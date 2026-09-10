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Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3600MHz (PVS416G360C8K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3600MHz (PVS416G360C8K)

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Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3600MHz (PVS416G360C8K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396887
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х2
Вес, г.
53

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3600MHz (PVS416G360C8K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для сборки производительных игровых систем и рабочих ПК, где важен баланс скорости и объёма. Два модуля по 8 ГБ обеспечивают комфортную работу в требовательных играх с высокими настройками графики, а также позволяют параллельно работать с множеством вкладок браузера, мессенджерами и лёгкими приложениями для монтажа. Память является отличным выбором для апгрейда старого ПК на DDR4 или для новой сборки среднего и высокого класса, где не требуется сверхвысокий объём для профессионального рендеринга, но критична низкая задержка в играх.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули относятся к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшей DDR3. Это означает, что память подходит только для материнских плат и процессоров, поддерживающих стандарт DDR4 - совместимость с более старыми или новыми слотами DDR3/DDR5 исключена. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планки предназначены для установки в стандартные слоты настольных компьютеров, а не в компактные ноутбуки.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект суммарным объёмом 16 ГБ (2 x 8 ГБ) является оптимальным для большинства современных задач. Частота 3600 МГц значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с базовыми моделями 2666 или 3000 МГц. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно на платформах AMD Ryzen, а при работе с большими архивами или таблицами система будет отзываться быстрее, сокращая время ожидания.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой параметр таймингов - CL18, при частоте 3600 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой скоростью передачи данных и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для разогнанных модулей DDR4. Для простоты настройки память поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически загрузить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного подбора параметров.

Совместимость с платформой

Данные модули DDR4 совместимы с подавляющим большинством современных платформ: процессорами Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000, 5000 и новее. Для активации частоты 3600 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B-серии/X-серии). Важно перед покупкой убедиться, что ваша плата имеет соответствующую поддержку в BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высокой частоте. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами в большинстве корпусов. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для строгих системных сборок, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой. Для этого модули необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате. Дальнейшее расширение до 32 ГБ возможно путём покупки аналогичного комплекта, но стоит помнить, что смешивание разных наборов памяти может привести к нестабильной работе или сбросу частот на стандартные.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а не DDR3 или DDR5 - модули физически несовместимы. Активация частоты 3600 МГц возможна только через XMP в BIOS; на некоторых бюджетных платах (например, с чипсетами Intel H-серии) эта функция может быть недоступна, и память будет работать на штатной частоте процессора. Этот комплект оптимален для геймеров и энтузиастов, собирающих отзывчивую систему, но для задач профессионального видеомонтажа или 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты с бо?льшим суммарным объёмом от 32 ГБ.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3600MHz (PVS416G360C8K)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для сборки производительных игровых систем и рабочих ПК, где важен баланс скорости и объёма. Два модуля по 8 ГБ обеспечивают комфортную работу в требовательных играх с высокими настройками графики, а также позволяют параллельно работать с множеством вкладок браузера, мессенджерами и лёгкими приложениями для монтажа. Память является отличным выбором для апгрейда старого ПК на DDR4 или для новой сборки среднего и высокого класса, где не требуется сверхвысокий объём для профессионального рендеринга, но критична низкая задержка в играх.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули относятся к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшей DDR3. Это означает, что память подходит только для материнских плат и процессоров, поддерживающих стандарт DDR4 - совместимость с более старыми или новыми слотами DDR3/DDR5 исключена. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планки предназначены для установки в стандартные слоты настольных компьютеров, а не в компактные ноутбуки.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект суммарным объёмом 16 ГБ (2 x 8 ГБ) является оптимальным для большинства современных задач. Частота 3600 МГц значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с базовыми моделями 2666 или 3000 МГц. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно на платформах AMD Ryzen, а при работе с большими архивами или таблицами система будет отзываться быстрее, сокращая время ожидания.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой параметр таймингов - CL18, при частоте 3600 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой скоростью передачи данных и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для разогнанных модулей DDR4. Для простоты настройки память поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически загрузить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного подбора параметров.

Совместимость с платформой

Данные модули DDR4 совместимы с подавляющим большинством современных платформ: процессорами Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000, 5000 и новее. Для активации частоты 3600 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B-серии/X-серии). Важно перед покупкой убедиться, что ваша плата имеет соответствующую поддержку в BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высокой частоте. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами в большинстве корпусов. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для строгих системных сборок, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой. Для этого модули необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате. Дальнейшее расширение до 32 ГБ возможно путём покупки аналогичного комплекта, но стоит помнить, что смешивание разных наборов памяти может привести к нестабильной работе или сбросу частот на стандартные.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а не DDR3 или DDR5 - модули физически несовместимы. Активация частоты 3600 МГц возможна только через XMP в BIOS; на некоторых бюджетных платах (например, с чипсетами Intel H-серии) эта функция может быть недоступна, и память будет работать на штатной частоте процессора. Этот комплект оптимален для геймеров и энтузиастов, собирающих отзывчивую систему, но для задач профессионального видеомонтажа или 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты с бо?льшим суммарным объёмом от 32 ГБ.

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