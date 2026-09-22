Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RTL Gaming (VEU532G6028K)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RTL Gaming (VEU532G6028K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти отлично подойдет для сборки производительного игрового ПК или рабочей станции для обработки фото, видео и монтажа. Комбинация большого суммарного объема в 32 ГБ и высокой частоты 6000 МГц обеспечивает запас для одновременной работы в требовательных играх, браузере с множеством вкладок и фоновых приложениях без ощутимых подтормаживаний. Для офисных задач такой комплект будет избыточным, а для экстремального разгона и тонкой настройки энтузиасты могут обратить внимание на модели с еще более низкими таймингами.
Тип, поколение и форм. фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты для DDR5 на материнской плате имеют иной ключ и физически несовместимы с планками DDR4, поэтому при сборке или апгрейде системы этот момент нужно проверять в первую очередь.
Объем, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Такого объема с избытком хватит для всех современных игр и серьезной творческой работы. Заявленная частота 6000 МГц является отличным балансом для платформ на базе процессоров AMD Ryzen 7000 и Intel 12-го поколения и новее, обеспечивая высокую скорость обмена данными между CPU и RAM. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а при работе с большими массивами данных сокращает время ожидания отклика системы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули работают с таймингами CL30, что для частоты 6000 МГц указывает на хороший потенциал и низкую задержку. Низкая латентность в паре с высокой частотой дает ощутимый прирост в задачах, чувствительных к скорости отклика памяти. Для удобства пользователя память поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически, через BIOS материнской платы, загрузить профиль с заводскими настройками и выйти на заявленные частоту 6000 МГц и тайминги без необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это материнские платы на чипсетах Intel 600/700 серии и AMD 600 серии для процессоров AM5. Для полной совместимости и стабильной работы на заявленной частоте крайне рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI вашей материнской платы. Также стоит проверить QVL-список (список рекомендованной памяти) на сайте производителя вашей платы, чтобы убедиться в гарантированной поддержке именно этого комплекта.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены алюминиевыми радиаторами Viper Elite 5, которые эффективно рассеивают тепло при работе на высоких частотах под нагрузкой, способствуя стабильности системы. Их дизайн выполнен в стиле RTL Gaming и не отличается чрезмерной высотой, что снижает риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора. Подсветка RGB синхронизируется с основными экосистемами подсветки материнских плат через разъем 5V ARGB, позволяя создать гармоничное визуальное оформление всего системного блока.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает общую производительность системы. Для правильной установки нужно разместить планки в слотах, обычно обозначенных одним цветом или указанных в руководстве к материнской плате. Докупать отдельные модули к этому комплекту для расширения не рекомендуется во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это поддержка DDR5 только современными платформами, поэтому для компьютеров старше 2021-2022 года этот комплект не подойдет. Убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 6000 МГц для стабильной работы с профилем XMP. При выборе ориентируйтесь на свои задачи: 32 ГБ - комфортный стандарт для игр и работы, частота 6000 МГц с таймингами CL30 - отличный баланс цена/производительность для геймеров и энтузиастов. Если ваша цель - максимальная производительность в профессиональных задачах, требующих огромного объема, возможно, стоит рассмотреть комплекты по 64 ГБ, а для сборки бюджетного ПК разумнее выбрать более доступные варианты DDR4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 84 520 руб.21130 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7400Mhz (PVX...
-
В наличииЦена 87 740 руб.21935 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT
-
В наличииЦена 90 780 руб.22695 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7600 (PVX532G76C36K)
-
В наличииЦена 91 090 руб.22773 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-8200 (PVX532G82C38K)
-
В наличииЦена 91 090 руб.22773 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVX548G76C36K)
-
В наличииЦена 91 090 руб.22773 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5 2x16GB 8000MHz Viper Xtreme 5 RG...
-
В наличииЦена 92 290 руб.23073 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT
-
В наличииЦена 92 770 руб.23193 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DT...
-
В наличииЦена 93 000 руб.23250 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-7000 VEB532G7038KW PATRIOT
-
В наличииЦена 104 650 руб.26163 руб. в СплитПамять оперативная Samsung 64GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A8G40AB2-...
-
В наличииЦена 109 610 руб.27403 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4RD-2666-16G)
-
В наличииЦена 109 940 руб.27485 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5 2x24GB 8000MHz Viper Xtreme 5 RG...
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти отлично подойдет для сборки производительного игрового ПК или рабочей станции для обработки фото, видео и монтажа. Комбинация большого суммарного объема в 32 ГБ и высокой частоты 6000 МГц обеспечивает запас для одновременной работы в требовательных играх, браузере с множеством вкладок и фоновых приложениях без ощутимых подтормаживаний. Для офисных задач такой комплект будет избыточным, а для экстремального разгона и тонкой настройки энтузиасты могут обратить внимание на модели с еще более низкими таймингами.
Тип, поколение и форм. фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты для DDR5 на материнской плате имеют иной ключ и физически несовместимы с планками DDR4, поэтому при сборке или апгрейде системы этот момент нужно проверять в первую очередь.
Объем, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Такого объема с избытком хватит для всех современных игр и серьезной творческой работы. Заявленная частота 6000 МГц является отличным балансом для платформ на базе процессоров AMD Ryzen 7000 и Intel 12-го поколения и новее, обеспечивая высокую скорость обмена данными между CPU и RAM. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а при работе с большими массивами данных сокращает время ожидания отклика системы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули работают с таймингами CL30, что для частоты 6000 МГц указывает на хороший потенциал и низкую задержку. Низкая латентность в паре с высокой частотой дает ощутимый прирост в задачах, чувствительных к скорости отклика памяти. Для удобства пользователя память поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически, через BIOS материнской платы, загрузить профиль с заводскими настройками и выйти на заявленные частоту 6000 МГц и тайминги без необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это материнские платы на чипсетах Intel 600/700 серии и AMD 600 серии для процессоров AM5. Для полной совместимости и стабильной работы на заявленной частоте крайне рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI вашей материнской платы. Также стоит проверить QVL-список (список рекомендованной памяти) на сайте производителя вашей платы, чтобы убедиться в гарантированной поддержке именно этого комплекта.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены алюминиевыми радиаторами Viper Elite 5, которые эффективно рассеивают тепло при работе на высоких частотах под нагрузкой, способствуя стабильности системы. Их дизайн выполнен в стиле RTL Gaming и не отличается чрезмерной высотой, что снижает риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора. Подсветка RGB синхронизируется с основными экосистемами подсветки материнских плат через разъем 5V ARGB, позволяя создать гармоничное визуальное оформление всего системного блока.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает общую производительность системы. Для правильной установки нужно разместить планки в слотах, обычно обозначенных одним цветом или указанных в руководстве к материнской плате. Докупать отдельные модули к этому комплекту для расширения не рекомендуется во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это поддержка DDR5 только современными платформами, поэтому для компьютеров старше 2021-2022 года этот комплект не подойдет. Убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 6000 МГц для стабильной работы с профилем XMP. При выборе ориентируйтесь на свои задачи: 32 ГБ - комфортный стандарт для игр и работы, частота 6000 МГц с таймингами CL30 - отличный баланс цена/производительность для геймеров и энтузиастов. Если ваша цель - максимальная производительность в профессиональных задачах, требующих огромного объема, возможно, стоит рассмотреть комплекты по 64 ГБ, а для сборки бюджетного ПК разумнее выбрать более доступные варианты DDR4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RTL Gaming (VEU532G6028K)