Описание товара Память оперативная CBR DDR4 DIMM 8GB (CD4-US08G24M17-00S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для базового апгрейда настольного компьютера или сборки недорогой офисной или домашней системы. Объема 8 ГБ достаточно для комфортной работы с документами, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Для современных игровых проектов или профессиональных задач вроде монтажа видео одного модуля будет недостаточно, но он станет отличной отправной точкой для дальнейшего расширения системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами планка оперативной памяти стандарта DDR4, которая устанавливается в настольный ПК благодаря форм-фактору DIMM. Это означает, что модуль физически и электрически несовместим со слотами для более старых поколений DDR3 или DDR2, а также не подойдет для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. Современная платформа DDR4 обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с предшественниками.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ и работает на частоте 2400 МГц. Такой скорости достаточно для стабильной работы операционной системы и повседневных приложений, обеспечивая плавный отклик и отсутствие подтормаживаний в типичных сценариях. Стоит отметить, что для раскрытия потенциала современных процессоров, особенно в играх и ресурсоемких программах, часто используются комплекты с более высокой частотой, но для базовых задач 2400 МГц является надежным и выгодным по цене вариантом.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая ключевую задержку CL17, находятся на стандартном для базовой частоты 2400 МГц уровне, что обеспечивает предсказуемую и стабильную работу. Модуль работает на штатном напряжении, характерном для DDR4. Вероятно, данная планка не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона XMP, что означает, что она будет работать на своих номинальных характеристиках - 2400 МГц - без необходимости ручных настроек в BIOS, что идеально для простых сборок.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами для настольных ПК, имеющими слоты DIMM под память DDR4. Это включает в себя широкий спектр платформ на процессорах Intel Core 6-го поколения и новее, а также AMD Ryzen и соответствующих чипсетах. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно стандарт DDR4, а не более ранний, так как установить модуль в неподходящий слот физически невозможно.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель представляет собой планку памяти без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для модулей с невысокой частотой и рабочим напряжением, которые не подвергаются экстремальным тепловым нагрузкам. Благодаря компактной высоте такая планка гарантированно не создаст конфликтов с установкой даже самых массивных процессорных кулеров, что является важным плюсом при сборке или апгрейде.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимального быстродействия системы рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который активируется при установке двух идентичных (в идеале) модуля в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Таким образом, для повышения производительности стоит рассмотреть покупку второго такого же модуля, что даст суммарный объем 16 ГБ и активирует более скоростной двухканальный режим работы памяти.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль, который будет работать в менее производительном одноканальном режиме. Для сборки новой системы с нуля часто выгоднее сразу приобрести готовый двухмодульный комплект. Убедитесь, что на вашей материнской плате есть свободный слот DDR4. Данная память - отличный выбор для недорогого апгрейда старого ПК на базе DDR4 или для сборки базовой системы, где на первом месте стоит надежность и стоимость. Для игрового ПК или рабочей станции лучше сразу ориентироваться на комплект из двух планок с большим суммарным объемом и, возможно, более высокой частотой.