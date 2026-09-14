Описание товара Оперативная память Crucial by Micron 8GB DDR5-5600 SODIMM (CT8G56C46S5)

Для кого и под какие задачи

Эта модуль памяти идеально подходит для модернизации ноутбука или компактного настольного ПК (NUC, мини-ПК), где требуется быстрый и простой апгрейд для повышения общей отзывчивости системы. С объёмом 8 ГБ вы эффективно закроете потребности в повседневной многозадачности, такой как работа с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными приложениями. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми виртуальными машинами стоит рассматривать комплект из двух таких модулей или вариант большего объёма для активации двухканального режима и получения значительного прироста производительности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает новый уровень энергоэффективности и пропускной способности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module), который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, ультрабуки, компактные десктопы и моноблоки. Крайне важно помнить, что этот модуль физически несовместим со слотами для стандартных планок DIMM в полноразмерных материнских платах настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является отличной отправной точкой для базового апгрейда. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки приложений, плавность работы системы при переключении между задачами и уменьшение задержек в интегрированной графике. В сценариях работы с офисным софтом, веб-серфинга и потребления контента вы ощутите заметный прирост отзывчивости, особенно при переходе с более медленной или малой по объёму памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля составляют CL46, что является типичным показателем для модулей DDR5 начального и среднего уровня на такой частоте. Сочетание высокой частоты и не самых низких таймингов обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и задержками. Рабочее напряжение обычно соответствует стандартному для DDR5, гарантируя энергоэффективность. Модуль, вероятно, использует встроенный стандартный профиль (JEDEC), позволяющий автоматически работать на заявленной частоте 5600 МГц в совместимой системе без необходимости ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбучными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-H, P, U) и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии (Rembrandt) и новее, которые имеют встроенный контроллер памяти DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваш ноутбук или компактная система поддерживает именно память стандарта DDR5, а не DDR4, так как эти поколения не взаимозаменяемы ни физически, ни электрически. Также стоит проверить спецификации производителя устройства на максимально поддерживаемый объём и частоту памяти.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных модулей. Это гарантирует совместимость с любым, даже самым тонким корпусом ноутбука, где пространство ограничено. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, так как ноутбучные платформы проектируются с расчётом на работу памяти при стандартных частотах и напряжениях без перегрева в штатных условиях эксплуатации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для максимального быстродействия настоятельно рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима, который может увеличить пропускную способность до двух раз по сравнению с одноканальным. Если вы планируете апгрейд, лучше сразу приобрести два идентичных модуля в виде готового комплекта или докупить второй такой же позже. Установка двух модулей в правильные слоты (обычно с определённым шагом, указанным в руководстве к ноутбуку) позволит вашей системе работать значительно шустрее.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это физическая и электрическая несовместимость с поколением DDR4, поэтому первым делом проверьте, какую память поддерживает ваша платформа. Поскольку это одиночный модуль, для игр и серьёзных рабочих задач его одного будет недостаточно, и стоит планировать покупку пары. При выборе ориентируйтесь прежде всего на правильный форм-фактор (SO-DIMM для ноутбука) и поколение (DDR5), а затем на частоту, поддерживаемую вашим процессором. Этот модуль от Crucial, дочернего бренда Micron, - это отличное, надежное решение для базового повышения производительности или создания двухканальной конфигурации в современном ноутбуке, но не для экстремальных нагрузок.