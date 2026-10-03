Описание товара Память оперативная Kingston 8GB DDR5 CL46 SODIMM (KVR56S46BS6-8)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для апгрейда или сборки современных портативных систем - ноутбуков и компактных десктопов. Он оптимально подходит для повседневной многозадачности, работы с офисными пакетами, веб-серфинга с большим количеством вкладок и не слишком требовательных к графике игр. Объём в 8 ГБ является хорошим стартовым уровнем для систем на новой платформе DDR5, закрывая базовые потребности с небольшим запасом, но для профессиональных задач вроде монтажа видео или работы с большими базами данных стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или модули большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает пятую генерацию технологии Double Data Rate. Этот тип памяти обеспечивает существенно возросшую по сравнению с DDR4 пропускную способность и энергоэффективность. Критически важно, что модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM (Small Outline DIMM), который используется исключительно в ноутбуках, моноблоках, компактных ПК и некоторых материнских платах формата Mini-ITX. Он физически несовместим со стандартными слотами DIMM для полноразмерных настольных систем.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является распространённым выбором для одной планки. Его номинальная частота составляет 5600 МГц, что является одной из стандартных частот для DDR5 на момент выхода платформ Intel Alder Lake/Raptor Lake и AMD Ryzen 6000/7000 серий для ноутбуков. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки приложений и плавности работы в сценариях, где данные активно подгружаются из памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL46, что указывает на CAS Latency - задержку в 46 тактов. Для памяти DDR5 с её высокой эффективной частотой такие относительно высокие тайминги являются типичными для номинальных режимов и не должны вызывать беспокойства. Рабочее напряжение, как правило, составляет 1.1 В для стандартных модулей DDR5. Данная планка, скорее всего, работает на заявленной частоте 5600 МГц по стандартному профилю JEDEC, что означает стабильную работу без необходимости активации каких-либо профилей разгона XMP/EXPO, которые в ноутбуках встречаются редко.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оборудованными слотами SO-DIMM и поддерживающими память стандарта DDR5. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука или материнская плата рассчитана именно на DDR5, так как она несовместима со слотами под DDR4. Также стоит проверить максимальный поддерживаемый системой объём на один слот и общее количество слотов, чтобы планировать возможное дальнейшее расширение.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это стандартный подход для большинства модулей SO-DIMM, обусловленный крайне ограниченным пространством внутри корпуса ноутбука. Отсутствие радиатора не является недостатком, так как в мобильных системах используется контролируемое тепловыделение, а компактность и гарантированная совместимость с любым корпусом важнее. Подсветка (RGB) в данном сегменте обычно не предусмотрена.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой один модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установка второй идентичной (или максимально близкой по характеристикам) планки в парный слот. Если в вашей системе два слота и вы планируете 16 ГБ ОЗУ, оптимальнее сразу приобрести комплект из двух модулей, гарантирующий совместимость и стабильную работу в двухканале.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - строгая привязка к форм-фактору SO-DIMM и поколению DDR5. Не пытайтесь установить эту планку в настольный ПК или в ноутбук со слотами DDR4 - это физически невозможно и может привести к повреждению. Убедитесь, что ваша платформа поддерживает частоту 5600 МГц, хотя современные системы обычно корректно понижают частоту до поддерживаемой. При апгрейде ноутбука лучше всего добавлять модуль, идентичный уже установленному, или, если слот пуст, выбирать максимально близкую по частоте и таймингам модель для минимизации рисков нестабильности.