Работает и на этом спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
работает, компьютер стал побыстрей работать
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Георгий М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на 1600 MHz с пониженными таймингами без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Рабочие. хорошо упакованные, они DDR3L на 1.35v. Менял вместо DDR3 на 1.5в. работают. Частота 1600.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
замечательно, запустилось сразу и без проблем! продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Память запустилась без проблем, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Лев Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная озу Апгрейдил пк на 1155 с i5 3350 За свою цену отличный вариант Доставка 1 день
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Китай, сколько проживет увидим
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Николай Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Работает , дальше по смотим .
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Семен С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, подошла на мой древний комп!
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Силаев Сергей Александрович

Достоинства:


Комментарий:
Отличное соотношение цена /качество. Купил себе 4 планки по 8гб. Теперь оперативной памяти в компьютере по максимуму. Встала и запустилась с первого рпза и без проблем. Гарантия 3 года. Пока я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро, исправна. Имейте ввиду что она 1.35v
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Евгений Я.

Достоинства:


Комментарий:
плашка хорошо себя показала заказал еще одну
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Установил, работает. Сегодня переустановлю windows на 64 разрядную, чтобы использовать всю память. Посмотрим как дальше будет работать, но за эту цену норм.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Александр Пксборка

Достоинства:


Комментарий:
беру не первый раз. в этом раз по хорошей цене
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Алксндр

Достоинства:


Комментарий:
память соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Axel

Достоинства:


Комментарий:
память старого китайского бренда. есть гарантия ситилинка
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Ярослав Д

Достоинства:


Комментарий:
работает уже как месяц и жалоб нету
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, проблем никаких, как раз всё что я искал, ибо материнка только такую память кушает, брендовая от Acer.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально, замечаний по работе нет
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная память соответствует заявленным параметрам.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Ярослав Д

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, с первого раза запустилась
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Память соответствует характеристикам.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Руслан С.

Достоинства:


Комментарий:
Все очень хорошо. Планки системой определены, компьютер стал шустрее работать.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Зариф С.

Достоинства:


Комментарий:
все заработало отличные планки
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Всё завелось без танцев с бубном
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, качественная память, легко работает на 1833МГц, стабильно, рекомендую


Память оперативная DDR3L Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3P13508G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...