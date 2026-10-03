Память оперативная DDR4 HPE 8Gb 2933MHz (P00918-B21)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 HPE 8Gb 2933MHz (P00918-B21)
Располагает ли ваш сервер достаточным объемом памяти для эффективной работы при увеличении рабочих нагрузок? Серверная память HPE предназначена для малого и среднего бизнеса, а также для крупных предприятий, которым необходима высокая производительность и емкость памяти при разумной совокупной стоимости владения. HPE SmartMemory позволяет полностью оптимизировать память серверов. Эта память обладает максимальной пропускной способностью и является одним из наиболее энергоэффективных предложений в данной области. Помимо производительности и эффективности, память HPE SmartMemory отличается надежностью. Мы выбираем только самые качественные модули DRAM от ведущих поставщиков. Сегодня качество и надежность DRAM важны, как никогда, ввиду развития таких передовых решений ЦОД, повышающих требования к объемам памяти и времени бесперебойной работы, как виртуализация серверов, облачные вычисления и использование приложений баз данных большой емкости. Все продукты HPE SmartMemory проходят тщательные испытания и проверки для повышения показателей производительности памяти, доступных только на серверах HPE.
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