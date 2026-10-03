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Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320032G16A-SBKD35G) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320032G16A-SBKD35G)

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Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320032G16A-SBKD35G) - фото 1
Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320032G16A-SBKD35G) - фото 2
Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320032G16A-SBKD35G) - фото 3
Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320032G16A-SBKD35G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320032G16A-SBKD35G) - фото 1
  • Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320032G16A-SBKD35G) - фото 2
  • Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320032G16A-SBKD35G) - фото 3
  • Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320032G16A-SBKD35G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634550
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320032G16A-SBKD35G)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти XPG SPECTRIX D35G создан для геймеров и энтузиастов, которым недостаточно базовой производительности. Общий объем в 32 ГБ с высокой частотой делает эту память отличным выбором для сборки нового игрового ПК среднего и высокого уровня, а также для рабочих станций, где важна многозадачность. Он уверенно справляется с современными играми на высоких настройках, параллельной работой в десятках вкладок браузера, потоковой трансляцией и даже с несложным монтажом видео, предоставляя комфортный запас на будущее.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор U-DIMM указывает на то, что это память для настольных компьютеров, предназначенная для установки в стандартные слоты материнской платы формата ATX, micro-ATX или mini-ITX. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями, поэтому установить ее в плату со слотами DDR3 или DDR5 невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ – оптимальный объем для большинства современных задач. Рабочая частота 3200 МГц значительно повышает скорость обмена данными между процессором и памятью по сравнению со стандартными 2133 или 2666 МГц. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку и обработку крупных файлов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначаются как CL16, что является сбалансированным показателем для частоты 3200 МГц и обеспечивает хорошее соотношение высокой пропускной способности и низкой задержки. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что типично для разогнанных профилей DDR4. Для удобства пользователя модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными платформами Intel (процессоры Core 10-го поколения и новее, совместимые чипсеты Z490, B560, H570, Z590 и др.) и AMD (процессоры Ryzen серии 3000, 5000 и новее, чипсеты B450, X470, B550, X570). Для работы на полной частоте 3200 МГц необходимо, чтобы материнская плата официально поддерживала такие скорости, а также может потребоваться активация профиля XMP в UEFI BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами с агрессивным дизайном, которые эффективно рассеивают тепло при длительных нагрузках, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Верхнюю часть радиатора украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.) для создания единого светового оформления внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается комплектом из двух идентичных планок, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на общей производительности системы. Для активации двухканального режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно руководству.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 памяти, а ее чипсет поддерживает частоту 3200 МГц. Из-за внушительных радиаторов возможен конфликт с установкой очень крупных башенных кулеров для процессора, поэтому стоит проверить свободное пространство над слотами памяти. Для достижения заявленной частоты не забывайте активировать профиль XMP в BIOS, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте 2133 или 2400 МГц.

Отзывы о товаре Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320032G16A-SBKD35G)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти XPG SPECTRIX D35G создан для геймеров и энтузиастов, которым недостаточно базовой производительности. Общий объем в 32 ГБ с высокой частотой делает эту память отличным выбором для сборки нового игрового ПК среднего и высокого уровня, а также для рабочих станций, где важна многозадачность. Он уверенно справляется с современными играми на высоких настройках, параллельной работой в десятках вкладок браузера, потоковой трансляцией и даже с несложным монтажом видео, предоставляя комфортный запас на будущее.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор U-DIMM указывает на то, что это память для настольных компьютеров, предназначенная для установки в стандартные слоты материнской платы формата ATX, micro-ATX или mini-ITX. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями, поэтому установить ее в плату со слотами DDR3 или DDR5 невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ – оптимальный объем для большинства современных задач. Рабочая частота 3200 МГц значительно повышает скорость обмена данными между процессором и памятью по сравнению со стандартными 2133 или 2666 МГц. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку и обработку крупных файлов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначаются как CL16, что является сбалансированным показателем для частоты 3200 МГц и обеспечивает хорошее соотношение высокой пропускной способности и низкой задержки. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что типично для разогнанных профилей DDR4. Для удобства пользователя модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными платформами Intel (процессоры Core 10-го поколения и новее, совместимые чипсеты Z490, B560, H570, Z590 и др.) и AMD (процессоры Ryzen серии 3000, 5000 и новее, чипсеты B450, X470, B550, X570). Для работы на полной частоте 3200 МГц необходимо, чтобы материнская плата официально поддерживала такие скорости, а также может потребоваться активация профиля XMP в UEFI BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами с агрессивным дизайном, которые эффективно рассеивают тепло при длительных нагрузках, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Верхнюю часть радиатора украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.) для создания единого светового оформления внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается комплектом из двух идентичных планок, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на общей производительности системы. Для активации двухканального режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно руководству.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 памяти, а ее чипсет поддерживает частоту 3200 МГц. Из-за внушительных радиаторов возможен конфликт с установкой очень крупных башенных кулеров для процессора, поэтому стоит проверить свободное пространство над слотами памяти. Для достижения заявленной частоты не забывайте активировать профиль XMP в BIOS, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте 2133 или 2400 МГц.

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Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320032G16A-SBKD35G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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