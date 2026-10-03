Память оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4RD-2666-16G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4RD-2666-16G)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти создан для пользователей, которым необходима надежная и стабильная работа в составе сетевого хранилища NAS от Synology или аналогичных систем. Он оптимально подходит для апгрейда существующего устройства с целью увеличения объёма кэша, что ускоряет работу с файлами и улучшает многозадачность при одновременном обслуживании нескольких пользователей или запуске пакетов приложений в среде DSM. Данный модуль не является решением для игровых ПК или высокочастотных рабочих станций — его сильная сторона заключается в гарантированной совместимости и долгосрочной стабильности в круглосуточном режиме работы специализированного оборудования.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4, четвёртому поколению оперативной памяти, которое обеспечивает улучшенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с DDR3. Ключевой особенностью является форм-фактор 260-pin SO-DIMM, предназначенный для установки в компактные системы, такие как NAS-серверы, мини-ПК и некоторые модели ноутбуков. Это означает физическую и электрическую несовместимость со стандартными слотами DIMM для настольных материнских плат, поэтому критически важно убедиться, что ваше устройство поддерживает именно память типа SO-DIMM DDR4.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является солидным показателем для серверных и сетевых задач, позволяя комфортно кэшировать?? используемые данные и снижать нагрузку на накопители. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для быстрого отклика системы при обработке запросов, работе с виртуальными машинами или медиасервисами в рамках экосистемы NAS. В реальных сценариях это выражается в более плавной работе интерфейса, ускорении операций резервного копирования и повышении общей отзывчивости сетевого хранилища при высокой нагрузке.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов обычно указываются производителем серверной памяти как часть спецификации, обеспечивающей стабильность. Рабочее напряжение для DDR4, как правило, составляет 1.2 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы, что критически важно для устройств, работающих 24/7. Данный модуль ориентирован на работу на номинальных частотах и не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, так как его приоритет — абсолютная надёжность и совместимость со строгими требованиями серверного железа, а не экстремальная производительность.
Совместимость с платформой
Модуль специально разработан для совместимости с определенными моделями NAS Synology и другими системами, использующими память SO-DIMM DDR4. Перед покупкой необходимо точно сверить номер модели вашего устройства со списком совместимости на сайте Synology, так как даже в рамках одного поколения могут быть нюансы по вольтажу, плотности чипов или ранговости. Некоторые NAS-системы требуют установки парных модулей для активации двухканального режима, поэтому стоит проверить рекомендации производителя по конфигурации памяти.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль оперативной памяти, как типично для серверных и специализированных решений, не оснащён декоративными радиаторами или RGB-подсветкой. Его конструкция максимально проста и компактна, что гарантирует беспроблемную установку в тесных корпусах NAS-устройств, где критически важна эффективная циркуляция воздуха от штатных вентиляторов. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, так как память рассчитана на работу на стандартных частотах с низким напряжением, не приводящим к значительному тепловыделению.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности в виде двухканального режима, который удваивает эффективную пропускную способность, рекомендуется устанавливать парные идентичные модули в соответствующие слоты на плате устройства. Если вы планируете расширять объём в будущем, крайне желательно докупать точно такую же модель памяти (с теми же частотой, таймингами и вольтажом) для минимизации рисков нестабильной работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это узкая специализация модуля. Он не подходит для обычных настольных компьютеров или ноутбуков из-за форм-фактора SO-DIMM и серверной ориентации. Перед покупкой обязательно проверьте официальный список совместимости памяти (Memory Compatibility List) для вашей конкретной модели NAS Synology, так как использование неподтверждённых модулей может привести к ошибкам или отказу в гарантийном обслуживании. Этот модуль — оптимальный выбор для владельцев совместимых NAS, которым нужен гарантированно рабочий апгрейд для повышения производительности системы хранения, а не для энтузиастов, собирающих игровой ПК.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти создан для пользователей, которым необходима надежная и стабильная работа в составе сетевого хранилища NAS от Synology или аналогичных систем. Он оптимально подходит для апгрейда существующего устройства с целью увеличения объёма кэша, что ускоряет работу с файлами и улучшает многозадачность при одновременном обслуживании нескольких пользователей или запуске пакетов приложений в среде DSM. Данный модуль не является решением для игровых ПК или высокочастотных рабочих станций — его сильная сторона заключается в гарантированной совместимости и долгосрочной стабильности в круглосуточном режиме работы специализированного оборудования.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4, четвёртому поколению оперативной памяти, которое обеспечивает улучшенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с DDR3. Ключевой особенностью является форм-фактор 260-pin SO-DIMM, предназначенный для установки в компактные системы, такие как NAS-серверы, мини-ПК и некоторые модели ноутбуков. Это означает физическую и электрическую несовместимость со стандартными слотами DIMM для настольных материнских плат, поэтому критически важно убедиться, что ваше устройство поддерживает именно память типа SO-DIMM DDR4.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является солидным показателем для серверных и сетевых задач, позволяя комфортно кэшировать?? используемые данные и снижать нагрузку на накопители. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для быстрого отклика системы при обработке запросов, работе с виртуальными машинами или медиасервисами в рамках экосистемы NAS. В реальных сценариях это выражается в более плавной работе интерфейса, ускорении операций резервного копирования и повышении общей отзывчивости сетевого хранилища при высокой нагрузке.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов обычно указываются производителем серверной памяти как часть спецификации, обеспечивающей стабильность. Рабочее напряжение для DDR4, как правило, составляет 1.2 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы, что критически важно для устройств, работающих 24/7. Данный модуль ориентирован на работу на номинальных частотах и не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, так как его приоритет — абсолютная надёжность и совместимость со строгими требованиями серверного железа, а не экстремальная производительность.
Совместимость с платформой
Модуль специально разработан для совместимости с определенными моделями NAS Synology и другими системами, использующими память SO-DIMM DDR4. Перед покупкой необходимо точно сверить номер модели вашего устройства со списком совместимости на сайте Synology, так как даже в рамках одного поколения могут быть нюансы по вольтажу, плотности чипов или ранговости. Некоторые NAS-системы требуют установки парных модулей для активации двухканального режима, поэтому стоит проверить рекомендации производителя по конфигурации памяти.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль оперативной памяти, как типично для серверных и специализированных решений, не оснащён декоративными радиаторами или RGB-подсветкой. Его конструкция максимально проста и компактна, что гарантирует беспроблемную установку в тесных корпусах NAS-устройств, где критически важна эффективная циркуляция воздуха от штатных вентиляторов. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, так как память рассчитана на работу на стандартных частотах с низким напряжением, не приводящим к значительному тепловыделению.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности в виде двухканального режима, который удваивает эффективную пропускную способность, рекомендуется устанавливать парные идентичные модули в соответствующие слоты на плате устройства. Если вы планируете расширять объём в будущем, крайне желательно докупать точно такую же модель памяти (с теми же частотой, таймингами и вольтажом) для минимизации рисков нестабильной работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это узкая специализация модуля. Он не подходит для обычных настольных компьютеров или ноутбуков из-за форм-фактора SO-DIMM и серверной ориентации. Перед покупкой обязательно проверьте официальный список совместимости памяти (Memory Compatibility List) для вашей конкретной модели NAS Synology, так как использование неподтверждённых модулей может привести к ошибкам или отказу в гарантийном обслуживании. Этот модуль — оптимальный выбор для владельцев совместимых NAS, которым нужен гарантированно рабочий апгрейд для повышения производительности системы хранения, а не для энтузиастов, собирающих игровой ПК.
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