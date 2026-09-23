Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 32GB 6400MT/s SODIMM kit (2x16GB)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект идеально подойдёт пользователям современных ноутбуков и компактных ПК, которым нужна высокая производительность для работы с ресурсоёмкими приложениями. Он отлично справится с задачами профессионального монтажа видео, обработки фотографий, работы в тяжёлых средах разработки и комфортной игры в новейшие проекты на мобильной платформе. Общий объём в 32 ГБ предоставляет солидный запас для многозадачности, а высокая частота обеспечит быстрый отклик системы и сократит время рендеринга.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, последнего поколения, которое пришло на смену DDR4 и предлагает существенно возросшую пропускную способность и энергоэффективность. Ключевая особенность данного модуля — форм-фактор SO-DIMM, что означает его предназначение исключительно для ноутбуков, компактных NUC-систем и материнских плат mini-ITX. Важно помнить, что планки SO-DIMM физически не совместимы со стандартными слотами DIMM для настольных компьютеров.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота памяти составляет 6400 МТ/с (мегатрансферов в секунду), что напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В практических сценариях это выльется в более высокий FPS в играх, особенно в процессорозависимых проектах, а также в ускорение работы с большими массивами данных в профессиональных приложениях для творчества и вычислений.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Производительность памяти определяет не только частота, но и тайминги, характеризующие задержки. Для эффективной работы на высокой частоте 6400 МТ/с модули используют оптимальные тайминги и работают при стандартном для DDR5 напряжении, обеспечивая баланс между скоростью и стабильностью. Данный комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет в совместимых системах автоматически активировать заявленную высокую частоту через BIOS без необходимости сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модули совместимы с современными ноутбуками и компактными системами на базе платформ Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии и новее, которые оснащены слотами SO-DIMM и поддерживают стандарт DDR5. Перед покупкой критически важно уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемую частоту памяти, так как не все ноутбуки могут раскрыть потенциал 6400 МТ/с. Для активации профиля XMP также необходима соответствующая опция в BIOS системы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данные модули памяти выполнены в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбуков, где пространство для охлаждения строго ограничено. Такое решение гарантирует совместимость с подавляющим большинством корпусов мобильных систем и исключает конфликты с элементами системы охлаждения. Подсветка (RGB) в этой модели отсутствует, что соответствует ориентиру на стабильную работу и минимальное энергопотребление в мобильных устройствах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что даёт ощутимый прирост производительности в играх и приложениях. Установив планки в правильные слоты (обычно обозначенные одним цветом), вы активируете этот режим. Для дальнейшего расширения объёма рекомендуется использовать полностью идентичный комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с форм-фактором: эти планки не подойдут для обычного настольного ПК. Также убедитесь, что ваш ноутбук или материнская плата mini-PC поддерживает именно память DDR5, так как она несовместима со слотами под DDR4. Высокая частота 6400 МТ/с будет гарантированно работать только в системах, официально её поддерживающих. Если ваша задача — апгрейд старого ноутбука или работа с офисными приложениями, возможно, стоит рассмотреть более доступные варианты DDR4. Данный комплект — это выбор для тех, кто собирает или модернизирует мощную мобильную рабочую станцию или игровую систему и хочет получить максимум от современной платформы.