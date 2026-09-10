Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVSR432G320C8K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти ориентирован на пользователей, которые хотят получить производительность выше базового уровня без переплаты за топовые модели. Он отлично подойдет для сборки сбалансированного игрового ПК на платформе Intel или AMD, а также для рабочих станций, где требуется быстрая обработка данных, работа с графикой или многозадачность с большим количеством приложений. Объема в 32 ГБ достаточно с запасом для современных игр, потоковой трансляции, монтажа видео и работы с виртуальными машинами, что делает память универсальным решением для серьёзных домашних и профессиональных задач.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Используется форм-фактор DIMM, что означает совместимость исключительно с настольными материнскими платами, оснащёнными соответствующими слотами. Покупателям ноутбуков или компактных систем необходимо искать память с форм-фактором SO-DIMM, данный комплект для них не подойдет.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота в 3200 МГц является оптимальным выбором для платформ AMD Ryzen и Intel Core последних поколений, обеспечивая заметный прирост производительности в играх и приложениях по сравнению со стандартными 2133 или 2666 МГц. Такая скорость положительно влияет на минимальный FPS в играх, скорость отклика системы при работе с тяжёлыми проектами и общую плавность многозадачности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой параметр таймингов для данного комплекта - CAS Latency (CL) 16, что в паре с частотой 3200 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что типично для модулей с поддержкой разгона. Для автоматической настройки на заявленные параметры используется профиль Intel XMP 2.0, что позволяет легко активировать режим 3200 МГц в BIOS материнской платы без необходимости ручного ввода таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Модули совместимы с большинством современных материнских плат на чипсетах Intel Z390, B460, Z490, B560, Z590 и аналогичных для AMD - B450, X470, B550, X570 и новее. Крайне важно, чтобы материнская плата имела слоты под DDR4, так как модули DDR4 физически и электрически несовместимы с предыдущими поколениями. Для стабильной работы на частоте 3200 МГц рекомендуется использовать процессоры, официально поддерживающие такую частоту, и при необходимости обновить BIOS материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой, способствуя долговременной стабильности. Радиаторы имеют умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка или RGB-подсветка в данной модели не предусмотрена, что делает её практичным выбором для минималистичных и функциональных сборок, где внешний вид не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно одинаковых модулей, что является оптимальным для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность системы. Для корректной работы двухканального режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты одного цвета. Дальнейшее расширение объёма возможно установкой аналогичного комплекта, но рекомендуется проверять совместимость от производителя материнской платы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает память DDR4 и частоту 3200 МГц, а процессор имеет встроенный контроллер памяти для работы на таких скоростях. Помните, что для активации частоты 3200 МГц и таймингов CL16 необходимо вручную включить профиль XMP в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 МГц. Этот комплект - отличный выбор для тех, кому нужен большой объём и высокая скорость за разумные деньги, но если вы планируете экстремальный разгон или хотите адресуемую RGB-подсветку, стоит рассмотреть другие серии памяти.