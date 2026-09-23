Описание товара Оперативная память ADATA LANCER BLADE DDR5 DIMM 32GB 6000MHz 2*16GB

Для кого и под какие задачи

Этот комплект DDR5 оперативной памяти адресован тем, кто строит новый производительный ПК для игр, творческой работы и серьёзной многозадачности. Два модуля по 16 ГБ в сумме дают отличный объём 32 ГБ, которого хватит для комфортной игры на ультра-настройках с параллельной стриминг-трансляцией, работы с огромными фото- и видеопроектами, а также для работы в тяжёлых IDE-средах разработки. Это сбалансированное решение выше базового уровня, которое закроет потребности большинства современных пользователей без переплаты за экстремальные частоты или избыточный объём.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами память поколения DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности благодаря новой архитектуре. Это настольный форм-фактор DIMM, что означает его полную несовместимость со слотами для DDR4 или с ноутбучными SO-DIMM-модулями. Установка возможна только в материнские платы для процессоров Intel 12-го, 13-го, 14-го поколений и новее, а также AMD на сокетах AM5, которые оснащены специальными слотами под DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в двухканальном режиме даёт итоговый объём 32 ГБ и эффективную частоту 6000 МГц. Такой объём исключает подгрузки текстур из медленного SSD в современных играх и позволяет держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с фоновыми приложениями. Частота 6000 МГц является оптимальной точкой для DDR5, обеспечивая заметный прирост кадровой частоты в играх по сравнению со стандартными 4800 МГц и высокую скорость обработки данных в приложениях, чувствительных к пропускной способности памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули работают с таймингами CL40 при стандартном для DDR5 напряжении, что обеспечивает хороший баланс между высокой частотой и приемлемой латентностью. Для простой активации заявленной скорости 6000 МГц память поддерживает технологию Intel XMP 3.0: достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, и система автоматически установит все необходимые частоты и тайминги. Это избавляет от сложной ручной настройки и гарантирует стабильную работу на заявленных производителем характеристиках.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами: для Intel это чипсеты серий 600 и 700 (и новее) с поддержкой DDR5, для AMD - платформы AM5 с чипсетами X670, B650 и другими. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты под DDR5, а не под DDR4, так как они физически несовместимы. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и при необходимости обновить BIOS для гарантированной работы на частоте 6000 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами Lancer Blade, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах под нагрузкой. Их невысокий профиль сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что упрощает установку и обеспечивает совместимость с большинством корпусов. Подсветка RGB отсутствует, что делает этот комплект отличным выбором для лаконичных сборок, где на первом месте стоит стабильность и эффективное охлаждение, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на производительность в играх и профессиональных приложениях. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, как рекомендуется в руководстве пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5: модуль не будет работать в старых системах с DDR4. Даже на совместимой материнской плате для работы на заявленной частоте 6000 МГц через XMP может потребоваться обновление BIOS. При выборе ориентируйтесь на поколение своей платформы, необходимый объём под задачи (32 ГБ - отличный запас на годы вперёд) и сбалансированную частоту. Этот комплект - оптимальный выбор для сборки нового игрового или рабочего ПК на DDR5, кому не нужна RGB-подсветка, но важны надёжность, стабильность и высокая производительность.