Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb 3200MHz (KSM32RS4/32HCR)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb 3200MHz (KSM32RS4/32HCR)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти объемом 32 ГБ создан для пользователей, чьи рабочие или творческие задачи требуют большого запаса оперативки и стабильной работы. Он станет отличным выбором для монтажа видео в высоком разрешении, работы с большими базами данных, проектирования в CAD-системах или комфортной многозадачности с десятками вкладок в браузере на фоне запущенных приложений. Для современных игр этот объем также будет достаточным и перспективным, хотя для максимального FPS в киберспортивных дисциплинах иногда предпочтительнее комплекты с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными и предыдущими поколениями процессоров и материнских плат для настольных ПК. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для стационарных компьютеров, такой модуль физически не подойдет для ноутбуков, где используются более компактные планки SO-DIMM. Важно помнить, что DDR4 несовместима со слотами для более старых поколений DDR3 или новых DDR5, поэтому перед покупкой обязательно проверьте поддержку именно этого типа вашей материнской платой.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает внушительный объем в 32 ГБ, что является отличным решением для ресурсоемких задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, ускоряя обмен данными между процессором и памятью. В реальных сценариях такая комбинация объема и скорости означает минимальные подтормаживания при переключении между тяжелыми программами, более быструю загрузку уровней в играх и ускоренный рендеринг проектов по сравнению с более медленными модулями аналогичного объема.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данной памяти, скорее всего, соответствуют стандартному для частоты 3200 МГц диапазону, например CL22, что обеспечивает оптимальный баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В. Для работы на заявленной частоте модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона и подбора параметров.
Совместимость с платформой
Данный модуль DDR4 совместим с широким спектром платформ Intel (на чипсетах серий 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (платформы AM4 и, при поддержке конкретной материнской платой модулей DDR4, некоторые ранние модели AM5). Однако важно понимать, что для достижения частоты 3200 МГц на процессорах Intel не-K серий или на базовых чипсетах может потребоваться активация профиля XMP. На платформах AMD для AM4 работа на такой частоте обычно не вызывает сложностей, но также потребует включения соответствующего профиля памяти в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен невысоким алюминиевым радиатором черного цвета, который эффективно рассеивает тепло при продолжительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высокой частоте. Скромная высота планки минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что важно при сборке в компактных корпусах или при установке массивных систем воздушного охлаждения. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для пользователей, ценящим стабильность и нейтральный дизайн компонентов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить ее в правильный слот на материнской плате, как правило, через один от первого. Установка одной планки переводит систему в одноканальный режим, что может стать ограничением для производительности в требовательных приложениях, поэтому для сборки нового ПК с нуля часто предпочтительнее сразу брать готовый комплект из двух модулей.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DIMM, поддерживающие именно стандарт DDR4, и что она способна работать с модулями такого объема (большинство современных плат поддерживают 32 ГБ на слот). Для достижения заявленной частоты 3200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, а также поддержка этой частоты со стороны процессора и чипсета. Если вы планируете собрать двухканальную конфигурацию, крайне рекомендуется использовать абсолютно идентичные модули, так как даже небольшие расхождения в характеристиках могут привести к нестабильной работе или снижению частоты до стандартных значений JEDEC.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти объемом 32 ГБ создан для пользователей, чьи рабочие или творческие задачи требуют большого запаса оперативки и стабильной работы. Он станет отличным выбором для монтажа видео в высоком разрешении, работы с большими базами данных, проектирования в CAD-системах или комфортной многозадачности с десятками вкладок в браузере на фоне запущенных приложений. Для современных игр этот объем также будет достаточным и перспективным, хотя для максимального FPS в киберспортивных дисциплинах иногда предпочтительнее комплекты с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными и предыдущими поколениями процессоров и материнских плат для настольных ПК. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для стационарных компьютеров, такой модуль физически не подойдет для ноутбуков, где используются более компактные планки SO-DIMM. Важно помнить, что DDR4 несовместима со слотами для более старых поколений DDR3 или новых DDR5, поэтому перед покупкой обязательно проверьте поддержку именно этого типа вашей материнской платой.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает внушительный объем в 32 ГБ, что является отличным решением для ресурсоемких задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, ускоряя обмен данными между процессором и памятью. В реальных сценариях такая комбинация объема и скорости означает минимальные подтормаживания при переключении между тяжелыми программами, более быструю загрузку уровней в играх и ускоренный рендеринг проектов по сравнению с более медленными модулями аналогичного объема.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данной памяти, скорее всего, соответствуют стандартному для частоты 3200 МГц диапазону, например CL22, что обеспечивает оптимальный баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В. Для работы на заявленной частоте модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона и подбора параметров.
Совместимость с платформой
Данный модуль DDR4 совместим с широким спектром платформ Intel (на чипсетах серий 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (платформы AM4 и, при поддержке конкретной материнской платой модулей DDR4, некоторые ранние модели AM5). Однако важно понимать, что для достижения частоты 3200 МГц на процессорах Intel не-K серий или на базовых чипсетах может потребоваться активация профиля XMP. На платформах AMD для AM4 работа на такой частоте обычно не вызывает сложностей, но также потребует включения соответствующего профиля памяти в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен невысоким алюминиевым радиатором черного цвета, который эффективно рассеивает тепло при продолжительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высокой частоте. Скромная высота планки минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что важно при сборке в компактных корпусах или при установке массивных систем воздушного охлаждения. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для пользователей, ценящим стабильность и нейтральный дизайн компонентов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить ее в правильный слот на материнской плате, как правило, через один от первого. Установка одной планки переводит систему в одноканальный режим, что может стать ограничением для производительности в требовательных приложениях, поэтому для сборки нового ПК с нуля часто предпочтительнее сразу брать готовый комплект из двух модулей.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DIMM, поддерживающие именно стандарт DDR4, и что она способна работать с модулями такого объема (большинство современных плат поддерживают 32 ГБ на слот). Для достижения заявленной частоты 3200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, а также поддержка этой частоты со стороны процессора и чипсета. Если вы планируете собрать двухканальную конфигурацию, крайне рекомендуется использовать абсолютно идентичные модули, так как даже небольшие расхождения в характеристиках могут привести к нестабильной работе или снижению частоты до стандартных значений JEDEC.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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