Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston Fury Beast CL40 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556C40BBAK2-32)

Для кого и под какие задачи

Комплект оперативной памяти Kingston Fury Beast DDR5 на 32 ГБ - это отличный выбор для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции. Он предлагает сбалансированный объем и высокую скорость, которых достаточно для комфортного гейминга в разрешении 1440p и 4K, работы с виртуальными машинами, программирования и умеренного монтажа видео. Этот набор выводит вас за рамки базовых офисных конфигураций, обеспечивая запас производительности для многозадачности с десятками вкладок браузера и тяжелыми приложениями одновременно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является следующим поколением после DDR4 и предлагает ряд ключевых улучшений. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому для их установки требуется современная материнская плата с соответствующими разъемами.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ - это оптимальный объем для большинства требовательных задач на сегодняшний день. Рабочая частота составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и снижает возможные узкие места в системе, особенно в связке с мощным процессором. В играх это может дать прирост к минимальному FPS и повысить стабильность кадровой скорости, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших данных и отклик системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL40, что является типичным значением для DDR5 на стартовых частотах. В паре с высокой тактовой частотой 5600 МГц это обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и латентностью. Для простоты настройки модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить в BIOS оптимальные тайминги и напряжение для выхода на заявленные 5600 МГц без необходимости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го, 14-го поколений и новее, а также с системами AMD Ryzen 7000 серии и новее. Для активации профиля XMP на Intel или аналогичного режима на AMD требуется материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5 и в списке поддерживаемых частот указана 5600 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из черного анодированного алюминия, которые эффективно рассеивают тепло при длительной работе на высоких частотах. Их компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект отличным выбором для лаконичных, строгих сборок, где на первое место ставится надежность и эффективное охлаждение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных планок. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной работы установите планки в слоты материнской платы, указанные в инструкции к ней (обычно это слоты A2 и B2). Докупать дополнительные одиночные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это несовместимость с устаревшими платформами, рассчитанными на DDR4. Заявленная частота 5600 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP/EXPO в BIOS материнской платы, поддерживающей такую частоту. Перед выбором убедитесь, что суммарного объема 32 ГБ достаточно для ваших задач, а баланс частоты и таймингов устраивает по соотношению цена/качество. Этот комплект станет отличной основой для новой производительной сборки, но если вам требуется максимальная частота для экстремального разгона или, наоборот, минимальный бюджет для офисной системы, стоит рассмотреть другие варианты.