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Оперативная память Patriot Viper Venom BlackDDR 5 DIMM 64Gb (32Gbx2) 5200Mhz (PVV564G520C40K) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Patriot Viper Venom BlackDDR 5 DIMM 64Gb (32Gbx2) 5200Mhz (PVV564G520C40K)

1 Отзывы
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Оперативная память Patriot Viper Venom BlackDDR 5 DIMM 64Gb (32Gbx2) 5200Mhz (PVV564G520C40K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
Тайминги
40-40-40-76
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 600517
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-76
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х1
Вес, г.
155

Описание товара Оперативная память Patriot Viper Venom BlackDDR 5 DIMM 64Gb (32Gbx2) 5200Mhz (PVV564G520C40K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ создан для пользователей, чьи задачи требуют значительного объема рабочего пространства и высокой пропускной способности. Он отлично подойдет для профессиональных рабочих станций, занимающихся монтажом видео, 3D-рендерингом, работой с большими базами данных или виртуализацией, а также для энтузиастов, которые предпочитают держать открытыми десятки вкладок браузера параллельно с требовательными приложениями и играми. Для стандартной офисной работы или базового домашнего ПК такой объем избыточен, а для экстремального разгона частота 5200 МГц является надежной, но не предельной точкой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память пятого поколения - DDR5, которая устанавливает новый стандарт производительности и энергоэффективности для современных настольных систем. Она использует форм-фактор DIMM, что означает совместимость исключительно с материнскими платами для настольных ПК, оснащенными слотами под DDR5. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами под устаревшие DDR4 или DDR3, поэтому при сборке или апгрейде этот параметр является ключевым.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ ОЗУ - этого более чем достаточно для работы с самыми тяжелыми проектами в профессиональных пакетах Adobe, DaVinci Resolve или для комфортной работы в средах разработки с запущенными контейнерами. Рабочая частота 5200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет загрузку уровней в играх, обработку крупных массивов данных и подгрузку текстур. В сочетании с большим объемом это создает отзывчивую систему, которая не будет подтормаживать даже при серьезной многозадачности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL40-40-40-84, что является типичным для DDR5 на частоте 5200 МГц и обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для удобства пользователей модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленными частотами и таймингами в BIOS материнской платы, избегая сложной ручной настройки. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5, способствуя общей энергоэффективности системы.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 (AM5) и новее, поскольку только эти платформы оснащены контроллером памяти, поддерживающим стандарт DDR5. Для гарантированной работы на заявленной частоте 5200 МГц необходима материнская плата с соответствующими возможностями, а также рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI для обеспечения максимальной стабильности и совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены сдержанными черными радиаторами серии Venom, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти при длительной нагрузке, поддерживая стабильную работу. Высота планок не является экстремальной, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными или СЖК-кулерами для процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает комплект оптимальным выбором для производительных сборок, где во главе угла стоит надежность и эффективное охлаждение, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок по 32 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в высокоэффективном двухканальном режиме. Такой режим позволяет значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на производительности в играх и профессиональных приложениях. Для корректной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в ее руководстве, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а процессор поддерживает этот стандарт - установка модуля в слот DDR4 физически невозможна. Хотя частота 5200 МГц является надежным и стабильным вариантом, на некоторых бюджетных материнских платах может потребоваться ручная активация профиля XMP в BIOS. Этот комплект является отличным выбором для создания мощной рабочей станции или игрового ПК будущего с большим запасом по объему, однако тем, кто планирует экстремальный разгон, стоит обратить внимание на модели с более высокой частотой и улучшенными таймингами.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Viper Venom BlackDDR 5 DIMM 64Gb (32Gbx2) 5200Mhz (PVV564G520C40K)

Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Григорьев Олег

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, заработала в двухканальном режиме с материнской платой Асус



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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-76
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ создан для пользователей, чьи задачи требуют значительного объема рабочего пространства и высокой пропускной способности. Он отлично подойдет для профессиональных рабочих станций, занимающихся монтажом видео, 3D-рендерингом, работой с большими базами данных или виртуализацией, а также для энтузиастов, которые предпочитают держать открытыми десятки вкладок браузера параллельно с требовательными приложениями и играми. Для стандартной офисной работы или базового домашнего ПК такой объем избыточен, а для экстремального разгона частота 5200 МГц является надежной, но не предельной точкой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память пятого поколения - DDR5, которая устанавливает новый стандарт производительности и энергоэффективности для современных настольных систем. Она использует форм-фактор DIMM, что означает совместимость исключительно с материнскими платами для настольных ПК, оснащенными слотами под DDR5. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами под устаревшие DDR4 или DDR3, поэтому при сборке или апгрейде этот параметр является ключевым.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ ОЗУ - этого более чем достаточно для работы с самыми тяжелыми проектами в профессиональных пакетах Adobe, DaVinci Resolve или для комфортной работы в средах разработки с запущенными контейнерами. Рабочая частота 5200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет загрузку уровней в играх, обработку крупных массивов данных и подгрузку текстур. В сочетании с большим объемом это создает отзывчивую систему, которая не будет подтормаживать даже при серьезной многозадачности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL40-40-40-84, что является типичным для DDR5 на частоте 5200 МГц и обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для удобства пользователей модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленными частотами и таймингами в BIOS материнской платы, избегая сложной ручной настройки. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5, способствуя общей энергоэффективности системы.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 (AM5) и новее, поскольку только эти платформы оснащены контроллером памяти, поддерживающим стандарт DDR5. Для гарантированной работы на заявленной частоте 5200 МГц необходима материнская плата с соответствующими возможностями, а также рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI для обеспечения максимальной стабильности и совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены сдержанными черными радиаторами серии Venom, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти при длительной нагрузке, поддерживая стабильную работу. Высота планок не является экстремальной, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными или СЖК-кулерами для процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает комплект оптимальным выбором для производительных сборок, где во главе угла стоит надежность и эффективное охлаждение, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок по 32 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в высокоэффективном двухканальном режиме. Такой режим позволяет значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на производительности в играх и профессиональных приложениях. Для корректной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в ее руководстве, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а процессор поддерживает этот стандарт - установка модуля в слот DDR4 физически невозможна. Хотя частота 5200 МГц является надежным и стабильным вариантом, на некоторых бюджетных материнских платах может потребоваться ручная активация профиля XMP в BIOS. Этот комплект является отличным выбором для создания мощной рабочей станции или игрового ПК будущего с большим запасом по объему, однако тем, кто планирует экстремальный разгон, стоит обратить внимание на модели с более высокой частотой и улучшенными таймингами.

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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Григорьев Олег

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, заработала в двухканальном режиме с материнской платой Асус


Оперативная память Patriot Viper Venom BlackDDR 5 DIMM 64Gb (32Gbx2) 5200Mhz (PVV564G520C40K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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