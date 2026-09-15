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Оперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP08X) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP08X)

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Оперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP08X) - фото 1
Оперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP08X) - фото 2
Оперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP08X) - фото 3
Оперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP08X) - фото 4
Оперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP08X) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
19-19-19-43
Подсветка
нет
  • Оперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP08X) - фото 1
  • Оперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP08X) - фото 2
  • Оперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP08X) - фото 3
  • Оперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP08X) - фото 4
  • Оперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP08X) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657154
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Характеристики

Бренд
Indilinx
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP08X)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для базового апгрейда настольного компьютера или сборки недорогой системы для работы, учебы и не слишком требовательных игр. Объем в 8 ГБ позволит комфортно работать с множеством вкладок браузера, офисными приложениями и легким софтом для обработки фотографий, но для профессионального монтажа видео, тяжелого рендеринга или современных AAA-игр с высокими настройками графики такого объема уже может не хватить. Если вам нужна надежная и быстрая память для повседневных задач без лишних трат, этот вариант станет разумным компромиссом между ценой и производительностью.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Планка Indilinx использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Это означает, что модуль совместим только с материнскими платами, оснащенными слотами именно под DDR4 - перед покупкой это критически важно проверить. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для обычных настольных компьютеров, в ноутбуки или компактные системы (NUC, мини-ПК) он не подойдет, так как там требуются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ, что является на сегодня стандартным минимумом для комфортной работы. Частота 3200 МГц - это хороший показатель для платформы DDR4, который обеспечивает высокую пропускную способность и отзывчивость системы. В играх такая частота может дать небольшой, но заметный прирост к минимальному FPS и снизить просадки, особенно в паре с производительным процессором. Для офисных и мультимедийных задач разница с более медленной памятью будет менее ощутима, но общая плавность работы системы будет на высоком уровне.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Точные значения таймингов (задержек) для этой конкретной модели следует уточнять в спецификациях, однако стандартными для частоты 3200 МГц являются значения, близкие к CL16. Более низкие тайминги при той же частоте уменьшают латентность памяти, что положительно сказывается на скорости отклика в приложениях. Рабочее напряжение для DDR4, как правило, составляет 1.2 В, что ниже, чем у DDR3, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Скорее всего, модуль поддерживает профиль разгона XMP 2.0, который позволит автоматически загрузить настройки на 3200 МГц в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки частоты и таймингов.

Совместимость с платформой

Данная память DDR4 совместима с современными платформами Intel (процессоры Core 6-го поколения и новее) и AMD (процессоры Ryzen и APU начиная с 1-го поколения). Для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или B-серии для платформ 10-го поколения и новее, а также AMD B-серии, X-серии). На платах с базовыми чипсетами (например, Intel H-серии) память может работать на стандартной для процессора частоте, например, 2133 или 2666 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по названию модели, данный модуль, вероятно, выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивного радиатора. Это делает его совместимым практически с любыми процессорными кулерами, включая крупные башенные, и позволяет использовать в компактных корпусах. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на частоте 3200 МГц при стандартном напряжении, так как нагрев модулей в таком режиме остается невысоким. Подсветка RGB, скорее всего, не предусмотрена, что позитивно сказывается на итоговой стоимости.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты одного цвета). Если вы планируете в будущем расширять объем памяти, рекомендуется докупать модули с максимально схожими характеристиками - той же частоты, таймингов и желательно от того же производителя, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - физическая несовместимость с платами под DDR3 или DDR5, проверьте поколение слотов на вашей материнской плате. Для выхода на заявленные 3200 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS/UEFI, иначе память будет работать на базовой частоте процессора. Помните, что для современных игр и ресурсоемких задач 8 ГБ - это часто минимальный достаточный объем, и для комфортной работы в перспективе лучше сразу рассматривать комплект из двух планок общим объемом 16 ГБ. Этот модуль Indilinx - отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки системы, где важна надежная работа на хорошей частоте без излишеств в виде подсветки и массивных радиаторов.

Отзывы о товаре Оперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP08X)




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Характеристики
Бренд
Indilinx
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для базового апгрейда настольного компьютера или сборки недорогой системы для работы, учебы и не слишком требовательных игр. Объем в 8 ГБ позволит комфортно работать с множеством вкладок браузера, офисными приложениями и легким софтом для обработки фотографий, но для профессионального монтажа видео, тяжелого рендеринга или современных AAA-игр с высокими настройками графики такого объема уже может не хватить. Если вам нужна надежная и быстрая память для повседневных задач без лишних трат, этот вариант станет разумным компромиссом между ценой и производительностью.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Планка Indilinx использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Это означает, что модуль совместим только с материнскими платами, оснащенными слотами именно под DDR4 - перед покупкой это критически важно проверить. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для обычных настольных компьютеров, в ноутбуки или компактные системы (NUC, мини-ПК) он не подойдет, так как там требуются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ, что является на сегодня стандартным минимумом для комфортной работы. Частота 3200 МГц - это хороший показатель для платформы DDR4, который обеспечивает высокую пропускную способность и отзывчивость системы. В играх такая частота может дать небольшой, но заметный прирост к минимальному FPS и снизить просадки, особенно в паре с производительным процессором. Для офисных и мультимедийных задач разница с более медленной памятью будет менее ощутима, но общая плавность работы системы будет на высоком уровне.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Точные значения таймингов (задержек) для этой конкретной модели следует уточнять в спецификациях, однако стандартными для частоты 3200 МГц являются значения, близкие к CL16. Более низкие тайминги при той же частоте уменьшают латентность памяти, что положительно сказывается на скорости отклика в приложениях. Рабочее напряжение для DDR4, как правило, составляет 1.2 В, что ниже, чем у DDR3, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Скорее всего, модуль поддерживает профиль разгона XMP 2.0, который позволит автоматически загрузить настройки на 3200 МГц в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки частоты и таймингов.

Совместимость с платформой

Данная память DDR4 совместима с современными платформами Intel (процессоры Core 6-го поколения и новее) и AMD (процессоры Ryzen и APU начиная с 1-го поколения). Для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или B-серии для платформ 10-го поколения и новее, а также AMD B-серии, X-серии). На платах с базовыми чипсетами (например, Intel H-серии) память может работать на стандартной для процессора частоте, например, 2133 или 2666 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по названию модели, данный модуль, вероятно, выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивного радиатора. Это делает его совместимым практически с любыми процессорными кулерами, включая крупные башенные, и позволяет использовать в компактных корпусах. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на частоте 3200 МГц при стандартном напряжении, так как нагрев модулей в таком режиме остается невысоким. Подсветка RGB, скорее всего, не предусмотрена, что позитивно сказывается на итоговой стоимости.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты одного цвета). Если вы планируете в будущем расширять объем памяти, рекомендуется докупать модули с максимально схожими характеристиками - той же частоты, таймингов и желательно от того же производителя, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - физическая несовместимость с платами под DDR3 или DDR5, проверьте поколение слотов на вашей материнской плате. Для выхода на заявленные 3200 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS/UEFI, иначе память будет работать на базовой частоте процессора. Помните, что для современных игр и ресурсоемких задач 8 ГБ - это часто минимальный достаточный объем, и для комфортной работы в перспективе лучше сразу рассматривать комплект из двух планок общим объемом 16 ГБ. Этот модуль Indilinx - отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки системы, где важна надежная работа на хорошей частоте без излишеств в виде подсветки и массивных радиаторов.

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