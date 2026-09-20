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Оперативная память Patriot DIMM 64GB DDR5-6000 (PVV564G600C36K) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Patriot DIMM 64GB DDR5-6000 (PVV564G600C36K)

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Оперативная память Patriot DIMM 64GB DDR5-6000 (PVV564G600C36K) - фото 1
Оперативная память Patriot DIMM 64GB DDR5-6000 (PVV564G600C36K) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
36-36-36-76
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Patriot DIMM 64GB DDR5-6000 (PVV564G600C36K) - фото 1
  • Оперативная память Patriot DIMM 64GB DDR5-6000 (PVV564G600C36K) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661412
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-36-36-76
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х2
Вес, г.
5

Описание товара Оперативная память Patriot DIMM 64GB DDR5-6000 (PVV564G600C36K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 объемом 64 ГБ создан для пользователей, которые работают с ресурсоемкими проектами и ценят стабильность системы под высокой нагрузкой. Он станет отличным выбором для сборки производительной рабочей станции для видеомонтажа, 3D-рендеринга, инженерного моделирования или для профессиональных геймеров, стримящих в высоком разрешении. Для базовых офисных задач или легких игр такой объем избыточен, здесь же он гарантирует комфортную работу с любым современным софтом без опасений исчерпать ресурсы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по стандарту DDR5, что означает более высокую пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и встроенную систему коррекции ошибок ECC на уровне чипов по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Форм-фактор DIMM однозначно указывает на предназначение для настольных компьютеров, эти планки не подойдут для ноутбуков, где требуются компактные SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

В комплекте представлено два модуля по 32 ГБ, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Частота 6000 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость при рендере сложных сцен и плавность работы с огромными массивами данных. Такой объем и скорость позволяют одновременно держать открытыми десятки вкладок, тяжелые приложения и фоновые задачи без малейших подтормаживаний.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Комплект работает с таймингами CL36-36-36-96 при стандартном для DDR5 напряжении 1.35 В. Эта комбинация частоты и задержек предлагает отличный баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для простой активации заявленной частоты 6000 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет получить максимум производительности одной настройкой в BIOS материнской платы без ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel Core 12-го поколения и новее (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen 7000 серии (AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не DDR4, так как они не взаимозаменяемы. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительных нагрузках, способствуя стабильной работе. Их скромная высота минимизирует риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами, что особенно важно при сборке в компактных корпусах. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её прагматичным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность без визуальных излишеств.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, значительно повышая общую отзывчивость системы. Для правильной установки планки нужно разместить в соответствующих слотах материнской платы, обычно это слоты A2 и B2, что позволяет сразу работать в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - строгая несовместимость с платформами под DDR4, поэтому выбор материнской платы и процессора должен быть изначально ориентирован на стандарт DDR5. Для достижения заявленных 6000 МГц может потребоваться активация профиля XMP в UEFI BIOS и, в редких случаях, обновление микрокода платы. Этот комплект идеально подойдет для создания мощной рабочей или игровой системы нового поколения, где важен и объем, и высокая скорость. Если же ваши задачи менее требовательны, возможно, стоит рассмотреть менее емкие или более медленные комплекты DDR5 для экономии бюджета.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot DIMM 64GB DDR5-6000 (PVV564G600C36K)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-36-36-76
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 объемом 64 ГБ создан для пользователей, которые работают с ресурсоемкими проектами и ценят стабильность системы под высокой нагрузкой. Он станет отличным выбором для сборки производительной рабочей станции для видеомонтажа, 3D-рендеринга, инженерного моделирования или для профессиональных геймеров, стримящих в высоком разрешении. Для базовых офисных задач или легких игр такой объем избыточен, здесь же он гарантирует комфортную работу с любым современным софтом без опасений исчерпать ресурсы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по стандарту DDR5, что означает более высокую пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и встроенную систему коррекции ошибок ECC на уровне чипов по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Форм-фактор DIMM однозначно указывает на предназначение для настольных компьютеров, эти планки не подойдут для ноутбуков, где требуются компактные SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

В комплекте представлено два модуля по 32 ГБ, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Частота 6000 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость при рендере сложных сцен и плавность работы с огромными массивами данных. Такой объем и скорость позволяют одновременно держать открытыми десятки вкладок, тяжелые приложения и фоновые задачи без малейших подтормаживаний.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Комплект работает с таймингами CL36-36-36-96 при стандартном для DDR5 напряжении 1.35 В. Эта комбинация частоты и задержек предлагает отличный баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для простой активации заявленной частоты 6000 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет получить максимум производительности одной настройкой в BIOS материнской платы без ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel Core 12-го поколения и новее (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen 7000 серии (AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не DDR4, так как они не взаимозаменяемы. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительных нагрузках, способствуя стабильной работе. Их скромная высота минимизирует риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами, что особенно важно при сборке в компактных корпусах. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её прагматичным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность без визуальных излишеств.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, значительно повышая общую отзывчивость системы. Для правильной установки планки нужно разместить в соответствующих слотах материнской платы, обычно это слоты A2 и B2, что позволяет сразу работать в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - строгая несовместимость с платформами под DDR4, поэтому выбор материнской платы и процессора должен быть изначально ориентирован на стандарт DDR5. Для достижения заявленных 6000 МГц может потребоваться активация профиля XMP в UEFI BIOS и, в редких случаях, обновление микрокода платы. Этот комплект идеально подойдет для создания мощной рабочей или игровой системы нового поколения, где важен и объем, и высокая скорость. Если же ваши задачи менее требовательны, возможно, стоит рассмотреть менее емкие или более медленные комплекты DDR5 для экономии бюджета.

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Оперативная память Patriot DIMM 64GB DDR5-6000 (PVV564G600C36K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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