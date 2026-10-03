Описание товара Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A2K43EB3-CWEGY)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти Samsung объёмом 16 ГБ на базе технологии DDR4 представляет собой универсальное решение для серьёзного апгрейда или сборки надёжной рабочей системы. Он оптимально подойдёт пользователям, которым необходим значительный объём памяти для комфортной многозадачности – работы с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами, средними по сложности проектами в графических редакторах и даже некоторыми играми. В то же время, это не игровой комплект с экстремальными частотами, а скорее выверенный баланс ёмкости, стандартной скорости и безоговорочной надёжности, характерной для модулей OEM-класса.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость исключительно с материнскими платами, оснащёнными слотами DIMM под это поколение. Планки DDR4 физически и электрически несовместимы с более старыми DDR3 или новыми DDR5, поэтому критически важно убедиться, что ваша платформа поддерживает именно этот тип. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, моноблоков и рабочих станций, но не для ноутбуков или компактных систем, где используются планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 16 ГБ на одну планку является отличным фундаментом для современной системы, позволяя комфортно работать с ресурсоёмкими приложениями без постоянной подгрузки данных с медленного накопителя. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и обработке больших массивов данных. В паре с аналогичной планкой в двухканальном режиме этот показатель удваивается, что даёт ощутимый прирост в производительности интегрированной графики и в профессиональных задачах, чувствительных к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль относится к категории серверной и корпоративной памяти (о чём говорит маркировка), что подразумевает акцент на стабильность и долговечность, а не на агрессивные тайминги для энтузиастов. Его рабочие тайминги и напряжение обычно соответствуют стандартам JEDEC для частоты 3200 МГц, обеспечивая предсказуемую работу без необходимости активации профилей разгона XMP. Это делает планку идеальной для систем, где важна максимальная стабильность "из коробки", а не ручной тюнинг, хотя потенциал для разгона, как правило, ограничен.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с широким спектром настольных платформ Intel и AMD, поддерживающих DDR4. Однако для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с соответствующим чипсетом (например, Intel серии 300/400/500/600 или AMD серий 300/400/500) и процессор с интегрированным контроллером памяти, поддерживающим данный режим. Важно помнить, что в двухканальном режиме для максимальной производительности требуется установка двух или четырёх идентичных модулей, а также предварительная проверка QVL-списка совместимости вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для модулей, работающих на штатных частотах и напряжениях, где тепловыделение не является критичным фактором. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при сборке компактных систем или использовании крупных башенных кулеров процессора, так как исключает риск механического конфликта. Подсветка также отсутствует, что делает модуль нейтральным выбором для офисных, рабочих или домашних ПК без акцента на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одну планку оперативной памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, рекомендуется приобрести второй абсолютно идентичный модуль и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, как это указано в руководстве пользователя. Использование одной планки переводит систему в одноканальный режим, что является компромиссом для начальной сборки с последующим лёгким расширением. Смешивание этой планки с модулями других производителей или с другими таймингами может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе стоит уделить проверке совместимости поколения DDR4 с вашей материнской платой. Учитывайте, что для раскрытия потенциала частоты 3200 МГц на платформах AMD Ryzen первых поколений может потребоваться ручная настройка или обновление BIOS. Данный модуль – отличный выбор для создания надёжной, стабильной системы с большим объёмом ОЗУ, будь то рабочая станция, домашний мультимедийный ПК или основа для игрового компьютера с последующей докупкой второй планки. Если вашей целью является немедленная сборка высокопроизводительной игровой системы, целесообразнее сразу рассмотреть готовый двухканальный комплект (2x8 ГБ или 2x16 ГБ) с активированным профилем XMP/EXPO.