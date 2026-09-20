Описание товара Оперативная память Patriot DIMM 64GB DDR5-6000 (PVV564G600C36K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 объемом 64 ГБ создан для пользователей, которые работают с ресурсоемкими проектами и ценят стабильность системы под высокой нагрузкой. Он станет отличным выбором для сборки производительной рабочей станции для видеомонтажа, 3D-рендеринга, инженерного моделирования или для профессиональных геймеров, стримящих в высоком разрешении. Для базовых офисных задач или легких игр такой объем избыточен, здесь же он гарантирует комфортную работу с любым современным софтом без опасений исчерпать ресурсы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по стандарту DDR5, что означает более высокую пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и встроенную систему коррекции ошибок ECC на уровне чипов по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Форм-фактор DIMM однозначно указывает на предназначение для настольных компьютеров, эти планки не подойдут для ноутбуков, где требуются компактные SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

В комплекте представлено два модуля по 32 ГБ, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Частота 6000 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость при рендере сложных сцен и плавность работы с огромными массивами данных. Такой объем и скорость позволяют одновременно держать открытыми десятки вкладок, тяжелые приложения и фоновые задачи без малейших подтормаживаний.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Комплект работает с таймингами CL36-36-36-96 при стандартном для DDR5 напряжении 1.35 В. Эта комбинация частоты и задержек предлагает отличный баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для простой активации заявленной частоты 6000 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет получить максимум производительности одной настройкой в BIOS материнской платы без ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel Core 12-го поколения и новее (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen 7000 серии (AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не DDR4, так как они не взаимозаменяемы. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительных нагрузках, способствуя стабильной работе. Их скромная высота минимизирует риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами, что особенно важно при сборке в компактных корпусах. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её прагматичным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность без визуальных излишеств.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, значительно повышая общую отзывчивость системы. Для правильной установки планки нужно разместить в соответствующих слотах материнской платы, обычно это слоты A2 и B2, что позволяет сразу работать в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - строгая несовместимость с платформами под DDR4, поэтому выбор материнской платы и процессора должен быть изначально ориентирован на стандарт DDR5. Для достижения заявленных 6000 МГц может потребоваться активация профиля XMP в UEFI BIOS и, в редких случаях, обновление микрокода платы. Этот комплект идеально подойдет для создания мощной рабочей или игровой системы нового поколения, где важен и объем, и высокая скорость. Если же ваши задачи менее требовательны, возможно, стоит рассмотреть менее емкие или более медленные комплекты DDR5 для экономии бюджета.