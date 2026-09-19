Описание товара Оперативная память Kingston DDR4 32GB (PC4-25600) 3200MHz DR x8 SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти создан для серьёзного апгрейда или сборки мощных ноутбуков и компактных ПК. Он оптимально подходит пользователям, чьи задачи выходят за рамки базовых: работа с большими массивами данных, профессиональное программирование, монтаж видео в разрешениях Full HD и 4K, а также запуск современных игр, где 32 ГБ уже становятся новым стандартом комфорта. Это решение для тех, кто ценит стабильность и готовый к работе объём, но не планирует разгонять систему до предельных значений, выбирая надёжную и сбалансированную производительность.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, четвёртого поколения памяти, которое обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокие скорости передачи данных по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность данной планки - форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, мини-ПК, моноблоки и компактные материнские платы формата mini-ITX. Это означает, что модуль физически несовместим со стандартными слотами DIMM в обычных настольных компьютерах, поэтому перед покупкой крайне важно убедиться в совместимости вашего устройства.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный объём в 32 ГБ на одной планке, что делает его отличным решением для систем с ограниченным количеством слотов под память. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость отклика системы в ресурсоёмких приложениях. В сценариях работы с виртуальными машинами, тяжеловесными IDE, многослойными проектами в графических редакторах или при потоковой трансляции эта связка объёма и частоты позволяет избежать подтормаживаний и сокращает время рендеринга, делая рабочий процесс значительно более плавным.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля не являются экстремально низкими, что характерно для большинства массовых SO-DIMM решений, и сбалансированы для обеспечения стабильной работы на заявленной частоте 3200 МГц. Рабочее напряжение стандартно для DDR4. Модуль поддерживает предустановленный профиль XMP (Extreme Memory Profile) 2.0, что позволяет автоматически активировать максимальную частоту 3200 МГц через настройки BIOS материнской платы или ноутбука (при поддержке этой функции производителем устройства), избавляя пользователя от ручной настройки таймингов и напряжений.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами для ноутбуков и компактных систем на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серий 4000, 5000 и новее, которые используют память DDR4. Критически важно проверить спецификации вашего ноутбука или материнской платы на максимально поддерживаемый объём на слот и общую частоту памяти. Не все ноутбуки позволяют активировать профиль XMP, поэтому в некоторых системах память может работать на стандартной для платформы частоте, например, 2933 МГц или 2666 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель Kingston выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства модулей SO-DIMM. Это обусловлено строгими ограничениями по свободному пространству внутри корпусов ноутбуков и компактных систем. Такое исполнение гарантирует беспроблемную установку в любой совместимый слот, без риска конфликта с системой охлаждения или другими компонентами. Подсветка RGB отсутствует, что соответствует целевому назначению модуля для рабочих станций и мощных лэптопов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. Если в вашей системе два слота, оптимальной конфигурацией станет комплект из двух таких модулей общей ёмкостью 64 ГБ. При докупке модуля для расширения существующей памяти рекомендуется использовать максимально схожие по характеристикам (бренд, объём, частота, тайминги) планки для минимизации рисков нестабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - форм-фактор SO-DIMM, который не подходит для обычных настольных ПК. Перед покупкой необходимо уточнить в руководстве к ноутбуку или материнской плате, поддерживает ли она модули объёмом 32 ГБ в одном слоте и частоту 3200 МГц. Также важно помнить, что активация профиля XMP возможна только если эту функцию поддерживает BIOS устройства. Этот модуль - отличный выбор для владельцев современных производительных ноутбуков, которым не хватает оперативной памяти для профессиональных задач. Если же ваша цель - сборка игрового ПК с подсветкой и высоким разгонным потенциалом, стоит обратить внимание на модули стандарта DIMM с радиаторами.