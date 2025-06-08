Память оперативная DDR5 Kingston Fury Beast CL40 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556C40BBAK2-32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston Fury Beast CL40 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556C40BBAK2-32)
Для кого и под какие задачи
Комплект оперативной памяти Kingston Fury Beast DDR5 на 32 ГБ - это отличный выбор для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции. Он предлагает сбалансированный объем и высокую скорость, которых достаточно для комфортного гейминга в разрешении 1440p и 4K, работы с виртуальными машинами, программирования и умеренного монтажа видео. Этот набор выводит вас за рамки базовых офисных конфигураций, обеспечивая запас производительности для многозадачности с десятками вкладок браузера и тяжелыми приложениями одновременно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является следующим поколением после DDR4 и предлагает ряд ключевых улучшений. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому для их установки требуется современная материнская плата с соответствующими разъемами.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ - это оптимальный объем для большинства требовательных задач на сегодняшний день. Рабочая частота составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и снижает возможные узкие места в системе, особенно в связке с мощным процессором. В играх это может дать прирост к минимальному FPS и повысить стабильность кадровой скорости, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших данных и отклик системы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL40, что является типичным значением для DDR5 на стартовых частотах. В паре с высокой тактовой частотой 5600 МГц это обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и латентностью. Для простоты настройки модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить в BIOS оптимальные тайминги и напряжение для выхода на заявленные 5600 МГц без необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го, 14-го поколений и новее, а также с системами AMD Ryzen 7000 серии и новее. Для активации профиля XMP на Intel или аналогичного режима на AMD требуется материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5 и в списке поддерживаемых частот указана 5600 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из черного анодированного алюминия, которые эффективно рассеивают тепло при длительной работе на высоких частотах. Их компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект отличным выбором для лаконичных, строгих сборок, где на первое место ставится надежность и эффективное охлаждение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных планок. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной работы установите планки в слоты материнской платы, указанные в инструкции к ней (обычно это слоты A2 и B2). Докупать дополнительные одиночные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с устаревшими платформами, рассчитанными на DDR4. Заявленная частота 5600 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP/EXPO в BIOS материнской платы, поддерживающей такую частоту. Перед выбором убедитесь, что суммарного объема 32 ГБ достаточно для ваших задач, а баланс частоты и таймингов устраивает по соотношению цена/качество. Этот комплект станет отличной основой для новой производительной сборки, но если вам требуется максимальная частота для экстремального разгона или, наоборот, минимальный бюджет для офисной системы, стоит рассмотреть другие варианты.
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Для кого и под какие задачи
Комплект оперативной памяти Kingston Fury Beast DDR5 на 32 ГБ - это отличный выбор для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции. Он предлагает сбалансированный объем и высокую скорость, которых достаточно для комфортного гейминга в разрешении 1440p и 4K, работы с виртуальными машинами, программирования и умеренного монтажа видео. Этот набор выводит вас за рамки базовых офисных конфигураций, обеспечивая запас производительности для многозадачности с десятками вкладок браузера и тяжелыми приложениями одновременно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является следующим поколением после DDR4 и предлагает ряд ключевых улучшений. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому для их установки требуется современная материнская плата с соответствующими разъемами.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ - это оптимальный объем для большинства требовательных задач на сегодняшний день. Рабочая частота составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и снижает возможные узкие места в системе, особенно в связке с мощным процессором. В играх это может дать прирост к минимальному FPS и повысить стабильность кадровой скорости, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших данных и отклик системы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL40, что является типичным значением для DDR5 на стартовых частотах. В паре с высокой тактовой частотой 5600 МГц это обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и латентностью. Для простоты настройки модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить в BIOS оптимальные тайминги и напряжение для выхода на заявленные 5600 МГц без необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го, 14-го поколений и новее, а также с системами AMD Ryzen 7000 серии и новее. Для активации профиля XMP на Intel или аналогичного режима на AMD требуется материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5 и в списке поддерживаемых частот указана 5600 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из черного анодированного алюминия, которые эффективно рассеивают тепло при длительной работе на высоких частотах. Их компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект отличным выбором для лаконичных, строгих сборок, где на первое место ставится надежность и эффективное охлаждение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных планок. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной работы установите планки в слоты материнской платы, указанные в инструкции к ней (обычно это слоты A2 и B2). Докупать дополнительные одиночные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с устаревшими платформами, рассчитанными на DDR4. Заявленная частота 5600 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP/EXPO в BIOS материнской платы, поддерживающей такую частоту. Перед выбором убедитесь, что суммарного объема 32 ГБ достаточно для ваших задач, а баланс частоты и таймингов устраивает по соотношению цена/качество. Этот комплект станет отличной основой для новой производительной сборки, но если вам требуется максимальная частота для экстремального разгона или, наоборот, минимальный бюджет для офисной системы, стоит рассмотреть другие варианты.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
Отличная оперативная память, работает без сбоев на максимальных скоростях - все отлично!
Отзывы о товаре Память оперативная DDR5 Kingston Fury Beast CL40 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556C40BBAK2-32)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная оперативная память, работает без сбоев на максимальных скоростях - все отлично!