Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08)
Оперативная память Netac Basic (модель NTBSD4P32SP-08) представляет собой модуль DDR4 формата DIMM с объемом 8 ГБ, предназначенный для установки в системные блоки домашних и офисных компьютеров. Этот модуль работает на частоте 3200 МГц и соответствует стандарту PC4-25600 (пропускная способность около 25600 МБ/с), что обеспечивает высокую скорость обработки данных и улучшает общую производительность системы.
Память оснащена 8 чипами, расположенными на одной стороне черной печатной платы, и требует питания с напряжением 1.35 В. Тайминги модуля составляют 16-20-20-40 с латентностью CAS 16, что гарантирует сбалансированное сочетание скорости и стабильности работы.
Netac Basic 8 ГБ можно использовать как отдельный модуль для расширения оперативной памяти или в составе нескольких планок для повышения быстродействия ПК. Модуль совместим с большинством современных материнских плат и не поддерживает функцию ECC и профили Intel XMP, что характерно для базовых моделей оперативной памяти.
Данная оперативная память не оснащена радиатором и подсветкой, что делает её простым и надежным решением для повседневных задач и офисной работы. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.
Таким образом, Netac Basic NTBSD4P32SP-08 — это доступный и эффективный выбор для пользователей, которым необходим стабильный и быстрый модуль памяти объемом 8 ГБ с частотой 3200 МГц для домашних или офисных ПК
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Оперативная память Netac Basic (модель NTBSD4P32SP-08) представляет собой модуль DDR4 формата DIMM с объемом 8 ГБ, предназначенный для установки в системные блоки домашних и офисных компьютеров. Этот модуль работает на частоте 3200 МГц и соответствует стандарту PC4-25600 (пропускная способность около 25600 МБ/с), что обеспечивает высокую скорость обработки данных и улучшает общую производительность системы.
Память оснащена 8 чипами, расположенными на одной стороне черной печатной платы, и требует питания с напряжением 1.35 В. Тайминги модуля составляют 16-20-20-40 с латентностью CAS 16, что гарантирует сбалансированное сочетание скорости и стабильности работы.
Netac Basic 8 ГБ можно использовать как отдельный модуль для расширения оперативной памяти или в составе нескольких планок для повышения быстродействия ПК. Модуль совместим с большинством современных материнских плат и не поддерживает функцию ECC и профили Intel XMP, что характерно для базовых моделей оперативной памяти.
Данная оперативная память не оснащена радиатором и подсветкой, что делает её простым и надежным решением для повседневных задач и офисной работы. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.
Таким образом, Netac Basic NTBSD4P32SP-08 — это доступный и эффективный выбор для пользователей, которым необходим стабильный и быстрый модуль памяти объемом 8 ГБ с частотой 3200 МГц для домашних или офисных ПК
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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