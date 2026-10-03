Оперативная память Kingston FURY Beast Black DDR4 DIMM RGB 16Gb, 3200Mhz (KF432C16BB12A/16)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston FURY Beast Black DDR4 DIMM RGB 16Gb, 3200Mhz (KF432C16BB12A/16)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти Kingston FURY Beast ориентирован на пользователей, собирающих сбалансированный игровой компьютер или мощную мультимедийную станцию для дома. Объём 16 ГБ в двухканальной конфигурации отлично справляется с современными играми, параллельной работой в десятках вкладок браузера и нетребовательными творческими задачами, такими как обработка фотографий. Для профессионального видеомонтажа, 3D-рендеринга или одновременного запуска нескольких виртуальных машин этого объёма может быть недостаточно, и стоит рассмотреть варианты на 32 ГБ и больше.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM однозначно указывает, что эта память предназначена для установки в настольные компьютеры и не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где используются планки SO-DIMM. Важно помнить, что слоты на материнской плате для DDR3 и DDR4 имеют разные ключи, поэтому физически установить эту память в неподходящий разъём не получится.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме даёт 16 ГБ - оптимальный объём для большинства современных систем. Рабочая частота 3200 МГц заметно повышает отзывчивость системы в играх и приложениях по сравнению с базовыми частотами в 2133 или 2400 МГц, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen, архитектура которых чувствительна к скорости памяти. Такой тандем объёма и частоты обеспечивает плавный геймплей, быструю загрузку уровней и комфортную работу в многозадачных сценариях без подтормаживаний.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL16, что при частоте 3200 МГц является хорошим балансом между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Стандартное напряжение 1.35 В поддерживает стабильную работу на повышенных частотах. Для автоматического разгона до заявленных 3200 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет активировать оптимальные настройки одним кликом в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного подбора параметров.
Совместимость с платформой
Память Kingston FURY Beast DDR4 совместима с широким спектром платформ: материнскими платами на чипсетах Intel серий 300, 400, 500, 600 и аналогичных платформах AMD на базе процессоров Ryzen. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата, которая официально поддерживает такой разгон оперативной памяти, и свежая версия микропрограммы BIOS. На самых бюджетных платах память может запуститься на меньшей, стандартной для DDR4 частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке и поддерживают стабильность работы. Высота планок невелика, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора. Эффектная адресуемая RGB-подсветка на верхней кромке может быть синхронизирована с подсветкой других компонентов системы через популярные технологии управления, такие как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, позволяя создать стилизованную сборку.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для правильной работы этого режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2. Докупать одиночные модули для расширения объёма не рекомендуется, так как смешивание разных партий памяти может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с поколением памяти - это DDR4, поэтому она несовместима со старыми платформами DDR3 или новыми, рассчитанными на DDR5. Высокая частота 3200 МГц гарантированно достижима только при активации профиля XMP в BIOS совместимой материнской платы. Перед покупкой стоит убедиться, что выбранный вами процессор и чипсет поддерживают разгон памяти, а радиаторы на планках не будут упираться в установленный кулер. Этот комплект - отличный выбор для геймеров и энтузиастов, ищущих надёжную, быструю и визуально привлекательную память без переплаты за экстремальные частоты.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти Kingston FURY Beast ориентирован на пользователей, собирающих сбалансированный игровой компьютер или мощную мультимедийную станцию для дома. Объём 16 ГБ в двухканальной конфигурации отлично справляется с современными играми, параллельной работой в десятках вкладок браузера и нетребовательными творческими задачами, такими как обработка фотографий. Для профессионального видеомонтажа, 3D-рендеринга или одновременного запуска нескольких виртуальных машин этого объёма может быть недостаточно, и стоит рассмотреть варианты на 32 ГБ и больше.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM однозначно указывает, что эта память предназначена для установки в настольные компьютеры и не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где используются планки SO-DIMM. Важно помнить, что слоты на материнской плате для DDR3 и DDR4 имеют разные ключи, поэтому физически установить эту память в неподходящий разъём не получится.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме даёт 16 ГБ - оптимальный объём для большинства современных систем. Рабочая частота 3200 МГц заметно повышает отзывчивость системы в играх и приложениях по сравнению с базовыми частотами в 2133 или 2400 МГц, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen, архитектура которых чувствительна к скорости памяти. Такой тандем объёма и частоты обеспечивает плавный геймплей, быструю загрузку уровней и комфортную работу в многозадачных сценариях без подтормаживаний.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL16, что при частоте 3200 МГц является хорошим балансом между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Стандартное напряжение 1.35 В поддерживает стабильную работу на повышенных частотах. Для автоматического разгона до заявленных 3200 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет активировать оптимальные настройки одним кликом в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного подбора параметров.
Совместимость с платформой
Память Kingston FURY Beast DDR4 совместима с широким спектром платформ: материнскими платами на чипсетах Intel серий 300, 400, 500, 600 и аналогичных платформах AMD на базе процессоров Ryzen. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата, которая официально поддерживает такой разгон оперативной памяти, и свежая версия микропрограммы BIOS. На самых бюджетных платах память может запуститься на меньшей, стандартной для DDR4 частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке и поддерживают стабильность работы. Высота планок невелика, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора. Эффектная адресуемая RGB-подсветка на верхней кромке может быть синхронизирована с подсветкой других компонентов системы через популярные технологии управления, такие как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, позволяя создать стилизованную сборку.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для правильной работы этого режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2. Докупать одиночные модули для расширения объёма не рекомендуется, так как смешивание разных партий памяти может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с поколением памяти - это DDR4, поэтому она несовместима со старыми платформами DDR3 или новыми, рассчитанными на DDR5. Высокая частота 3200 МГц гарантированно достижима только при активации профиля XMP в BIOS совместимой материнской платы. Перед покупкой стоит убедиться, что выбранный вами процессор и чипсет поддерживают разгон памяти, а радиаторы на планках не будут упираться в установленный кулер. Этот комплект - отличный выбор для геймеров и энтузиастов, ищущих надёжную, быструю и визуально привлекательную память без переплаты за экстремальные частоты.
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