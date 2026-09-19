Описание товара Память оперативная DDR4 Qumo 16Gb 3200MHz (QUM4U-16G3200P22)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR4 ёмкостью 16 ГБ станет отличным выбором для пользователей, которые хотят быстро и эффективно обновить свой настольный компьютер. Он идеально подходит для тех, кто устал от подтормаживаний системы при работе с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и некрупными проектами в графических редакторах. Для современных игр в паре с производительной видеокартой такого объёма вполне достаточно, что делает планку отличным бюджетным решением для игрового апгрейда или сборки новой недорогой системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль формата DIMM, который использует современный стандарт DDR4. Это означает, что он подходит только для материнских плат, оснащённых слотами именно под DDR4 память - установить его в старый слот DDR3 или новый DDR5 физически невозможно. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, в то время как для ноутбуков и компактных ПК требуются более компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 16 ГБ на одной планке сегодня является отличным балансом между ценой и производительностью для большинства пользователей. Частота 3200 МГц относится к высокому сегменту для платформы DDR4 и обеспечивает высокую пропускную способность данных. В реальных сценариях такая скорость делает систему заметно отзывчивее в играх, особенно там, где важна минимальная задержка, а также ускоряет обработку больших данных и работу в многозадачном режиме, снижая количество обращений к медленному накопителю.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля составляют CL22, что является типичным значением для памяти стандарта JEDEC на такой частоте и говорит о несколько повышенной латентности по сравнению с более дорогими наборами. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Модуль поддерживает технологию XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с частотой 3200 МГц в BIOS совместимой материнской платы, избавляя пользователя от необходимости ручной настройки таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с широким спектром процессоров и платформ, поддерживающих стандарт DDR4. Это включает в себя процессоры Intel Core серий 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поколений для сокетов LGA1200 и LGA1700, а также процессоры AMD Ryzen начиная с серии 2000 для сокетов AM4. Для активации максимальной частоты 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии), и активация профиля XMP в BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом стиле без массивных радиаторов и декоративной подсветки. Отсутствие радиатора делает планку максимально компактной, что полностью исключает любые возможные конфликты с установкой даже самых крупных процессорных кулеров башенного типа. Такое решение оптимально для систем, где важна практичность, хороший воздушный поток внутри корпуса и минимальная стоимость, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для раскрытия потенциала современных процессоров настоятельно рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который существенно увеличивает пропускную способность. Поэтому оптимальным решением будет покупка двух таких идентичных модулей и их установка в правильные слоты материнской платы, как правило, окрашенные в один цвет. Дальнейшее расширение объёма возможно путём добавления ещё одной пары аналогичных планок, но стоит помнить о возможных ограничениях контроллера памяти процессора на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под стандарт DDR4. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц потребуется активация профиля XMP в BIOS UEFI материнской платы, поддержка которого зависит от чипсета. На платах с чипсетами начального уровня (например, Intel H-серии) память, скорее всего, будет работать на стандартной для процессора частоте, например, 2666 МГц. Этот модуль - отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки, где важен объём и высокая частота без переплаты за дизайн, но для максимальной производительности в играх лучше рассмотреть комплект из двух планок с более низкими таймингами.