Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Memory Viper Steel RGB 32Gb 3600MHz (PVSR432G360C0K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, которым нужен солидный запас производительности в современных играх и ресурсоемких приложениях. Объема 32 ГБ достаточно для комфортного запуска требовательных проектов на высоких настройках, одновременной работы с десятками вкладок браузера, стриминга или легкого монтажа видео. Высокая частота 3600 МГц обеспечит ощутимый прирост кадров в секунду в играх, чувствительных к скорости памяти, по сравнению с базовыми модулями, делая этот набор отличным выбором для сбалансированной и перспективной игровой сборки.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который является оптимальным выбором для большинства актуальных платформ на процессорах Intel и AMD. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую эффективную частоту и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3, а также поддерживает большие объемы на планку. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта память предназначена для настольных персональных компьютеров и не подойдет для ноутбуков, где требуются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

В комплекте две планки по 16 ГБ каждая, что в сумме дает 32 ГБ высокоскоростной оперативной памяти. Рабочая частота 3600 МГц существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, что напрямую влияет на минимальный FPS и общую плавность в киберспортивных и AAA-играх, особенно на платформах AMD Ryzen. Такой объем позволит без подтормаживаний работать с большими графическими проектами, виртуальными машинами или держать в фоне множество фоновых задач, не затрагивая игровой процесс.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют значение CL18, что является отличным балансом для частоты 3600 МГц, обеспечивая низкую латентность при высокой пропускной способности. Для работы на заявленных параметрах модули используют слегка повышенное напряжение 1.35 В. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль с частотой 3600 МГц и корректными таймингами в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных сложных настроек.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными платформами, поддерживающими DDR4: это актуальные и предыдущие поколения процессоров Intel Core (на чипсетах серий Z, B, H) и AMD Ryzen (на чипсетах серий X и B). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4 и официально поддерживает работу памяти на частоте 3600 МГц, так как на некоторых бюджетных платах может потребоваться ручной разгон или будет действовать ограничение на максимальную частоту.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серии Viper Steel, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти даже при длительных нагрузках, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Верхнюю часть планок украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнских плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и других, позволяя создать целостный визуальный образ игрового ПК.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, что критически важно для раскрытия потенциала современных процессоров и повышения производительности в играх и приложениях. Для активации двухканального режима планки следует установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Убедитесь, что высокие радиаторы на этих модулях памяти не будут конфликтовать с установленным или планируемым к установке крупным процессорным кулером башенного типа. Для выхода на заявленную частоту 3600 МГц через XMP необходима материнская плата с соответствующим чипсетом (рекомендуется Intel Z-серии или AMD B/X-серии) и, в некоторых случаях, свежая версия BIOS. Этот комплект - оптимальный выбор для сборки нового производительного ПК, но если вам нужен максимальный объем для профессиональной работы, стоит рассмотреть наборы по 64 ГБ, а для простого офисного апгрейда подойдут более доступные варианты с меньшей частотой.