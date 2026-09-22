Память оперативная Apacer DDR5 32GB 6000MHz DIMM (AH5U32G60C6227BAA-2)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная Apacer DDR5 32GB 6000MHz DIMM (AH5U32G60C6227BAA-2)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, которые собрались перейти на современную платформу с поддержкой DDR5 и хотят получить стабильную высокую производительность без экстремального разгона. Он оптимально подходит для сборки мощного игрового ПК, где важна не только частота кадров, но и плавность геймплея, а также для рабочих станций, занимающихся монтажом видео, 3D-моделированием и другими ресурсоёмкими задачами. Суммарного объёма в 32 ГБ с запасом хватит для одновременной работы нескольких тяжёлых приложений, игр с высокими настройками и множества фоновых процессов, что делает память универсальным решением для требовательных энтузиастов и профессионалов.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому последнему поколению технологий. Это гарантирует значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с устаревшей DDR4, но требует совместимой материнской платы и процессора. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для установки исключительно в настольные компьютеры; для ноутбуков или компактных систем потребуются планки формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти - этот объём сегодня считается оптимальным для большинства сложных задач. Рабочая частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при рендеринге и комфортную работу с огромными массивами данных. Для современных процессоров AMD Ryzen 7000 и Intel Core 12-го поколения и новее такая частота является своеобразным "сладким пятном", предлагая отличный баланс между производительностью и стабильностью работы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Латентность памяти определяется таймингами, и в данной модели они указаны как CL36 - это хороший показатель для частоты 6000 МГц. Сочетание высокой частоты и умеренных таймингов даёт низкую реальную задержку, улучшая скорость отклика системы. Для удобства пользователей модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически активировать заявленные частоту 6000 МГц и тайминги через BIOS материнской платы без необходимости ручного разгона, что критически важно для стабильной работы.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 совместима исключительно с современными платформами, оснащёнными соответствующими слотами: это материнские платы с чипсетами Intel 600/700 серии для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также платы с чипсетами AMD 600 серии для процессоров AMD Ryzen 7000. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 6000 МГц, иногда для этого может потребоваться обновление микропрограммы BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти, особенно при длительных нагрузках и работе на высоких частотах. Это способствует повышению стабильности и долговечности комплекта. Дизайн радиаторов выполнен в классическом стиле, их высота умеренна, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖО-кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную ширину шины данных по сравнению с одноканальным, что значительно повышает производительность в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно руководству.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это несовместимость с предыдущими поколениями DDR4 и DDR3, физически установить эти модули в старый слот невозможно. Также имейте в виду, что для выхода на заявленные 6000 МГц через XMP требуется соответствующая поддержка со стороны материнской платы и процессора. Если вы планируете дальнейший апгрейд, старайтесь докупать идентичные по характеристикам модули, так как смешивание комплектов с разными таймингами или частотой может привести к нестабильной работе или снижению скорости всех планок до параметров самого медленного модуля.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 46 510 руб.11628 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
-
В наличииЦена 48 970 руб.12243 руб. в СплитМодуль памяти SODIMM 32GB DDR5-5600 PSD532G56002S PATRIOT
-
В наличииЦена 49 770 руб.12443 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 53 060 руб.13265 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 32GB PC5-41600 DIMM ...
-
В наличииЦена 56 850 руб.14213 руб. в СплитОперативная память ТМИ ЦРМП.467526.011-01, DDR5, 16Gb (1x16 Gb),...
-
В наличииЦена 57 024 руб.14256 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 32GB 3600MHz DDR4 (KF436C16RB2K4/32)
-
В наличииЦена 57 760 руб.14440 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 58 600 руб.14650 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Huawei 32Gb 2666MHz DIMM (06200241)
-
В наличииЦена 58 730 руб.14683 руб. в СплитПамять оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х1...
-
В наличииЦена 61 460 руб.15365 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7200Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 63 230 руб.15808 руб. в СплитОперативная память ADATA LANCER BLADE DDR5 DIMM 32GB 6000MHz 2*1...
-
В наличииЦена 64 470 руб.16118 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, которые собрались перейти на современную платформу с поддержкой DDR5 и хотят получить стабильную высокую производительность без экстремального разгона. Он оптимально подходит для сборки мощного игрового ПК, где важна не только частота кадров, но и плавность геймплея, а также для рабочих станций, занимающихся монтажом видео, 3D-моделированием и другими ресурсоёмкими задачами. Суммарного объёма в 32 ГБ с запасом хватит для одновременной работы нескольких тяжёлых приложений, игр с высокими настройками и множества фоновых процессов, что делает память универсальным решением для требовательных энтузиастов и профессионалов.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому последнему поколению технологий. Это гарантирует значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с устаревшей DDR4, но требует совместимой материнской платы и процессора. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для установки исключительно в настольные компьютеры; для ноутбуков или компактных систем потребуются планки формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти - этот объём сегодня считается оптимальным для большинства сложных задач. Рабочая частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при рендеринге и комфортную работу с огромными массивами данных. Для современных процессоров AMD Ryzen 7000 и Intel Core 12-го поколения и новее такая частота является своеобразным "сладким пятном", предлагая отличный баланс между производительностью и стабильностью работы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Латентность памяти определяется таймингами, и в данной модели они указаны как CL36 - это хороший показатель для частоты 6000 МГц. Сочетание высокой частоты и умеренных таймингов даёт низкую реальную задержку, улучшая скорость отклика системы. Для удобства пользователей модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически активировать заявленные частоту 6000 МГц и тайминги через BIOS материнской платы без необходимости ручного разгона, что критически важно для стабильной работы.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 совместима исключительно с современными платформами, оснащёнными соответствующими слотами: это материнские платы с чипсетами Intel 600/700 серии для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также платы с чипсетами AMD 600 серии для процессоров AMD Ryzen 7000. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 6000 МГц, иногда для этого может потребоваться обновление микропрограммы BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти, особенно при длительных нагрузках и работе на высоких частотах. Это способствует повышению стабильности и долговечности комплекта. Дизайн радиаторов выполнен в классическом стиле, их высота умеренна, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖО-кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную ширину шины данных по сравнению с одноканальным, что значительно повышает производительность в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно руководству.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это несовместимость с предыдущими поколениями DDR4 и DDR3, физически установить эти модули в старый слот невозможно. Также имейте в виду, что для выхода на заявленные 6000 МГц через XMP требуется соответствующая поддержка со стороны материнской платы и процессора. Если вы планируете дальнейший апгрейд, старайтесь докупать идентичные по характеристикам модули, так как смешивание комплектов с разными таймингами или частотой может привести к нестабильной работе или снижению скорости всех планок до параметров самого медленного модуля.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Память оперативная Apacer DDR5 32GB 6000MHz DIMM (AH5U32G60C6227BAA-2)