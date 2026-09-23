Оперативная память Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти создан для современных сборок на платформах AMD AM5 или Intel LGA 1700, которые нацелены на высокую производительность в играх и ресурсоёмких приложениях. Он является отличным выбором для геймеров и создателей контента, которым необходим сбалансированный объём в 32 ГБ для комфортной работы с виртуальными машинами, монтажом видео или 3D-рендерингом без постоянных подгрузок данных с диска. При этом память не относится к экстремальным оверклокерским решениям, предлагая надёжную и производительную основу для мощного домашнего ПК или рабочей станции.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют новейший стандарт DDR5, который обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это достигается за счёт архитектурных улучшений, включая встроенные регуляторы напряжения. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планки предназначены для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и физически несовместимы с ноутбучными слотами SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект общей ёмкостью 32 ГБ состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что является оптимальной конфигурацией для активации двухканального режима. Номинальная частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при многозадачности и производительность в приложениях, интенсивно работающих с памятью, таких как инженерное ПО или некоторые редакторы кода.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным значением латентности для модулей DDR5 начального и среднего уровня на подобных частотах. Рабочее напряжение обычно составляет 1.25 В. Для простой настройки заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет активировать профиль разгона в BIOS материнской платы буквально в один клик, избавляя пользователя от ручного ввода десятков параметров.
Совместимость с платформой
Эти планки DDR5 совместимы с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серии и AMD 600 серии (AM5). Критически важно помнить, что стандарт DDR5 несовместим со слотами для DDR4 или DDR3. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR5, а процессор официально поддерживает работу на таких частотах, так как иначе память может работать на более низкой, базовой частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены стильными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, но и являются частью дизайна сборки. Их высота умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через программное обеспечение материнской платы, например, ASUS Aura Sync или MSI Mystic Light.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что оптимально для активации двухканального режима работы. В этом режиме ширина канала доступа к памяти удваивается, что существенно повышает производительность в интегрированной графике и в большинстве приложений по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для установки модули следует размещать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Несмотря на поддержку XMP, заявленная частота 5600 МГц не гарантируется на всех материнских платах, особенно на базовых моделях B-серии; иногда может потребоваться обновление BIOS. Смешивать этот комплект с другими модулями, даже от того же производителя, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе и сбросу частот на более низкие. Этот комплект — отличный выбор для тех, кто хочет получить преимущества DDR5 без чрезмерных затрат, но если ваш бюджет ограничен, а задачи в основном офисные, стоит рассмотреть более доступные варианты DDR4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти создан для современных сборок на платформах AMD AM5 или Intel LGA 1700, которые нацелены на высокую производительность в играх и ресурсоёмких приложениях. Он является отличным выбором для геймеров и создателей контента, которым необходим сбалансированный объём в 32 ГБ для комфортной работы с виртуальными машинами, монтажом видео или 3D-рендерингом без постоянных подгрузок данных с диска. При этом память не относится к экстремальным оверклокерским решениям, предлагая надёжную и производительную основу для мощного домашнего ПК или рабочей станции.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют новейший стандарт DDR5, который обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это достигается за счёт архитектурных улучшений, включая встроенные регуляторы напряжения. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планки предназначены для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и физически несовместимы с ноутбучными слотами SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект общей ёмкостью 32 ГБ состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что является оптимальной конфигурацией для активации двухканального режима. Номинальная частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при многозадачности и производительность в приложениях, интенсивно работающих с памятью, таких как инженерное ПО или некоторые редакторы кода.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным значением латентности для модулей DDR5 начального и среднего уровня на подобных частотах. Рабочее напряжение обычно составляет 1.25 В. Для простой настройки заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет активировать профиль разгона в BIOS материнской платы буквально в один клик, избавляя пользователя от ручного ввода десятков параметров.
Совместимость с платформой
Эти планки DDR5 совместимы с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серии и AMD 600 серии (AM5). Критически важно помнить, что стандарт DDR5 несовместим со слотами для DDR4 или DDR3. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR5, а процессор официально поддерживает работу на таких частотах, так как иначе память может работать на более низкой, базовой частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены стильными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, но и являются частью дизайна сборки. Их высота умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через программное обеспечение материнской платы, например, ASUS Aura Sync или MSI Mystic Light.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что оптимально для активации двухканального режима работы. В этом режиме ширина канала доступа к памяти удваивается, что существенно повышает производительность в интегрированной графике и в большинстве приложений по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для установки модули следует размещать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Несмотря на поддержку XMP, заявленная частота 5600 МГц не гарантируется на всех материнских платах, особенно на базовых моделях B-серии; иногда может потребоваться обновление BIOS. Смешивать этот комплект с другими модулями, даже от того же производителя, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе и сбросу частот на более низкие. Этот комплект — отличный выбор для тех, кто хочет получить преимущества DDR5 без чрезмерных затрат, но если ваш бюджет ограничен, а задачи в основном офисные, стоит рассмотреть более доступные варианты DDR4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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