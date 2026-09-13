Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 представляет собой отличный баланс для сборки нового современного ПК, который справится как с требовательными играми, так и с повседневной работой. Двухканальный набор из двух модулей по 8 ГБ обеспечивает отличную многозадачность для геймеров, позволяя одновременно запускать игру, стримить и общаться в дискорде, а также подходит для работы с графическими редакторами и нетребовательным видеомонтажом. Он будет избыточен для базового офисного ПК, но станет оптимальным выбором для тех, кто хочет получить преимущества новой платформы DDR5 без переплаты за экстремальные частоты и большие объёмы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют новейший стандарт DDR5, который приносит значительное увеличение пропускной способности и эффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это обеспечивает более высокую производительность в современных процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также в платформах AMD Ryzen 7000. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эти планки предназначены для установки исключительно в настольные материнские платы, в ноутбуки или системы с компактными слотами SO-DIMM они физически не подойдут.
Объём, частота и реальная производительность
Общий объём комплекта составляет 16 ГБ, что на сегодня является комфортным стандартом для игр и большинства приложений. Частота 5200 МГц является хорошей стартовой точкой для DDR5, обеспечивая высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и отзывчивости системы в ресурсоёмких задачах. В связке с современным процессором такая частота позволяет полностью раскрыть потенциал двухканального режима, делая работу в браузере с множеством вкладок, переключение между тяжёлыми программами и загрузку уровней в играх заметно быстрее.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти указаны как CL40, что является типичным значением для DDR5 на начальных и средних частотах. В сочетании с рабочей частотой 5200 МГц это обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для удобства пользователя модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически выйти на заявленные 5200 МГц с оптимальными настройками, просто выбрав соответствующий профиль в BIOS материнской платы, без необходимости ручного ввода сложных параметров.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. К ним относятся материнские платы на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платы на чипсетах AMD 600 серий для процессоров Ryzen 7000. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически не совместимы с DDR4. Для полной стабильности на заявленной частоте рекомендуется использовать последнюю версию BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены стильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые не только улучшают теплоотвод при длительной нагрузке, но и гармонично вписываются в большинство сборок. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет персонализировать внешний вид системы, а синхронизация с популярным ПО для управления подсветкой материнских плат, таким как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, даёт возможность создать единое световое шоу.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ. Это оптимальная конфигурация для немедленной активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, что критически важно для производительности современной системы. Для правильной работы двухканального режима модули нужно установить в слоты, указанные в инструкции к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является несовместимость с предыдущими поколениями DDR4 - эти модули нельзя установить в старую платформу. Высота планок с радиаторами может вызвать конфликт с некоторыми массивными процессорными кулерами башенного типа, поэтому стоит заранее проверить свободное пространство. Для апгрейда стоит помнить, что смешивание этого комплекта с другими модулями, даже той же марки, не гарантирует стабильной работы на заявленных частотах, и для расширения объёма предпочтительнее приобретать идентичный набор. Этот комплект - разумный выбор для тех, кто собирает сбалансированный ПК на новой платформе с акцентом на игры и мультимедийные задачи.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR5, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, С подсветкой, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 33 090 руб.8273 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 2666MHz (PSD432G2...
-
В наличииЦена 33 450 руб.8363 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Crucial 32Gb 3200Mhz (CT32G4DFD832A)
-
В наличииЦена 34 100 руб.8525 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVS432G320C8S)
-
В наличииЦена 39 850 руб.9963 руб. в СплитОперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S)
-
В наличииЦена 42 740 руб.10685 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Samsung 32Gb SO-DIMM DDR5 SEC (PC5-38400...
-
В наличииЦена 43 770 руб.10943 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 32GB 3200MHz (KF432C16BB1K2/32)
-
В наличииЦена 45 280 руб.11320 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 32GB DDR5 5600 DIMM (AD5U560032G-S)
-
В наличииЦена 49 920 руб.12480 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 50 670 руб.12668 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-5600 (PVV532G560C36K)
-
В наличииЦена 52 870 руб.13218 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
-
В наличииЦена 53 030 руб.13258 руб. в СплитОперативная память DDR4 HPE 32Gb 2933MHz (P00924-B21)
-
В наличииЦена 53 690 руб.13423 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5-5600 32GB (PSD532G56002)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 представляет собой отличный баланс для сборки нового современного ПК, который справится как с требовательными играми, так и с повседневной работой. Двухканальный набор из двух модулей по 8 ГБ обеспечивает отличную многозадачность для геймеров, позволяя одновременно запускать игру, стримить и общаться в дискорде, а также подходит для работы с графическими редакторами и нетребовательным видеомонтажом. Он будет избыточен для базового офисного ПК, но станет оптимальным выбором для тех, кто хочет получить преимущества новой платформы DDR5 без переплаты за экстремальные частоты и большие объёмы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют новейший стандарт DDR5, который приносит значительное увеличение пропускной способности и эффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это обеспечивает более высокую производительность в современных процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также в платформах AMD Ryzen 7000. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эти планки предназначены для установки исключительно в настольные материнские платы, в ноутбуки или системы с компактными слотами SO-DIMM они физически не подойдут.
Объём, частота и реальная производительность
Общий объём комплекта составляет 16 ГБ, что на сегодня является комфортным стандартом для игр и большинства приложений. Частота 5200 МГц является хорошей стартовой точкой для DDR5, обеспечивая высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и отзывчивости системы в ресурсоёмких задачах. В связке с современным процессором такая частота позволяет полностью раскрыть потенциал двухканального режима, делая работу в браузере с множеством вкладок, переключение между тяжёлыми программами и загрузку уровней в играх заметно быстрее.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти указаны как CL40, что является типичным значением для DDR5 на начальных и средних частотах. В сочетании с рабочей частотой 5200 МГц это обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для удобства пользователя модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически выйти на заявленные 5200 МГц с оптимальными настройками, просто выбрав соответствующий профиль в BIOS материнской платы, без необходимости ручного ввода сложных параметров.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. К ним относятся материнские платы на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платы на чипсетах AMD 600 серий для процессоров Ryzen 7000. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически не совместимы с DDR4. Для полной стабильности на заявленной частоте рекомендуется использовать последнюю версию BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены стильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые не только улучшают теплоотвод при длительной нагрузке, но и гармонично вписываются в большинство сборок. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет персонализировать внешний вид системы, а синхронизация с популярным ПО для управления подсветкой материнских плат, таким как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, даёт возможность создать единое световое шоу.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ. Это оптимальная конфигурация для немедленной активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, что критически важно для производительности современной системы. Для правильной работы двухканального режима модули нужно установить в слоты, указанные в инструкции к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является несовместимость с предыдущими поколениями DDR4 - эти модули нельзя установить в старую платформу. Высота планок с радиаторами может вызвать конфликт с некоторыми массивными процессорными кулерами башенного типа, поэтому стоит заранее проверить свободное пространство. Для апгрейда стоит помнить, что смешивание этого комплекта с другими модулями, даже той же марки, не гарантирует стабильной работы на заявленных частотах, и для расширения объёма предпочтительнее приобретать идентичный набор. Этот комплект - разумный выбор для тех, кто собирает сбалансированный ПК на новой платформе с акцентом на игры и мультимедийные задачи.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR5, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, С подсветкой, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40