Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320032G16A-SBKD35G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320032G16A-SBKD35G)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти XPG SPECTRIX D35G создан для геймеров и энтузиастов, которым недостаточно базовой производительности. Общий объем в 32 ГБ с высокой частотой делает эту память отличным выбором для сборки нового игрового ПК среднего и высокого уровня, а также для рабочих станций, где важна многозадачность. Он уверенно справляется с современными играми на высоких настройках, параллельной работой в десятках вкладок браузера, потоковой трансляцией и даже с несложным монтажом видео, предоставляя комфортный запас на будущее.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор U-DIMM указывает на то, что это память для настольных компьютеров, предназначенная для установки в стандартные слоты материнской платы формата ATX, micro-ATX или mini-ITX. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями, поэтому установить ее в плату со слотами DDR3 или DDR5 невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ – оптимальный объем для большинства современных задач. Рабочая частота 3200 МГц значительно повышает скорость обмена данными между процессором и памятью по сравнению со стандартными 2133 или 2666 МГц. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку и обработку крупных файлов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначаются как CL16, что является сбалансированным показателем для частоты 3200 МГц и обеспечивает хорошее соотношение высокой пропускной способности и низкой задержки. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что типично для разогнанных профилей DDR4. Для удобства пользователя модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel (процессоры Core 10-го поколения и новее, совместимые чипсеты Z490, B560, H570, Z590 и др.) и AMD (процессоры Ryzen серии 3000, 5000 и новее, чипсеты B450, X470, B550, X570). Для работы на полной частоте 3200 МГц необходимо, чтобы материнская плата официально поддерживала такие скорости, а также может потребоваться активация профиля XMP в UEFI BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами с агрессивным дизайном, которые эффективно рассеивают тепло при длительных нагрузках, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Верхнюю часть радиатора украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.) для создания единого светового оформления внутри корпуса.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается комплектом из двух идентичных планок, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на общей производительности системы. Для активации двухканального режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно руководству.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 памяти, а ее чипсет поддерживает частоту 3200 МГц. Из-за внушительных радиаторов возможен конфликт с установкой очень крупных башенных кулеров для процессора, поэтому стоит проверить свободное пространство над слотами памяти. Для достижения заявленной частоты не забывайте активировать профиль XMP в BIOS, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте 2133 или 2400 МГц.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти XPG SPECTRIX D35G создан для геймеров и энтузиастов, которым недостаточно базовой производительности. Общий объем в 32 ГБ с высокой частотой делает эту память отличным выбором для сборки нового игрового ПК среднего и высокого уровня, а также для рабочих станций, где важна многозадачность. Он уверенно справляется с современными играми на высоких настройках, параллельной работой в десятках вкладок браузера, потоковой трансляцией и даже с несложным монтажом видео, предоставляя комфортный запас на будущее.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор U-DIMM указывает на то, что это память для настольных компьютеров, предназначенная для установки в стандартные слоты материнской платы формата ATX, micro-ATX или mini-ITX. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями, поэтому установить ее в плату со слотами DDR3 или DDR5 невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ – оптимальный объем для большинства современных задач. Рабочая частота 3200 МГц значительно повышает скорость обмена данными между процессором и памятью по сравнению со стандартными 2133 или 2666 МГц. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку и обработку крупных файлов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначаются как CL16, что является сбалансированным показателем для частоты 3200 МГц и обеспечивает хорошее соотношение высокой пропускной способности и низкой задержки. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что типично для разогнанных профилей DDR4. Для удобства пользователя модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel (процессоры Core 10-го поколения и новее, совместимые чипсеты Z490, B560, H570, Z590 и др.) и AMD (процессоры Ryzen серии 3000, 5000 и новее, чипсеты B450, X470, B550, X570). Для работы на полной частоте 3200 МГц необходимо, чтобы материнская плата официально поддерживала такие скорости, а также может потребоваться активация профиля XMP в UEFI BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами с агрессивным дизайном, которые эффективно рассеивают тепло при длительных нагрузках, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Верхнюю часть радиатора украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.) для создания единого светового оформления внутри корпуса.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается комплектом из двух идентичных планок, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на общей производительности системы. Для активации двухканального режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно руководству.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 памяти, а ее чипсет поддерживает частоту 3200 МГц. Из-за внушительных радиаторов возможен конфликт с установкой очень крупных башенных кулеров для процессора, поэтому стоит проверить свободное пространство над слотами памяти. Для достижения заявленной частоты не забывайте активировать профиль XMP в BIOS, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте 2133 или 2400 МГц.
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