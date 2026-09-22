Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 8GB 6000MHz Fury Beast Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BBEA-8)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти отлично подойдет для сборки новой системы на базе современных процессоров AMD Ryzen 7000 Series, для которой нужна быстрая и стабильная работа с заявленной частотой. Он идеален для геймеров, желающих получить высокий FPS и плавность в современных играх, а также для пользователей, работающих с требовательными приложениями, где важна высокая пропускная способность. Данный объем в 8 ГБ является хорошим стартом или дополнением для игрового ПК, но для профессионального монтажа видео или тяжелой многозадачности с множеством приложений стоит рассматривать комплект из двух или четырех таких планок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5 – это новейшее поколение оперативной памяти, предлагающее значительно возросшую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Он использует форм-фактор DIMM и предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры, оснащенные материнскими платами с соответствующими слотами под DDR5. Учтите, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы с разъемами для DDR4 или более старых поколений.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что позволяет комфортно играть в большинство современных проектов и работать с офисными и мультимедийными приложениями. Высокая частота 6000 МГц обеспечивает отличную пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней, отзывчивость системы при переключении задач и производительность в приложениях, чувствительных к скорости памяти, особенно на платформе AMD. Однако для полного раскрытия потенциала двухканального режима и получения максимальной производительности рекомендуется устанавливать два или четыре одинаковых модуля.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL36, что в связке с частотой 6000 МГц дает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для автоматического разгона до заявленных параметров модуль поддерживает профиль AMD EXPO, что позволяет без сложных ручных настроек в BIOS получить максимальную производительность на совместимых платформах. Рабочее напряжение обычно находится в штатном для DDR5 диапазоне, а наличие сертифицированного профиля EXPO гарантирует стабильность на указанных частотах.

Совместимость с платформой

Данная память оптимизирована для работы с современными платформами AMD AM5, в частности с процессорами Ryzen 7000 Series и чипсетами X670, B650 и A620. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR5 и поддерживает частоту 6000 МГц, что может потребовать актуальной версии BIOS. На платформах Intel (LGA 1700) модуль также будет работать, но для активации частоты 6000 МГц потребуется использовать профиль Intel XMP, а не EXPO.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен стильным алюминиевым радиатором, который не только эффективно отводит тепло при высоких нагрузках, но и является частью дизайна сборки. Верхняя часть планки имеет адресуемую RGB-подсветку RTL Gaming, которую можно синхронизировать с системами управления подсветкой от основных производителей материнских плат для создания единого светового эффекта в корпусе. Высота радиатора спроектирована с учетом совместимости, но при планировании сборки с крупными башенными кулерами стоит проверить зазоры.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно – иногда вдвое – увеличивает пропускную способность памяти, необходимо установить два одинаковых модуля в правильные слоты материнской платы (обычно слоты A2 и B2). Для расширения системы в будущем рекомендуется докупать идентичную модель памяти, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью и стабильной работой на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это одиночный модуль, который не позволит активировать двухканальный режим, критически важный для производительности современных систем. Поэтому его стоит рассматривать либо как временное решение с планом быстрого приобретения второй такой же планки, либо как добавление к уже существующему комплекту с идентичными характеристиками. Обратите внимание на поколение вашей материнской платы – она должна поддерживать стандарт DDR5. Для игрового ПК на AM5 оптимальным решением будет сразу приобрести комплект из двух модулей с поддержкой EXPO, чтобы сразу получить двухканальный режим и заявленную частоту без лишних хлопот.