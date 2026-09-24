Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 рассчитан на пользователей, которые хотят выжать максимум производительности из современных игровых ПК и рабочих станций. Два модуля по 16 ГБ и высокая частота 6400 МГц отлично справятся с требовательными играми в разрешении 1440p и 4K, а также ускорят рендеринг видео, работу в тяжёлых средах разработки и многозадачность с десятками вкладок браузера. Для офисных задач или простого домашнего использования такая мощность будет избыточной, а вот для сборки актуальной системы на базе процессоров Intel Core 12-14-го поколений или AMD Ryzen 7000-й серии это оптимальный выбор.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению оперативной памяти для настольных компьютеров. Она обеспечивает существенно возросшую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4, но требует совместимой материнской платы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены для классических системных блоков и не подойдут для ноутбуков или мини-ПК, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект общей ёмкостью 32 ГБ (2x16 ГБ) предлагает комфортный запас для любых современных задач. Высокая эффективная частота 6400 МГц напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, уменьшая узкие места в производительности. В играх это может выражаться в более стабильном и высоком FPS, особенно при использовании мощной видеокарты, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших массивов данных и сократит время ожидания.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, включая ключевой параметр CL32, и рабочее напряжение 1.35 В тщательно подобраны для стабильной работы на высокой частоте. Модули поддерживают технологию XMP 3.0 от Intel, которая позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки разгона в BIOS материнской платы, чтобы сразу получить заявленные 6400 МГц без сложных ручных манипуляций. Это идеальный вариант для пользователей, которые ценят производительность "из коробки" и не планируют углубляться в экстремальный оверклокинг.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с платформами, использующими слоты DDR5. К ним относятся материнские платы на чипсетах Intel 600/700-й серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платформы AMD AM5 с процессорами Ryzen 7000-й серии. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 6400 МГц, особенно в четырёхслотовой конфигурации, так как на некоторых платах для стабильной работы на максимальных частотах может потребоваться обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность даже под длительной нагрузкой. Конструкция радиаторов относительно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок без RGB-эффектов или для тех, кто предпочитает стабильность и ценовую эффективность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, что существенно повышает общую отзывчивость системы. Для правильной работы двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты, если считать от процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс - это строгая несовместимость с платформами DDR4: модуль физически не встанет в старый слот. На некоторых материнских платах, особенно с четырьмя слотами, достижение частоты 6400 МГц при заполнении всех слотов может быть нетривиальной задачей, и система может запуститься на более низкой частоте. Для максимальной отдачи от этой памяти требуется современный процессор с мощным контроллером памяти. Этот комплект идеален для сбалансированной сборки нового ПК, где важны и объём, и скорость, но если ваш бюджет ограничен или вы апгрейдите старую систему DDR4, стоит рассмотреть другие варианты.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 рассчитан на пользователей, которые хотят выжать максимум производительности из современных игровых ПК и рабочих станций. Два модуля по 16 ГБ и высокая частота 6400 МГц отлично справятся с требовательными играми в разрешении 1440p и 4K, а также ускорят рендеринг видео, работу в тяжёлых средах разработки и многозадачность с десятками вкладок браузера. Для офисных задач или простого домашнего использования такая мощность будет избыточной, а вот для сборки актуальной системы на базе процессоров Intel Core 12-14-го поколений или AMD Ryzen 7000-й серии это оптимальный выбор.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению оперативной памяти для настольных компьютеров. Она обеспечивает существенно возросшую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4, но требует совместимой материнской платы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены для классических системных блоков и не подойдут для ноутбуков или мини-ПК, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект общей ёмкостью 32 ГБ (2x16 ГБ) предлагает комфортный запас для любых современных задач. Высокая эффективная частота 6400 МГц напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, уменьшая узкие места в производительности. В играх это может выражаться в более стабильном и высоком FPS, особенно при использовании мощной видеокарты, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших массивов данных и сократит время ожидания.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, включая ключевой параметр CL32, и рабочее напряжение 1.35 В тщательно подобраны для стабильной работы на высокой частоте. Модули поддерживают технологию XMP 3.0 от Intel, которая позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки разгона в BIOS материнской платы, чтобы сразу получить заявленные 6400 МГц без сложных ручных манипуляций. Это идеальный вариант для пользователей, которые ценят производительность "из коробки" и не планируют углубляться в экстремальный оверклокинг.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с платформами, использующими слоты DDR5. К ним относятся материнские платы на чипсетах Intel 600/700-й серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платформы AMD AM5 с процессорами Ryzen 7000-й серии. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 6400 МГц, особенно в четырёхслотовой конфигурации, так как на некоторых платах для стабильной работы на максимальных частотах может потребоваться обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность даже под длительной нагрузкой. Конструкция радиаторов относительно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок без RGB-эффектов или для тех, кто предпочитает стабильность и ценовую эффективность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, что существенно повышает общую отзывчивость системы. Для правильной работы двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты, если считать от процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс - это строгая несовместимость с платформами DDR4: модуль физически не встанет в старый слот. На некоторых материнских платах, особенно с четырьмя слотами, достижение частоты 6400 МГц при заполнении всех слотов может быть нетривиальной задачей, и система может запуститься на более низкой частоте. Для максимальной отдачи от этой памяти требуется современный процессор с мощным контроллером памяти. Этот комплект идеален для сбалансированной сборки нового ПК, где важны и объём, и скорость, но если ваш бюджет ограничен или вы апгрейдите старую систему DDR4, стоит рассмотреть другие варианты.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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