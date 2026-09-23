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Оперативная память Netac Shadow II DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Netac Shadow II DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB)

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Оперативная память Netac Shadow II DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB) - фото 3
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Оперативная память Netac Shadow II DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB) - фото 5
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Оперативная память Netac Shadow II DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
38-48-48-96
Радиатор охлаждения
Да
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  • Оперативная память Netac Shadow II DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB) - фото 7
  • Оперативная память Netac Shadow II DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB) - фото 8
  • Оперативная память Netac Shadow II DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB) - фото 9
  • Оперативная память Netac Shadow II DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB) - фото 10
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  • Оперативная память Netac Shadow II DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733153
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
38
Тайминги
38-48-48-96
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х2
Вес, г.
125

Описание товара Оперативная память Netac Shadow II DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти Netac Shadow II DDR5-6000 отлично подойдет для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную игровую систему с акцентом на высокий FPS и плавность в современных AAA-тайтлах. Он также станет отличным выбором для рабочих станций, занимающихся монтажом видео, 3D-рендерингом или интенсивной многозадачностью с десятками вкладок и фоновых приложений. Объема 32 ГБ в двухканальном режиме достаточно с запасом для большинства ресурсоемких задач, а высокая частота обеспечит максимальную отзывчивость системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Данная память относится к последнему поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4, предлагая более высокую пропускную способность и эффективность благодаря новой архитектуре. Форм-фактор DIMM означает, что модули предназначены для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4, поэтому ваша плата должна быть рассчитана именно на это поколение.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота в 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, скорость обработки данных в профессиональных пакетах и общую отзывчивость системы. В играх, особенно с процессорами AMD Ryzen 7000 серии, такой показатель частоты часто является оптимальным для максимальной производительности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Низкие тайминги являются ключевым параметром наряду с частотой, так как они определяют задержку при обращении к памяти. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически разогнать память до заявленных 6000 МГц с оптимальными настройками напрямую из BIOS материнской платы, без сложных ручных манипуляций. Это гарантирует стабильную работу на максимальной скорости, предусмотренной производителем.

Совместимость с платформой

Память Netac Shadow II DDR5 совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений и чипсеты серий 600 и 700) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5). Для корректной работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такой режим, а также рекомендуется установка последней версии BIOS/UEFI, что особенно важно для стабильности на платформе AMD AM5.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами Shadow II, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже под длительной нагрузкой, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Дизайн радиаторов стильный и агрессивный, а наличие адресуемой RGB-подсветки позволяет интегрировать память в общую систему подсветки корпуса, синхронизируя её с материнской платой через популярное ПО, такое как ASUS Aura Sync или MSI Mystic Light.

Комплектность, режимы работы и расширение

Поставка в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ идеальна для активации двухканального режима, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности. Для активации этого режима планки необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, обычно они обозначены одним цветом. Докупать дополнительные модули для расширения лучше идентичными, чтобы избежать проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 памяти, так как она несовместима с предыдущими поколениями. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с габаритными башенными кулерами процессора на некоторых платах, поэтому проверьте свободное пространство в секции RAM. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS, в противном случае память будет работать на стандартной для DDR5 частоте, обычно 4800 МГц.

Отзывы о товаре Оперативная память Netac Shadow II DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
38
Тайминги
38-48-48-96
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти Netac Shadow II DDR5-6000 отлично подойдет для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную игровую систему с акцентом на высокий FPS и плавность в современных AAA-тайтлах. Он также станет отличным выбором для рабочих станций, занимающихся монтажом видео, 3D-рендерингом или интенсивной многозадачностью с десятками вкладок и фоновых приложений. Объема 32 ГБ в двухканальном режиме достаточно с запасом для большинства ресурсоемких задач, а высокая частота обеспечит максимальную отзывчивость системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Данная память относится к последнему поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4, предлагая более высокую пропускную способность и эффективность благодаря новой архитектуре. Форм-фактор DIMM означает, что модули предназначены для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4, поэтому ваша плата должна быть рассчитана именно на это поколение.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота в 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, скорость обработки данных в профессиональных пакетах и общую отзывчивость системы. В играх, особенно с процессорами AMD Ryzen 7000 серии, такой показатель частоты часто является оптимальным для максимальной производительности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Низкие тайминги являются ключевым параметром наряду с частотой, так как они определяют задержку при обращении к памяти. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически разогнать память до заявленных 6000 МГц с оптимальными настройками напрямую из BIOS материнской платы, без сложных ручных манипуляций. Это гарантирует стабильную работу на максимальной скорости, предусмотренной производителем.

Совместимость с платформой

Память Netac Shadow II DDR5 совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений и чипсеты серий 600 и 700) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5). Для корректной работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такой режим, а также рекомендуется установка последней версии BIOS/UEFI, что особенно важно для стабильности на платформе AMD AM5.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами Shadow II, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже под длительной нагрузкой, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Дизайн радиаторов стильный и агрессивный, а наличие адресуемой RGB-подсветки позволяет интегрировать память в общую систему подсветки корпуса, синхронизируя её с материнской платой через популярное ПО, такое как ASUS Aura Sync или MSI Mystic Light.

Комплектность, режимы работы и расширение

Поставка в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ идеальна для активации двухканального режима, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности. Для активации этого режима планки необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, обычно они обозначены одним цветом. Докупать дополнительные модули для расширения лучше идентичными, чтобы избежать проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 памяти, так как она несовместима с предыдущими поколениями. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с габаритными башенными кулерами процессора на некоторых платах, поэтому проверьте свободное пространство в секции RAM. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS, в противном случае память будет работать на стандартной для DDR5 частоте, обычно 4800 МГц.

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Оперативная память Netac Shadow II DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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