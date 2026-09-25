Описание товара Оперативная память ADATA LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 32GB 6400MHz 2*16GB

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти DDR5 идеально подойдёт энтузиастам, собирающим современный игровой ПК или производительную рабочую станцию. Суммарный объём 32 ГБ гарантирует комфортную работу в требовательных играх нового поколения, где он активно используется для подгрузки текстур, а также при параллельном запуске стрима, браузера и голосового чата. Для задач монтажа видео, 3D-моделирования и работы с большими данными эта конфигурация станет отличным балансом скорости и ёмкости, в то время как для базовой офисной работы она будет излишней.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по стандарту DDR5, что означает совместимость исключительно с новыми платформами на базе процессоров Intel 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000. Это поколение обеспечивает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4 за счёт архитектурных улучшений. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планки предназначены для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдут для ноутбуков.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 6400 МГц относится к высокому сегменту и обеспечивает исключительную пропускную способность для снижения задержек в процессорозависимых играх и ускорения расчётов в профессиональных приложениях. В играх, особенно на разрешении Full HD и Quad HD с мощной видеокартой, высокая частота DDR5 даст заметный прирост к минимальному FPS и общей плавности картинки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Низкие задержки памяти, определяемые таймингами, напрямую влияют на отзывчивость системы. Для выхода на заявленную высокую частоту 6400 МГц модули используют предустановленный и сертифицированный профиль Intel XMP 3.0. Это позволяет активировать оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения простым выбором профиля в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного и рискованного разгона. Подобные настройки обеспечивают стабильную работу на границе возможностей многих процессоров и плат.

Совместимость с платформой

Память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z690, B760, Z790 и AMD X670, B650 и новее, имеющими слоты DDR5. Крайне важно учитывать, что не каждый процессор, особенно в базовых линейках, может стабильно работать с такой высокой частотой, как 6400 МГц; актуальная версия BIOS повышает шансы на успех. Для платформ AMD рекомендуется искать модули с поддержкой профиля EXPO, хотя профиль Intel XMP также часто поддерживается, но может требовать дополнительной ручной настройки.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке на высоких частотах, поддерживая стабильность. Дизайн радиаторов выполнен в агрессивном геймерском стиле, а их высоту стоит проверить на совместимость с крупными башенными кулерами, особенно при установке в слоты, ближайшие к процессорному разъёму. Встроенная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами через ПО материнских плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, GIGABYTE RGB Fusion и другими, создавая единый стиль сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным для активации двухканального режима. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных систем. Для правильной работы двухканального режима планки нужно устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству пользователя. Докупать дополнительные модули для расширения лучше идентичного набора, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это несовместимость с платформами под DDR4: физический ключ-вырез на планках DDR5 иной, и вставить её в старый слот невозможно. Высокая частота 6400 МГц является разгонной и требует для своей поддержки как современной материнской платы с качественной схемой питания памяти, так и процессора с сильным контроллером памяти (IMC). При выборе стоит убедиться, что ваша конкретная модель материнской платы в списке QVL поддерживает работу с этим комплектом на заявленной скорости, особенно для платформ AMD. Этот комплект — отличный выбор для тех, кто строит сбалансированную и быструю систему с заделом на будущее, в то время как для бюджетной сборки или апгрейда старого ПК имеет смысл рассматривать более доступные решения DDR4.