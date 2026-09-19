Описание товара Память оперативная DDR4 Micron 32Gb 2933MHz (MTA36ASF4G72PZ-2G9E2)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для пользователей, которым необходим значительный объем ОЗУ для работы с ресурсоемкими приложениями, виртуальными машинами, большими базами данных или для профессионального монтажа видео. С объемом 32 ГБ он закрывает потребности рабочих станций и серверных решений начального уровня, обеспечивая комфортную многозадачность без подтормаживаний. Для современных игр это скорее избыточный объем, но если ваша деятельность связана с обработкой больших массивов данных, то такая планка станет надежным фундаментом системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, что обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Он использует форм-фактор DIMM, что означает его предназначение для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Крайне важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому проверка совместимости с вашей платформой обязательна перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объем в 32 ГБ, что позволяет держать в памяти одновременно множество тяжелых приложений и файлов подкачки без обращения к медленному накопителю. Рабочая частота 2933 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность для большинства профессиональных задач, таких как рендеринг или компиляция кода. В играх и повседневных задачах разница с более высокими частотами может быть не столь ощутима, однако при работе с операциями, критичными к скорости памяти, этот параметр будет значимым.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги для этой модели обычно указаны как CL21 или аналогичные, что является типичным значением для памяти серверного класса с такой частотой. Это означает несколько более высокую латентность по сравнению с игровыми модулями, что компенсируется большим объемом. Данный модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и, вероятнее всего, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, будучи рассчитанным на работу на заявленной частоте по умолчанию (JEDEC).

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими память DDR4. Однако для стабильной работы на частоте 2933 МГц требуется, чтобы эту частоту официально поддерживали установленный процессор и материнская плата. На платах с устаревшими чипсетами или процессорами память может запуститься на более низкой стандартной частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти, судя по коду, выполнена в форм-факторе RDIMM или аналогичном серверном, и, как правило, не оснащена декоративными радиаторами. Это означает минимальную высоту планки и отсутствие риска конфликта с крупными процессорными кулерами в корпусе. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 2933 МГц, так как тепловыделение при таких параметрах остается в безопасных пределах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить две или четыре идентичные планки в соответствующие слоты материнской платы. Если вы планируете расширять объем в будущем, рекомендуется приобретать точно такую же модель для минимизации рисков несовместимости, либо изначально купить комплект из двух модулей от производителя.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание перед покупкой стоит уделить совместимости: убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4 и поддерживает модули объемом 32 ГБ в одном слоте, а также работу на частоте 2933 МГц. Помните, что это, вероятно, модуль серверного класса (с регистровой или аналогичной буферизацией), который может не работать в обычных потребительских материнских платах - необходима проверка спецификаций. Этот модуль оптимален для сборки рабочей станции или апгрейда системы, где приоритетом является объем, а не максимальная частота с низкими таймингами. Геймерам, стремящимся к максимальному FPS, чаще рекомендуют комплекты с более высокой частотой и поддержкой XMP.