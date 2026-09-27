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Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver

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Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver - фото 1
Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver - фото 2
Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver - фото 3
Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver - фото 4
Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver - фото 5
Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver - фото 6
Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
Тайминги
32-38-38-90
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver - фото 1
  • Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver - фото 2
  • Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver - фото 3
  • Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver - фото 4
  • Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver - фото 5
  • Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver - фото 6
  • Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741345
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-38-38-90
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
320

Описание товара Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 ориентирован на требовательных пользователей, собирающих современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию. Суммарный объем в 32 ГБ и высокая частота позволяют легко справляться с играми на максимальных настройках, одновременным стримингом, а также с профессиональными задачами в рендеринге и монтаже видео. Он предлагает отличный баланс между производительностью и достаточным объемом для самых ресурсоемких приложений сегодня и в ближайшем будущем.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Память относится к современному поколению DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Это двухканальный комплект в форм-факторе DIMM, предназначенный исключительно для настольных материнских плат с соответствующими слотами. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому совместимость вашей платформы нужно проверять в первую очередь.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ ОЗУ. Такой объем с запасом покрывает потребности современных игр и тяжелой многозадачности. Рабочая частота 6400 МГц существенно повышает пропускную способность подсистемы памяти, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх и скорость обработки больших данных в профессиональных пакетах, делая систему более отзывчивой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти заданы как CL32-38-38-90 при напряжении 1.35 В, что для DDR5-6400 является сбалансированным показателем. Для автоматического достижения заявленных высокой частоты и таймингов модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0. Это значит, что в BIOS/UEFI материнской платы можно будет активировать готовый профиль, избегая сложного ручного подбора параметров и гарантированно получив максимальную производительность, которую заложил производитель.

Совместимость с платформой

Комплект совместим с настольными платформами Intel (чипсеты 600-700 серий) и AMD (чипсеты 600-700 серий для процессоров AM5). Для работы на номинальной частоте 6400 МГц критически важна поддержка со стороны материнской платы и процессора. Перед покупкой необходимо уточнить в спецификациях материнской платы список поддерживаемых частот памяти (QVL), так как не все платы, особенно начального уровня, могут стабильно работать на таких высоких скоростях.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами серебристого цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокочастотной работе. В конструкции также присутствует адресуемая RGB-подсветка, которая может быть синхронизирована с фирменным ПО материнских плат (ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и другими) для создания единого светового оформления внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового двухмодульного комплекта, что является оптимальным решением для активации двухканального режима. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для правильной работы рекомендуется устанавливать планки в слоты одного цвета на материнской плате, как указано в ее руководстве.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с совместимостью - ваша материнская плата должна иметь слоты DDR5 и поддерживать частоты около 6400 МГц. Высокие радиаторы могут конфликтовать с крупными процессорными кулерами башенного типа, поэтому стоит проверить запас по высоте в корпусе. Этот комплект является отличным выбором для сборщиков современных производительных систем, но если ваша задача - простой апгрейд старого ПК или сборка офисного компьютера, имеет смысл рассмотреть более доступные решения предыдущего поколения.

Отзывы о товаре Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-38-38-90
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 ориентирован на требовательных пользователей, собирающих современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию. Суммарный объем в 32 ГБ и высокая частота позволяют легко справляться с играми на максимальных настройках, одновременным стримингом, а также с профессиональными задачами в рендеринге и монтаже видео. Он предлагает отличный баланс между производительностью и достаточным объемом для самых ресурсоемких приложений сегодня и в ближайшем будущем.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Память относится к современному поколению DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Это двухканальный комплект в форм-факторе DIMM, предназначенный исключительно для настольных материнских плат с соответствующими слотами. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому совместимость вашей платформы нужно проверять в первую очередь.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ ОЗУ. Такой объем с запасом покрывает потребности современных игр и тяжелой многозадачности. Рабочая частота 6400 МГц существенно повышает пропускную способность подсистемы памяти, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх и скорость обработки больших данных в профессиональных пакетах, делая систему более отзывчивой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти заданы как CL32-38-38-90 при напряжении 1.35 В, что для DDR5-6400 является сбалансированным показателем. Для автоматического достижения заявленных высокой частоты и таймингов модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0. Это значит, что в BIOS/UEFI материнской платы можно будет активировать готовый профиль, избегая сложного ручного подбора параметров и гарантированно получив максимальную производительность, которую заложил производитель.

Совместимость с платформой

Комплект совместим с настольными платформами Intel (чипсеты 600-700 серий) и AMD (чипсеты 600-700 серий для процессоров AM5). Для работы на номинальной частоте 6400 МГц критически важна поддержка со стороны материнской платы и процессора. Перед покупкой необходимо уточнить в спецификациях материнской платы список поддерживаемых частот памяти (QVL), так как не все платы, особенно начального уровня, могут стабильно работать на таких высоких скоростях.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами серебристого цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокочастотной работе. В конструкции также присутствует адресуемая RGB-подсветка, которая может быть синхронизирована с фирменным ПО материнских плат (ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и другими) для создания единого светового оформления внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового двухмодульного комплекта, что является оптимальным решением для активации двухканального режима. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для правильной работы рекомендуется устанавливать планки в слоты одного цвета на материнской плате, как указано в ее руководстве.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с совместимостью - ваша материнская плата должна иметь слоты DDR5 и поддерживать частоты около 6400 МГц. Высокие радиаторы могут конфликтовать с крупными процессорными кулерами башенного типа, поэтому стоит проверить запас по высоте в корпусе. Этот комплект является отличным выбором для сборщиков современных производительных систем, но если ваша задача - простой апгрейд старого ПК или сборка офисного компьютера, имеет смысл рассмотреть более доступные решения предыдущего поколения.

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Оперативная память Netac Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6400 (PC5-51200) C32 32-38-38-90 1.35V XMP Dual DIMM Kit Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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