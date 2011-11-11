Top.Mail.Ru
Память оперативная DDR3L Netac PC12800 4Gb 1600Mhz (NTBSD3N16SP-04) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная DDR3L Netac PC12800 4Gb 1600Mhz (NTBSD3N16SP-04)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная DDR3L Netac PC12800 4Gb 1600Mhz (NTBSD3N16SP-04) - фото 1
Память оперативная DDR3L Netac PC12800 4Gb 1600Mhz (NTBSD3N16SP-04) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11-28
  • Память оперативная DDR3L Netac PC12800 4Gb 1600Mhz (NTBSD3N16SP-04) - фото 1
  • Память оперативная DDR3L Netac PC12800 4Gb 1600Mhz (NTBSD3N16SP-04) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510741
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-28
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR3L Netac PC12800 4Gb 1600Mhz (NTBSD3N16SP-04)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль идеально подходит для плавного апгрейда или ремонта офисных и домашних компьютеров, которые используют память третьего поколения. Он обеспечит стабильную работу системы при выполнении повседневных задач, таких как работа с документами, просмотр веб-страниц, использование офисных приложений и просмотр мультимедиа. Для современных игр или ресурсоёмких профессиональных задач вроде видеомонтажа объёма в 4 ГБ уже недостаточно, но для поддержания в рабочем состоянии старых, но ещё исправных систем это отличное бюджетное решение.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR3L, что означает низковольтную версию классической DDR3. Его ключевая особенность — рабочее напряжение всего 1.35 В, что меньше, чем у обычной DDR3 (1.5 В), что обеспечивает чуть меньший нагрев и энергопотребление. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, и он физически несовместим со слотами для DDR4 или DDR5, а также с ноутбучными слотами SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, а его эффективная частота равна 1600 МГц (что соответствует маркировке PC12800). Такой частоты достаточно для комфортной работы операционной системы и базовых приложений на платформах Intel Core второго-четвёртого поколений или аналогичных AMD. Прирост производительности от такой частоты по сравнению с более медленной DDR3 (например, 1333 МГц) в повседневном использовании будет малозаметен, но это стандартный и рекомендуемый параметр для подобных систем.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Типичные тайминги для модулей DDR3L на частоте 1600 МГц составляют CL11. Эти значения характеризуют латентность памяти, то есть задержки при доступе к данным. В данном сегменте память работает в штатном режиме (JEDEC) и не поддерживает автоматические профили разгона вроде XMP. Это означает, что она будет работать на своих номинальных параметрах (1600 МГц, 1.35 В) при условии совместимости со стороны материнской платы и процессора, без необходимости каких-либо настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR3. Важно помнить, что DDR3L с напряжением 1.35 В обычно обратно совместима со слотами, рассчитанными на стандартное напряжение DDR3 1.5 В — материнская плата автоматически выставит необходимое напряжение. Однако для стабильной работы необходимо, чтобы процессор (и его встроенный контроллер памяти) и чипсет материнской платы официально поддерживали частоту 1600 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Для штатной частоты 1600 МГц и низкого напряжения 1.35 В это абсолютно оправданно, поскольку тепловыделение невелико и пассивное охлаждение корпусом системного блока вполне достаточно. Скромный дизайн и низкий профиль планки гарантируют отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми массивными, процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который ощутимо повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установка второй идентичной планки в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). При планировании расширения крайне рекомендуется использовать модули с максимально схожими характеристиками - частотой, таймингами и объёмом, чтобы минимизировать риск нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это устаревший стандарт DDR3/DDR3L, который не подходит для современных платформ на базе DDR4 или DDR5. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты. Данный модуль оптимален для недорогого увеличения оперативной памяти в старом ПК или для замены вышедшей из строя планки. Если ваша цель — сборка новой системы для игр или серьёзной работы, следует рассматривать актуальные стандарты DDR4 или DDR5 с большим объёмом.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR3L Netac PC12800 4Gb 1600Mhz (NTBSD3N16SP-04)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-28
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль идеально подходит для плавного апгрейда или ремонта офисных и домашних компьютеров, которые используют память третьего поколения. Он обеспечит стабильную работу системы при выполнении повседневных задач, таких как работа с документами, просмотр веб-страниц, использование офисных приложений и просмотр мультимедиа. Для современных игр или ресурсоёмких профессиональных задач вроде видеомонтажа объёма в 4 ГБ уже недостаточно, но для поддержания в рабочем состоянии старых, но ещё исправных систем это отличное бюджетное решение.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR3L, что означает низковольтную версию классической DDR3. Его ключевая особенность — рабочее напряжение всего 1.35 В, что меньше, чем у обычной DDR3 (1.5 В), что обеспечивает чуть меньший нагрев и энергопотребление. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, и он физически несовместим со слотами для DDR4 или DDR5, а также с ноутбучными слотами SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, а его эффективная частота равна 1600 МГц (что соответствует маркировке PC12800). Такой частоты достаточно для комфортной работы операционной системы и базовых приложений на платформах Intel Core второго-четвёртого поколений или аналогичных AMD. Прирост производительности от такой частоты по сравнению с более медленной DDR3 (например, 1333 МГц) в повседневном использовании будет малозаметен, но это стандартный и рекомендуемый параметр для подобных систем.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Типичные тайминги для модулей DDR3L на частоте 1600 МГц составляют CL11. Эти значения характеризуют латентность памяти, то есть задержки при доступе к данным. В данном сегменте память работает в штатном режиме (JEDEC) и не поддерживает автоматические профили разгона вроде XMP. Это означает, что она будет работать на своих номинальных параметрах (1600 МГц, 1.35 В) при условии совместимости со стороны материнской платы и процессора, без необходимости каких-либо настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR3. Важно помнить, что DDR3L с напряжением 1.35 В обычно обратно совместима со слотами, рассчитанными на стандартное напряжение DDR3 1.5 В — материнская плата автоматически выставит необходимое напряжение. Однако для стабильной работы необходимо, чтобы процессор (и его встроенный контроллер памяти) и чипсет материнской платы официально поддерживали частоту 1600 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Для штатной частоты 1600 МГц и низкого напряжения 1.35 В это абсолютно оправданно, поскольку тепловыделение невелико и пассивное охлаждение корпусом системного блока вполне достаточно. Скромный дизайн и низкий профиль планки гарантируют отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми массивными, процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который ощутимо повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установка второй идентичной планки в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). При планировании расширения крайне рекомендуется использовать модули с максимально схожими характеристиками - частотой, таймингами и объёмом, чтобы минимизировать риск нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это устаревший стандарт DDR3/DDR3L, который не подходит для современных платформ на базе DDR4 или DDR5. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты. Данный модуль оптимален для недорогого увеличения оперативной памяти в старом ПК или для замены вышедшей из строя планки. Если ваша цель — сборка новой системы для игр или серьёзной работы, следует рассматривать актуальные стандарты DDR4 или DDR5 с большим объёмом.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная DDR3L Netac PC12800 4Gb 1600Mhz (NTBSD3N16SP-04) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...