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Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK)

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Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK) - фото 1
Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK) - фото 2
Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK) - фото 3
Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK) - фото 4
Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK) - фото 5
Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK) - фото 6
Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK) - фото 1
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK) - фото 2
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK) - фото 3
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK) - фото 4
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK) - фото 5
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK) - фото 6
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 990 руб. 
Начислим 1488 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716185
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Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK)
92 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
17х14х1
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 рассчитан на пользователей, которые хотят выжать максимум производительности из современных игровых ПК и рабочих станций. Два модуля по 16 ГБ и высокая частота 6400 МГц отлично справятся с требовательными играми в разрешении 1440p и 4K, а также ускорят рендеринг видео, работу в тяжёлых средах разработки и многозадачность с десятками вкладок браузера. Для офисных задач или простого домашнего использования такая мощность будет избыточной, а вот для сборки актуальной системы на базе процессоров Intel Core 12-14-го поколений или AMD Ryzen 7000-й серии это оптимальный выбор.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению оперативной памяти для настольных компьютеров. Она обеспечивает существенно возросшую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4, но требует совместимой материнской платы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены для классических системных блоков и не подойдут для ноутбуков или мини-ПК, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект общей ёмкостью 32 ГБ (2x16 ГБ) предлагает комфортный запас для любых современных задач. Высокая эффективная частота 6400 МГц напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, уменьшая узкие места в производительности. В играх это может выражаться в более стабильном и высоком FPS, особенно при использовании мощной видеокарты, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших массивов данных и сократит время ожидания.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая ключевой параметр CL32, и рабочее напряжение 1.35 В тщательно подобраны для стабильной работы на высокой частоте. Модули поддерживают технологию XMP 3.0 от Intel, которая позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки разгона в BIOS материнской платы, чтобы сразу получить заявленные 6400 МГц без сложных ручных манипуляций. Это идеальный вариант для пользователей, которые ценят производительность "из коробки" и не планируют углубляться в экстремальный оверклокинг.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с платформами, использующими слоты DDR5. К ним относятся материнские платы на чипсетах Intel 600/700-й серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платформы AMD AM5 с процессорами Ryzen 7000-й серии. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 6400 МГц, особенно в четырёхслотовой конфигурации, так как на некоторых платах для стабильной работы на максимальных частотах может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность даже под длительной нагрузкой. Конструкция радиаторов относительно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок без RGB-эффектов или для тех, кто предпочитает стабильность и ценовую эффективность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, что существенно повышает общую отзывчивость системы. Для правильной работы двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты, если считать от процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - это строгая несовместимость с платформами DDR4: модуль физически не встанет в старый слот. На некоторых материнских платах, особенно с четырьмя слотами, достижение частоты 6400 МГц при заполнении всех слотов может быть нетривиальной задачей, и система может запуститься на более низкой частоте. Для максимальной отдачи от этой памяти требуется современный процессор с мощным контроллером памяти. Этот комплект идеален для сбалансированной сборки нового ПК, где важны и объём, и скорость, но если ваш бюджет ограничен или вы апгрейдите старую систему DDR4, стоит рассмотреть другие варианты.

Отзывы о товаре Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 рассчитан на пользователей, которые хотят выжать максимум производительности из современных игровых ПК и рабочих станций. Два модуля по 16 ГБ и высокая частота 6400 МГц отлично справятся с требовательными играми в разрешении 1440p и 4K, а также ускорят рендеринг видео, работу в тяжёлых средах разработки и многозадачность с десятками вкладок браузера. Для офисных задач или простого домашнего использования такая мощность будет избыточной, а вот для сборки актуальной системы на базе процессоров Intel Core 12-14-го поколений или AMD Ryzen 7000-й серии это оптимальный выбор.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению оперативной памяти для настольных компьютеров. Она обеспечивает существенно возросшую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4, но требует совместимой материнской платы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены для классических системных блоков и не подойдут для ноутбуков или мини-ПК, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект общей ёмкостью 32 ГБ (2x16 ГБ) предлагает комфортный запас для любых современных задач. Высокая эффективная частота 6400 МГц напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, уменьшая узкие места в производительности. В играх это может выражаться в более стабильном и высоком FPS, особенно при использовании мощной видеокарты, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших массивов данных и сократит время ожидания.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая ключевой параметр CL32, и рабочее напряжение 1.35 В тщательно подобраны для стабильной работы на высокой частоте. Модули поддерживают технологию XMP 3.0 от Intel, которая позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки разгона в BIOS материнской платы, чтобы сразу получить заявленные 6400 МГц без сложных ручных манипуляций. Это идеальный вариант для пользователей, которые ценят производительность "из коробки" и не планируют углубляться в экстремальный оверклокинг.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с платформами, использующими слоты DDR5. К ним относятся материнские платы на чипсетах Intel 600/700-й серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платформы AMD AM5 с процессорами Ryzen 7000-й серии. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 6400 МГц, особенно в четырёхслотовой конфигурации, так как на некоторых платах для стабильной работы на максимальных частотах может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность даже под длительной нагрузкой. Конструкция радиаторов относительно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок без RGB-эффектов или для тех, кто предпочитает стабильность и ценовую эффективность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, что существенно повышает общую отзывчивость системы. Для правильной работы двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты, если считать от процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - это строгая несовместимость с платформами DDR4: модуль физически не встанет в старый слот. На некоторых материнских платах, особенно с четырьмя слотами, достижение частоты 6400 МГц при заполнении всех слотов может быть нетривиальной задачей, и система может запуститься на более низкой частоте. Для максимальной отдачи от этой памяти требуется современный процессор с мощным контроллером памяти. Этот комплект идеален для сбалансированной сборки нового ПК, где важны и объём, и скорость, но если ваш бюджет ограничен или вы апгрейдите старую систему DDR4, стоит рассмотреть другие варианты.

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Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DTLABBK) - по цене 92990 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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