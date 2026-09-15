Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb PC25600, 3200Mhz, SO-DIMM (PVS48G320C8S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb PC25600, 3200Mhz, SO-DIMM (PVS48G320C8S)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен для модернизации ноутбуков или компактных настольных систем формата Mini-ITX, которым не хватает оперативной памяти для комфортной работы. Он отлично подходит для пользователей, сталкивающихся с замедлениями при открытии множества вкладок в браузере, работе с офисными пакетами, графическими редакторами или нетребовательными играми. Для сборки нового мощного игрового ПК или рабочей станции для видеомонтажа стоит рассмотреть комплекты из двух или четырёх планок, но для целевого апгрейда старого ноутбука одной такой планки часто бывает достаточно, чтобы вернуть системе отзывчивость.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4 – это современное, но уже хорошо освоенное поколение, которое предлагает отличный баланс производительности, энергоэффективности и цены. Важнейшая особенность – форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер планки, предназначенной исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые материнские платы компактного формата. Установить его в стандартный слот для настольной памяти (DIMM) физически невозможно, поэтому совместимость с платформой – первый и главный критерий выбора.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является оптимальным минимумом для современной многозадачной работы на ноутбуке. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, отклике системы в целом и производительности встроенной графики процессоров AMD Ryzen или Intel, которая активно использует оперативную память. В реальных сценариях этот параметр означает более плавную работу при переключении между задачами и в играх с низкими настройками, по сравнению с более медленными модулями на 2400 или 2666 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг CL (CAS Latency) для этой модели равен 22, что в сочетании с частотой 3200 МГц даёт сбалансированные показатели латентности. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и незначительному тепловыделению, что критично для компактных корпусов ноутбуков. Модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически выставить заявленные частоту и тайминги в BIOS/UEFI совместимой системы, избавляя пользователя от ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оборудованными слотами SO-DIMM под память DDR4. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима поддержка со стороны установленного процессора (Intel Core 10-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 3000 и новее для мобильных платформ) и материнской платы. В более старых ноутбуках память может запуститься на меньшей, поддерживаемой по умолчанию частоте (например, 2400 или 2666 МГц), что тоже даст прирост к производительности, если заменялись более медленные планки.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в классическом низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов, что является нормой для большинства ноутбучных решений. Это гарантирует беспроблемную установку даже в очень тонкие корпуса, где важен каждый миллиметр свободного пространства. Отсутствие радиатора не является недостатком, так как при стандартном напряжении 1.2 В и в условиях ограниченного разгона в ноутбуке тепловыделение модуля остаётся на контролируемом уровне.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде приложений, необходимо установить в систему два одинаковых (в идеале – из одного комплекта) модуля. Если в вашем ноутбуке два слота и один из них свободен, вы можете добавить эту планку к уже установленной, стараясь подобрать модель с максимально близкими характеристиками по частоте и таймингам для стабильной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно уточните, какой тип памяти (DDR3, DDR4 или DDR5) и форм-фактор (SO-DIMM) поддерживает ваш ноутбук, используя документацию или диагностические утилиты. Помните, что максимально поддерживаемая частота памяти определяется процессором и чипсетом вашей модели ноутбука. Данный модуль станет отличным выбором для точечного увеличения объёма ОЗУ или замены более медленной планки в современном ноутбуке, но для сборки нового настольного ПК нужны модули в форм-факторе DIMM.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен для модернизации ноутбуков или компактных настольных систем формата Mini-ITX, которым не хватает оперативной памяти для комфортной работы. Он отлично подходит для пользователей, сталкивающихся с замедлениями при открытии множества вкладок в браузере, работе с офисными пакетами, графическими редакторами или нетребовательными играми. Для сборки нового мощного игрового ПК или рабочей станции для видеомонтажа стоит рассмотреть комплекты из двух или четырёх планок, но для целевого апгрейда старого ноутбука одной такой планки часто бывает достаточно, чтобы вернуть системе отзывчивость.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4 – это современное, но уже хорошо освоенное поколение, которое предлагает отличный баланс производительности, энергоэффективности и цены. Важнейшая особенность – форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер планки, предназначенной исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые материнские платы компактного формата. Установить его в стандартный слот для настольной памяти (DIMM) физически невозможно, поэтому совместимость с платформой – первый и главный критерий выбора.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является оптимальным минимумом для современной многозадачной работы на ноутбуке. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, отклике системы в целом и производительности встроенной графики процессоров AMD Ryzen или Intel, которая активно использует оперативную память. В реальных сценариях этот параметр означает более плавную работу при переключении между задачами и в играх с низкими настройками, по сравнению с более медленными модулями на 2400 или 2666 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг CL (CAS Latency) для этой модели равен 22, что в сочетании с частотой 3200 МГц даёт сбалансированные показатели латентности. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и незначительному тепловыделению, что критично для компактных корпусов ноутбуков. Модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически выставить заявленные частоту и тайминги в BIOS/UEFI совместимой системы, избавляя пользователя от ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оборудованными слотами SO-DIMM под память DDR4. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима поддержка со стороны установленного процессора (Intel Core 10-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 3000 и новее для мобильных платформ) и материнской платы. В более старых ноутбуках память может запуститься на меньшей, поддерживаемой по умолчанию частоте (например, 2400 или 2666 МГц), что тоже даст прирост к производительности, если заменялись более медленные планки.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в классическом низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов, что является нормой для большинства ноутбучных решений. Это гарантирует беспроблемную установку даже в очень тонкие корпуса, где важен каждый миллиметр свободного пространства. Отсутствие радиатора не является недостатком, так как при стандартном напряжении 1.2 В и в условиях ограниченного разгона в ноутбуке тепловыделение модуля остаётся на контролируемом уровне.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде приложений, необходимо установить в систему два одинаковых (в идеале – из одного комплекта) модуля. Если в вашем ноутбуке два слота и один из них свободен, вы можете добавить эту планку к уже установленной, стараясь подобрать модель с максимально близкими характеристиками по частоте и таймингам для стабильной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно уточните, какой тип памяти (DDR3, DDR4 или DDR5) и форм-фактор (SO-DIMM) поддерживает ваш ноутбук, используя документацию или диагностические утилиты. Помните, что максимально поддерживаемая частота памяти определяется процессором и чипсетом вашей модели ноутбука. Данный модуль станет отличным выбором для точечного увеличения объёма ОЗУ или замены более медленной планки в современном ноутбуке, но для сборки нового настольного ПК нужны модули в форм-факторе DIMM.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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