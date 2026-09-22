Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подходит для энтузиастов и геймеров, которые собирают мощную систему для самых требовательных игр и ресурсоёмких рабочих задач. Общий объём в 48 ГБ (две планки по 24 ГБ) с высокой частотой 6000 МГц позволяет с запасом работать в профессиональных средах для монтажа видео, 3D-рендеринга, обработки больших данных, а также обеспечивает безупречную многозадачность с десятками вкладок браузера и открытыми приложениями одновременно. Он заметно превосходит базовые комплекты для офиса по скорости и объёму, но при этом предлагает разумный баланс характеристик, не уходя в крайне дорогой сегмент экстремального разгона.
Тип, поколение и форм-tактор памяти
Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это поколение памяти предназначено для новых платформ на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 и новее. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это память для настольных компьютеров, и она физически несовместима со слотами для DDR4 или с ноутбучными модулями SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает нестандартную и перспективную конфигурацию 2x24 ГБ, давая в сумме 48 ГБ оперативной памяти. Частота 6000 МГц находится в оптимальном для DDR5 диапазоне, обеспечивающем отличный прирост производительности в играх, особенно связанной с минимальным FPS и плавностью, а также ускоряющей загрузку уровней и работу подсистемы памяти процессора. Такой объём и скорость исключают подтормаживания при работе с "тяжёлыми" проектами в Adobe Premiere, Blender или DaVinci Resolve, где память активно используется для хранения временных данных и текстур.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги комплекта составляют CL30, что для частоты 6000 МГц является очень сбалансированным показателем, обеспечивающим низкую задержку и высокую эффективную скорость. Рабочее напряжение обычно находится в пределах стандартных для DDR5 значений, что способствует стабильности. Для активации заявленной частоты 6000 МГц модули поддерживают технологию XMP 3.0 для платформ Intel и EXPO для AMD, позволяющую одним кликом в BIOS загрузить оптимизированные настройки без сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, которые оснащены слотами DDR5. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает память стандарта DDR5, а не DDR4, так как они физически и электрически несовместимы. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется использовать процессоры и платы среднего и высокого класса, а также установить последнюю версию BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами серии Viper Venom, которые рассеивают тепло от микросхем при высокой нагрузке, поддерживая стабильность работы. Их дизайн может быть достаточно высоким, поэтому перед покупкой стоит проверить совместимость с установленным крупным процессорным кулером, чтобы избежать механического конфликта. В данной модели присутствует яркая адресуемая RGB-подсветка, которая может быть синхронизирована с системами управления освещением материнских плат для создания целостного стиля игровой сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей по 24 ГБ, что изначально предназначено для работы в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает отзывчивость системы. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в указанные в руководстве к материнской плате слоты, обычно это разъёмы с одинаковым цветом или через один.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3. Заявленная частота 6000 МГц может не активироваться на бюджетных материнских платах или с некоторыми процессорами, чей контроллер памяти не рассчитан на такие частоты. Высокие радиаторы могут помешать под некоторыми башенными кулерами. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на поддержку DDR5 вашей платформой, а затем на достаточность объёма 48 ГБ для будущих задач. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто хочет собрать современный игровой ПК или рабочую станцию с запасом на годы вперёд.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подходит для энтузиастов и геймеров, которые собирают мощную систему для самых требовательных игр и ресурсоёмких рабочих задач. Общий объём в 48 ГБ (две планки по 24 ГБ) с высокой частотой 6000 МГц позволяет с запасом работать в профессиональных средах для монтажа видео, 3D-рендеринга, обработки больших данных, а также обеспечивает безупречную многозадачность с десятками вкладок браузера и открытыми приложениями одновременно. Он заметно превосходит базовые комплекты для офиса по скорости и объёму, но при этом предлагает разумный баланс характеристик, не уходя в крайне дорогой сегмент экстремального разгона.
Тип, поколение и форм-tактор памяти
Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это поколение памяти предназначено для новых платформ на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 и новее. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это память для настольных компьютеров, и она физически несовместима со слотами для DDR4 или с ноутбучными модулями SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает нестандартную и перспективную конфигурацию 2x24 ГБ, давая в сумме 48 ГБ оперативной памяти. Частота 6000 МГц находится в оптимальном для DDR5 диапазоне, обеспечивающем отличный прирост производительности в играх, особенно связанной с минимальным FPS и плавностью, а также ускоряющей загрузку уровней и работу подсистемы памяти процессора. Такой объём и скорость исключают подтормаживания при работе с "тяжёлыми" проектами в Adobe Premiere, Blender или DaVinci Resolve, где память активно используется для хранения временных данных и текстур.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги комплекта составляют CL30, что для частоты 6000 МГц является очень сбалансированным показателем, обеспечивающим низкую задержку и высокую эффективную скорость. Рабочее напряжение обычно находится в пределах стандартных для DDR5 значений, что способствует стабильности. Для активации заявленной частоты 6000 МГц модули поддерживают технологию XMP 3.0 для платформ Intel и EXPO для AMD, позволяющую одним кликом в BIOS загрузить оптимизированные настройки без сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, которые оснащены слотами DDR5. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает память стандарта DDR5, а не DDR4, так как они физически и электрически несовместимы. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется использовать процессоры и платы среднего и высокого класса, а также установить последнюю версию BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами серии Viper Venom, которые рассеивают тепло от микросхем при высокой нагрузке, поддерживая стабильность работы. Их дизайн может быть достаточно высоким, поэтому перед покупкой стоит проверить совместимость с установленным крупным процессорным кулером, чтобы избежать механического конфликта. В данной модели присутствует яркая адресуемая RGB-подсветка, которая может быть синхронизирована с системами управления освещением материнских плат для создания целостного стиля игровой сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей по 24 ГБ, что изначально предназначено для работы в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает отзывчивость системы. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в указанные в руководстве к материнской плате слоты, обычно это разъёмы с одинаковым цветом или через один.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3. Заявленная частота 6000 МГц может не активироваться на бюджетных материнских платах или с некоторыми процессорами, чей контроллер памяти не рассчитан на такие частоты. Высокие радиаторы могут помешать под некоторыми башенными кулерами. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на поддержку DDR5 вашей платформой, а затем на достаточность объёма 48 ГБ для будущих задач. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто хочет собрать современный игровой ПК или рабочую станцию с запасом на годы вперёд.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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