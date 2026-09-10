Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 32Gb 3600MHz (PVS432G360C8)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 32Gb 3600MHz (PVS432G360C8)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, которые стремятся получить максимальную отзывчивость системы в современных играх и тяжёлых приложениях. Объём 32 ГБ идеально подходит для комфортного гейминга на высоких настройках с параллельной работой стримингового софта, браузера с множеством вкладок или голосового чата. Модель также будет отличным выбором для рабочих станций, занимающихся монтажом видео, 3D-моделированием или инженерными расчётами, где важны как большой объём для работы с проектами, так и высокая пропускная способность для быстрого рендеринга.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является современным и широко распространённым решением для настольных ПК. Это поколение обеспечивает повышенную по сравнению с DDR3 пропускную способность и работает при более низком напряжении, повышая общую энергоэффективность системы. Форм-фактор DIMM означает, что модули предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных компьютеров и абсолютно не подходят для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Такой объём с большим запасом перекрывает потребности даже самых требовательных игр и позволяет легко работать с несколькими ресурсоёмкими программами одновременно без обращения к медленному файлу подкачки. Частота 3600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что напрямую влияет на минимальный FPS и плавность картинки в играх, а также ускоряет загрузку уровней и обработку данных в профессиональных пакетах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Низкие тайминги CL16-18-18-38 при частоте 3600 МГц говорят о высоком качестве памяти и обеспечивают малую задержку при обращении к данным, что в паре с высокой частотой даёт отличный баланс скорости и латентности. Для работы на заявленных параметрах используется стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически, одной настройкой в BIOS/UEFI, активировать профиль разгона на 3600 МГц без необходимости ручного подбора десятков параметров, упрощая сборку и настройку ПК.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000, 4000G, 5000 и новее. Для корректной работы на частоте 3600 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии). Перед покупкой крайне важно убедиться, что конкретная модель материнской платы, особенно в случае с AMD, официально поддерживает такие частоты, и при необходимости обновить BIOS до последней версии для достижения максимальной стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серии Viper Steel, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительных нагрузках, что важно для поддержания стабильности на высоких частотах. Дизайн радиаторов выполнен в строгом стиле без подсветки, что делает память отличным выбором для сборок с акцентом на производительность, а не на RGB-эффекты. Высота планок умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами в компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально предназначено для работы в двухканальном режиме. Данный режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для раскрытия потенциала современных процессоров, особенно от AMD Ryzen. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в соответствующие слоты материнской платы, обычно помеченные одним цветом, следуя инструкции к плате. В дальнейшем расширить систему до 64 ГБ можно, добавив аналогичный комплект, однако смешивание даже одинаковых комплектов не гарантирует стабильной работы на высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение заключается в том, что память стандарта DDR4 физически несовместима со слотами DDR3 или DDR5, поэтому проверка поколения - первый шаг при выборе. Для выхода на заявленные 3600 МГц необходима материнская плата с поддержкой разгона и достаточно свежая версия BIOS. Если ваша цель - максимально стабильная работа без глубокого погружения в настройки, этот комплект с поддержкой XMP станет отличным выбором. Тем, кто собирает ПК для офисных задач или медиацентра, такой объём и скорость могут быть избыточны, в то время как профессиональным студиям для работы с огромными сценами можно рассмотреть комплекты с большим объёмом, но схожей частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 32 Гб, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 680 руб.6170 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER
-
В наличииЦена 25 740 руб.6435 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 32GB 3200 SO-DIMM (AD4S320032G22-...
-
В наличииЦена 26 170 руб.6543 руб. в СплитОперативная память ADATA DDR4 DIMM 32GB 3200MHz 2*16GB 16-20-20 ...
-
В наличииЦена 26 550 руб.6638 руб. в СплитОперативная память Samsung 16Gb SO-DIMM DDR5 PC5-38400, 5600, CL...
