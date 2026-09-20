Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-5600 (PVVR532G560C36K)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-5600 (PVVR532G560C36K)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ представляет собой отличный баланс между ценой и производительностью для современных игровых ПК и рабочих станций. Он идеально подходит геймерам, которые хотят комфортно играть в требовательные новинки на высоких настройках, а также пользователям, занимающимся монтажом видео, 3D-моделированием или работой с большими базами данных. При этом объем в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в многозадачности с десятками вкладок браузера и несколькими фоновыми приложениями, что делает память отличным выбором для актуальных сборок на платформах AMD AM5 и Intel LGA 1700.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает использование новейшего поколения технологии, предлагающего значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4. Память выполнена в форм-факторе DIMM, что строго определяет её совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Важно помнить, что DDR5 не совместима физически и электрически с платами, предназначенными для DDR4, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке нового стандарта вашей материнской платой и процессором.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одного модуля объемом 32 ГБ, работающего на эффективной частоте 5600 МГц. Такой объём является отличной отправной точкой для мощной системы, а высокая частота обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выражаться в более стабильном и высоком FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускоряет обработку больших файлов и рендеринг. Для максимальной производительности в двухканальном режиме рекомендуется приобрести второй идентичный модуль.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, выраженные таймингами 36-36-36-76, находятся в хорошем балансе с частотой 5600 МГц, обеспечивая низкую латентность для стандарта DDR5. Модуль работает на напряжении 1.25 В и поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, получив заявленную производительность без сложных ручных манипуляций. Это делает установку и настройку простой даже для пользователей, не знакомых с тонкостями оверклокинга.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память предназначена для настольных платформ, поддерживающих стандарт DDR5: это актуальные сокеты Intel LGA 1700 (процессоры 12-го поколения Core и новее) и AMD AM5 (процессоры Ryzen 7000 серии и новее). Для гарантированной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживали как выбранный процессор, так и материнская плата. Перед покупкой всегда сверяйтесь со списком совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен алюминиевым радиатором с вентиляционными прорезями, который эффективно отводит тепло от чипов памяти во время интенсивной работы, обеспечивая стабильность даже при длительных нагрузках. Дизайн радиатора выполнен в классическом стиле без подсветки, что делает память универсальным выбором для сборок, где важен минимализм или отсутствие лишних источников света. Высота планки стандартна и не должна вызывать конфликтов с большинством даже крупных процессорных кулеров.
Комплектность, режимы работы и расширение
В данном случае память продается одной планкой объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может существенно повысить производительность интегрированной графики и в ряде приложений, потребуется установка второй идентичной планки в соответствующий слот на материнской плате, обычно обозначенный одним цветом. Если вы планируете в будущем расширять объем, оптимальным решением будет сразу приобрести второй такой же модуль для работы в двухканале, так как смешивание планок с разными характеристиками может привести к нестабильной работе на сниженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5, модуль физически не установится в слот DDR4. Работа на заявленных частотах гарантируется только при активации профиля XMP в BIOS и при условии поддержки такой частоты вашим процессором и материнской платой. При выборе ориентируйтесь на свой бюджет и задачи: эта память предлагает отличный стартовый объем и скорость для современной системы. Если ваша цель — максимальная производительность в играх, стоит рассмотреть комплект из двух планок для двухканального режима, а для строго офисных задач можно обратить внимание на более доступные варианты DDR4.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ представляет собой отличный баланс между ценой и производительностью для современных игровых ПК и рабочих станций. Он идеально подходит геймерам, которые хотят комфортно играть в требовательные новинки на высоких настройках, а также пользователям, занимающимся монтажом видео, 3D-моделированием или работой с большими базами данных. При этом объем в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в многозадачности с десятками вкладок браузера и несколькими фоновыми приложениями, что делает память отличным выбором для актуальных сборок на платформах AMD AM5 и Intel LGA 1700.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает использование новейшего поколения технологии, предлагающего значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4. Память выполнена в форм-факторе DIMM, что строго определяет её совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Важно помнить, что DDR5 не совместима физически и электрически с платами, предназначенными для DDR4, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке нового стандарта вашей материнской платой и процессором.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одного модуля объемом 32 ГБ, работающего на эффективной частоте 5600 МГц. Такой объём является отличной отправной точкой для мощной системы, а высокая частота обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выражаться в более стабильном и высоком FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускоряет обработку больших файлов и рендеринг. Для максимальной производительности в двухканальном режиме рекомендуется приобрести второй идентичный модуль.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, выраженные таймингами 36-36-36-76, находятся в хорошем балансе с частотой 5600 МГц, обеспечивая низкую латентность для стандарта DDR5. Модуль работает на напряжении 1.25 В и поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, получив заявленную производительность без сложных ручных манипуляций. Это делает установку и настройку простой даже для пользователей, не знакомых с тонкостями оверклокинга.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память предназначена для настольных платформ, поддерживающих стандарт DDR5: это актуальные сокеты Intel LGA 1700 (процессоры 12-го поколения Core и новее) и AMD AM5 (процессоры Ryzen 7000 серии и новее). Для гарантированной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживали как выбранный процессор, так и материнская плата. Перед покупкой всегда сверяйтесь со списком совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен алюминиевым радиатором с вентиляционными прорезями, который эффективно отводит тепло от чипов памяти во время интенсивной работы, обеспечивая стабильность даже при длительных нагрузках. Дизайн радиатора выполнен в классическом стиле без подсветки, что делает память универсальным выбором для сборок, где важен минимализм или отсутствие лишних источников света. Высота планки стандартна и не должна вызывать конфликтов с большинством даже крупных процессорных кулеров.
Комплектность, режимы работы и расширение
В данном случае память продается одной планкой объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может существенно повысить производительность интегрированной графики и в ряде приложений, потребуется установка второй идентичной планки в соответствующий слот на материнской плате, обычно обозначенный одним цветом. Если вы планируете в будущем расширять объем, оптимальным решением будет сразу приобрести второй такой же модуль для работы в двухканале, так как смешивание планок с разными характеристиками может привести к нестабильной работе на сниженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5, модуль физически не установится в слот DDR4. Работа на заявленных частотах гарантируется только при активации профиля XMP в BIOS и при условии поддержки такой частоты вашим процессором и материнской платой. При выборе ориентируйтесь на свой бюджет и задачи: эта память предлагает отличный стартовый объем и скорость для современной системы. Если ваша цель — максимальная производительность в играх, стоит рассмотреть комплект из двух планок для двухканального режима, а для строго офисных задач можно обратить внимание на более доступные варианты DDR4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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