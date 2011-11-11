Описание товара Память оперативная DDR3L Netac PC12800 4Gb 1600Mhz (NTBSD3N16SP-04)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль идеально подходит для плавного апгрейда или ремонта офисных и домашних компьютеров, которые используют память третьего поколения. Он обеспечит стабильную работу системы при выполнении повседневных задач, таких как работа с документами, просмотр веб-страниц, использование офисных приложений и просмотр мультимедиа. Для современных игр или ресурсоёмких профессиональных задач вроде видеомонтажа объёма в 4 ГБ уже недостаточно, но для поддержания в рабочем состоянии старых, но ещё исправных систем это отличное бюджетное решение.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR3L, что означает низковольтную версию классической DDR3. Его ключевая особенность — рабочее напряжение всего 1.35 В, что меньше, чем у обычной DDR3 (1.5 В), что обеспечивает чуть меньший нагрев и энергопотребление. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, и он физически несовместим со слотами для DDR4 или DDR5, а также с ноутбучными слотами SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, а его эффективная частота равна 1600 МГц (что соответствует маркировке PC12800). Такой частоты достаточно для комфортной работы операционной системы и базовых приложений на платформах Intel Core второго-четвёртого поколений или аналогичных AMD. Прирост производительности от такой частоты по сравнению с более медленной DDR3 (например, 1333 МГц) в повседневном использовании будет малозаметен, но это стандартный и рекомендуемый параметр для подобных систем.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Типичные тайминги для модулей DDR3L на частоте 1600 МГц составляют CL11. Эти значения характеризуют латентность памяти, то есть задержки при доступе к данным. В данном сегменте память работает в штатном режиме (JEDEC) и не поддерживает автоматические профили разгона вроде XMP. Это означает, что она будет работать на своих номинальных параметрах (1600 МГц, 1.35 В) при условии совместимости со стороны материнской платы и процессора, без необходимости каких-либо настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR3. Важно помнить, что DDR3L с напряжением 1.35 В обычно обратно совместима со слотами, рассчитанными на стандартное напряжение DDR3 1.5 В — материнская плата автоматически выставит необходимое напряжение. Однако для стабильной работы необходимо, чтобы процессор (и его встроенный контроллер памяти) и чипсет материнской платы официально поддерживали частоту 1600 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Для штатной частоты 1600 МГц и низкого напряжения 1.35 В это абсолютно оправданно, поскольку тепловыделение невелико и пассивное охлаждение корпусом системного блока вполне достаточно. Скромный дизайн и низкий профиль планки гарантируют отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми массивными, процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который ощутимо повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установка второй идентичной планки в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). При планировании расширения крайне рекомендуется использовать модули с максимально схожими характеристиками - частотой, таймингами и объёмом, чтобы минимизировать риск нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это устаревший стандарт DDR3/DDR3L, который не подходит для современных платформ на базе DDR4 или DDR5. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты. Данный модуль оптимален для недорогого увеличения оперативной памяти в старом ПК или для замены вышедшей из строя планки. Если ваша цель — сборка новой системы для игр или серьёзной работы, следует рассматривать актуальные стандарты DDR4 или DDR5 с большим объёмом.