-
В наличииЦена 26 640 руб.6660 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 16GB 5600MHz (AD5S560016G-S)
-
В наличииЦена 26 650 руб.6663 руб. в СплитПамять оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522M...
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White E...
-
В наличииЦена 27 440 руб.6860 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston FURY Beast Black EXPO CL36 16Gb...
-
В наличииЦена 27 440 руб.6860 руб. в СплитОперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL...
-
В наличииЦена 27 690 руб.6923 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x8GB 5600MHz (AX5U5600C468G-DTLA...
-
В наличииЦена 27 930 руб.6983 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 3200MHz (PSD432G3...
-
В наличииЦена 28 350 руб.7088 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Synology 4Gb 2666MHz (D4ES01-4G)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, которые стремятся получить максимальную отзывчивость системы в современных играх и тяжёлых приложениях. Объём 32 ГБ идеально подходит для комфортного гейминга на высоких настройках с параллельной работой стримингового софта, браузера с множеством вкладок или голосового чата. Модель также будет отличным выбором для рабочих станций, занимающихся монтажом видео, 3D-моделированием или инженерными расчётами, где важны как большой объём для работы с проектами, так и высокая пропускная способность для быстрого рендеринга.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является современным и широко распространённым решением для настольных ПК. Это поколение обеспечивает повышенную по сравнению с DDR3 пропускную способность и работает при более низком напряжении, повышая общую энергоэффективность системы. Форм-фактор DIMM означает, что модули предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных компьютеров и абсолютно не подходят для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Такой объём с большим запасом перекрывает потребности даже самых требовательных игр и позволяет легко работать с несколькими ресурсоёмкими программами одновременно без обращения к медленному файлу подкачки. Частота 3600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что напрямую влияет на минимальный FPS и плавность картинки в играх, а также ускоряет загрузку уровней и обработку данных в профессиональных пакетах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Низкие тайминги CL16-18-18-38 при частоте 3600 МГц говорят о высоком качестве памяти и обеспечивают малую задержку при обращении к данным, что в паре с высокой частотой даёт отличный баланс скорости и латентности. Для работы на заявленных параметрах используется стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически, одной настройкой в BIOS/UEFI, активировать профиль разгона на 3600 МГц без необходимости ручного подбора десятков параметров, упрощая сборку и настройку ПК.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000, 4000G, 5000 и новее. Для корректной работы на частоте 3600 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии). Перед покупкой крайне важно убедиться, что конкретная модель материнской платы, особенно в случае с AMD, официально поддерживает такие частоты, и при необходимости обновить BIOS до последней версии для достижения максимальной стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серии Viper Steel, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительных нагрузках, что важно для поддержания стабильности на высоких частотах. Дизайн радиаторов выполнен в строгом стиле без подсветки, что делает память отличным выбором для сборок с акцентом на производительность, а не на RGB-эффекты. Высота планок умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами в компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально предназначено для работы в двухканальном режиме. Данный режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для раскрытия потенциала современных процессоров, особенно от AMD Ryzen. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в соответствующие слоты материнской платы, обычно помеченные одним цветом, следуя инструкции к плате. В дальнейшем расширить систему до 64 ГБ можно, добавив аналогичный комплект, однако смешивание даже одинаковых комплектов не гарантирует стабильной работы на высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение заключается в том, что память стандарта DDR4 физически несовместима со слотами DDR3 или DDR5, поэтому проверка поколения - первый шаг при выборе. Для выхода на заявленные 3600 МГц необходима материнская плата с поддержкой разгона и достаточно свежая версия BIOS. Если ваша цель - максимально стабильная работа без глубокого погружения в настройки, этот комплект с поддержкой XMP станет отличным выбором. Тем, кто собирает ПК для офисных задач или медиацентра, такой объём и скорость могут быть избыточны, в то время как профессиональным студиям для работы с огромными сценами можно рассмотреть комплекты с большим объёмом, но схожей частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 32 Гб, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel 32Gb 3600MHz (PVS432G360C8)