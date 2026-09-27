Модуль памяти Kingston 32Gb Kingston DDR5 5600 DIMM Non-ECC, 1.1V, CL46 288-Pin
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Модуль памяти Kingston 32Gb Kingston DDR5 5600 DIMM Non-ECC, 1.1V, CL46 288-Pin
**Модуль памяти Kingston 32GB DDR5 5600 DIMM Non-ECC, 1.1V, CL46 288-Pin** Увеличьте производительность вашего компьютера с модулем памяти Kingston! Этот модуль — идеальное решение для тех, кто хочет ускорить работу системы и справиться с многозадачностью. **Почему стоит выбрать модуль памяти Kingston?** * **Большой объём:** 32 ГБ позволят вам одновременно запускать несколько приложений и обрабатывать большие объёмы данных без потери производительности. * **Высокая скорость:** частота 5600 МГц обеспечивает быструю передачу данных и ускоряет работу системы. * **Надёжность:** продукция Kingston известна своим высоким качеством и долговечностью. * **Совместимость:** модуль легко интегрируется в вашу систему благодаря стандарту DDR5 и 288-контактному разъёму. С модулем памяти Kingston ваш компьютер будет работать быстрее и эффективнее. Отличный выбор для геймеров, профессионалов и всех, кто ценит высокую производительность!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 46 950 руб.11738 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
-
В наличииЦена 49 440 руб.12360 руб. в СплитМодуль памяти SODIMM 32GB DDR5-5600 PSD532G56002S PATRIOT
-
В наличииЦена 50 250 руб.12563 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 50 690 руб.12673 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-5600 (PVV532G560C36K)
-
В наличииЦена 53 430 руб.13358 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 64Gb (32Gbx2) 3200MH...
-
В наличииЦена 54 190 руб.13548 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 32GB PC5-41600 DIMM ...
-
В наличииЦена 55 280 руб.13820 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 64...
-
В наличииЦена 56 850 руб.14213 руб. в СплитОперативная память ТМИ ЦРМП.467526.011-01, DDR5, 16Gb (1x16 Gb),...
-
В наличииЦена 56 870 руб.14218 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 58 340 руб.14585 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 64G 3200Mhz (PVSR464G320C8K)
-
В наличииЦена 59 160 руб.14790 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Huawei 32Gb 2666MHz DIMM (06200241)
-
В наличииЦена 59 300 руб.14825 руб. в СплитПамять оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х1...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Модуль памяти Kingston 32Gb Kingston DDR5 5600 DIMM Non-ECC, 1.1V, CL46 288-Pin