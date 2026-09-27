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Модуль памяти Kingston 32Gb Kingston DDR5 5600 DIMM Non-ECC, 1.1V, CL46 288-Pin купить с доставкой в Москве
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Модуль памяти Kingston 32Gb Kingston DDR5 5600 DIMM Non-ECC, 1.1V, CL46 288-Pin

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Модуль памяти Kingston 32Gb Kingston DDR5 5600 DIMM Non-ECC, 1.1V, CL46 288-Pin
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740259
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Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
150

Описание товара Модуль памяти Kingston 32Gb Kingston DDR5 5600 DIMM Non-ECC, 1.1V, CL46 288-Pin

**Модуль памяти Kingston 32GB DDR5 5600 DIMM Non-ECC, 1.1V, CL46 288-Pin** Увеличьте производительность вашего компьютера с модулем памяти Kingston! Этот модуль — идеальное решение для тех, кто хочет ускорить работу системы и справиться с многозадачностью. **Почему стоит выбрать модуль памяти Kingston?** * **Большой объём:** 32 ГБ позволят вам одновременно запускать несколько приложений и обрабатывать большие объёмы данных без потери производительности. * **Высокая скорость:** частота 5600 МГц обеспечивает быструю передачу данных и ускоряет работу системы. * **Надёжность:** продукция Kingston известна своим высоким качеством и долговечностью. * **Совместимость:** модуль легко интегрируется в вашу систему благодаря стандарту DDR5 и 288-контактному разъёму. С модулем памяти Kingston ваш компьютер будет работать быстрее и эффективнее. Отличный выбор для геймеров, профессионалов и всех, кто ценит высокую производительность!

Отзывы о товаре Модуль памяти Kingston 32Gb Kingston DDR5 5600 DIMM Non-ECC, 1.1V, CL46 288-Pin




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Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
**Модуль памяти Kingston 32GB DDR5 5600 DIMM Non-ECC, 1.1V, CL46 288-Pin** Увеличьте производительность вашего компьютера с модулем памяти Kingston! Этот модуль — идеальное решение для тех, кто хочет ускорить работу системы и справиться с многозадачностью. **Почему стоит выбрать модуль памяти Kingston?** * **Большой объём:** 32 ГБ позволят вам одновременно запускать несколько приложений и обрабатывать большие объёмы данных без потери производительности. * **Высокая скорость:** частота 5600 МГц обеспечивает быструю передачу данных и ускоряет работу системы. * **Надёжность:** продукция Kingston известна своим высоким качеством и долговечностью. * **Совместимость:** модуль легко интегрируется в вашу систему благодаря стандарту DDR5 и 288-контактному разъёму. С модулем памяти Kingston ваш компьютер будет работать быстрее и эффективнее. Отличный выбор для геймеров, профессионалов и всех, кто ценит высокую производительность!
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Модуль памяти Kingston 32Gb Kingston DDR5 5600 DIMM Non-ECC, 1.1V, CL46 288-Pin - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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